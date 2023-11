Il correttore come alternativa al fondotinta: guida e consigli per un trucco perfetto

F ormule sempre più innovative arricchite con ingredienti skincare, texture impalpabili e dalla durata all day long

Sei stanca di trascorrere ore davanti allo specchio per ottenere una base make up perfetta?

Forse ti sorprenderà sapere che per ricreare un incarnato impeccabile è sufficiente un solo prodotto: il correttore. Proprio così, i nuovi concealer, grazie alle loro formule sempre più ibride e a lunga durata, possono facilmente sostituire il fondotinta, permettendoti di risparmiare tempo prezioso al mattino e regalandoti un aspetto luminoso e uniforme in pochi e semplici passaggi.

Il correttore: una base perfetta con un solo prodotto

Spesso utilizzato esclusivamente per coprire piccole imperfezioni ed occhiaie, il correttore è un prodotto estremamente versatile che, in realtà, può svolgere molte più funzioni a seconda della tonalità scelta. Questo piccolo alleato nella tua make up routine è in grado non solo di camuffare le piccole imperfezioni, ma anche di uniformare, correggere, scolpire e perfino illuminare il tuo viso.

Inizia sempre dalla skincare

Preparare la pelle al trucco è fondamentale, soprattutto se non usi il fondotinta. I prodotti liquidi o in crema aderiscono meglio quando la pelle è pulita ed idratata. In questo modo, eviti di evidenziare le zone più secche e screpolate del viso e, soprattutto, che il correttore si accumuli nelle linee di espressione.

Fissa il correttore

Se non vuoi che il tuo correttore svanisca dopo poche ore, è importante sfumarlo accuratamente con un pennello (così da ottenere una copertura maggiore) e utilizzare la cipria per fissarlo. In alternativa, se temi l'effetto "mascherone," puoi utilizzare uno spray fissante e tamponare il viso con una spugnetta.

Come scegliere il correttore adatto alla tua pelle

La scelta del correttore adatto alla tua pelle è essenziale per ottenere un risultato naturale. Prima di tutto, valuta il tuo tipo di pelle. Se è secca, opta per un correttore dalla texture leggera arricchita con ingredienti idratanti per nutrire e levigare la pelle. Nel caso di una pelle mista o grassa, invece, scegli un correttore più cremoso, perfetto sia per le zone secche che quelle più oleose.

Scegli la tonalità adatta al tuo incarnato

Oltre al tipo di pelle, considera anche la shade del correttore. Assicurati di selezionare una tonalità che si avvicini il più possibile al colore naturale della tua pelle. Puoi fare delle prove sul dorso della mano o sul collo per individuare la tonalità perfetta da matchare con la tua carnagione.

Correttore liquido o cremoso, quale scegliere?

Presta attenzione anche alla consistenza del correttore. Se desideri una copertura più leggera e modulabile, opta per un concealer liquido. Se invece hai bisogno di una copertura più intensa, prediligi un correttore in crema o in stick, sono perfetti per coprire macchie e brufoli.

1/5 YVES SAINT LAURENT All Hours Precise Angles Concealer

All Hours Precise Angles Concealer è il nuovo correttore multiuso firmato YSL Beauty, per una copertura totale dalla tenuta fino a 24H. Grazie al suo applicatore con la punta ultra precisa corregge ogni tipo di inestetismo minimizzando occhiaie, rossori e imperfezioni; al contempo con la parte laterale illumina, scolpisce e sublima l’incarnato. La texture è cremosa, modulabile e invisibile sulla pelle garantendo massimo comfort attraverso un finish matte luminoso.

2/5 Gucci Concentré de Beauté Correttore

La sua texture leggera e facilmente stendibile può essere utilizzata per un’applicazione mirata o all-over per correggere, illuminare e uniformare la pelle. Si fonde alla perfezione per un risultato seconda pelle a lunga tenuta e traspirante. Arricchito con ingredienti skincare, questo correttore Gucci non secca e non lascia segni sulla pelle, non si deposita nelle pieghe e ha proprietà lenitive, idratanti e leviganti. 3/5 LANCÔME Teint Idole Ultra Wear Care & Glow

Una formula all’avanguardia che dona all’ incarnato un aspetto luminoso naturale fino a 24h. Questo correttore dalla copertura modulabile e dal finish glow mette in risalto i lineamenti e cattura la luce in modo naturale. Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Concealer dona un effetto glow ultra-resistente: rimane perfetto tutto il giorno e non si deposita sulle linee sottili della pelle evitando quindi di metterle in evidenza. 4/5 NARS Light Reflecting Eye Brightener - Skin Brightener

Un prodotto avanzato per il trucco e la cura della pelle che illumina e rinvigorisce la zona del contorno occhi. Il risultato? Una pelle più luminosa fino a 24 ore. La sua formula a lunga durata, uniforma le pieghe della pelle e riduce occhiaie e opacità, mentre i suoi ingredienti contribuiscono a migliorare l'elasticità della pelle, a rafforzare la barriera cutanea e a mantenere l'idratazione. Da Sephora 5/5 MAKE UP FOR EVER HD Skin Concealer

Un trattamento semi-opaco all in one che corregge, sfuma, rimpolpa e idrata il contorno occhi. Da Sephora PREV NEXT