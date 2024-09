Skincare pre e post workout: tutto quello che devi sapere

I l benessere è un equilibrio armonioso tra corpo e mente, e una pelle sana ne è la prova più visibile.

Negli ultimi anni, il concetto di bellezza e benessere ha inglobato sempre di più lo sport.

L'attività fisica non solo migliora il nostro equilibrio mentale, ma offre anche numerosi benefici al corpo. Allenarsi due o tre volte alla settimana, ad esempio, migliora la circolazione, conferendo alla pelle un aspetto più giovane e luminoso. Inoltre, riduce lo stress e favorisce una maggiore qualità del sonno, entrambi elementi essenziali per una pelle sana e radiosa.

Tuttavia, l'esercizio fisico può anche mettere a dura prova la pelle. Fattori come il sudore, l'esposizione agli agenti atmosferici (soprattutto ai raggi UV) e l'attrito con gli indumenti sportivi possono causare irritazioni, acne e altre problematiche cutanee. È quindi fondamentale seguire una accurata skincare routine sia prima che dopo l'allenamento.

Skincare pre-allenamento: preparare la pelle

Rimuovi il trucco

Uno degli errori più comuni è allenarsi truccate. Anche se spesso arriviamo in palestra direttamente dall’ufficio, incastrando la lezione di pilates tra una pausa pranzo e una riunione, è sempre opportuno rimuovere completamente il make-up prima di iniziare a fare attività fisica, sia indoor che outdoor. Detergere accuratamente il viso prima del workout, eliminando ogni traccia di make-up, è fondamentale per prevenire l'ostruzione dei pori e la comparsa di brufoli e rush cutanei.

Protezione solare per allenamenti all'aperto

Se ami fare running o ti alleni al parco, la protezione solare è un must.

Trascorrere del tempo al sole senza SPF aumenta il rischio di danni superficiali alla pelle e segni precoci di invecchiamento cutaneo. I raggi solari UVA e UVB sono presenti ogni giorno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Proprio per questo motivo occorre munirsi sempre di una protezione solare e applicarla almeno 20 min prima dei tuoi esercizi.

L’acqua termale come shot di idratazione

Un allenamento intenso può causare arrossamenti e desquamazioni, poiché la sudorazione porta alla perdita di minerali essenziali per la barriera cutanea. Per contrastare questi effetti, vaporizza dell'acqua termale sul viso tra una sessione e l'altra del tuo workout. Questo semplice gesto lenisce e rinfresca la pelle, reintegrando i minerali persi e riducendo arrossamenti e irritazioni. L'acqua termale è il migliore alleato per mantenere l'equilibrio idrolipidico della pelle e può essere utilizzata in qualsiasi momento della giornata per un rapido boost di idratazione.

Skincare post-allenamento

Dopo l'allenamento, lava il viso con un detergente delicato per rimuovere sudore, impurità e residui di protezione solare. Questo passaggio è essenziale per prevenire l'ostruzione dei pori e la comparsa di infiammazioni. Successivamente, utilizza un tonico riequilibrante per chiudere i pori e preparare la pelle ai trattamenti successivi.

Idratazione

L'esercizio intenso può portare alla disidratazione della pelle, rendendola secca e meno elastica. Utilizza una crema viso leggera (meglio se dalla texture in gel) per mantenerla idratata e luminosa. Questo passaggio è cruciale per ripristinare l'idratazione persa durante l'allenamento.

Maschere purificanti

A seconda del tuo tipo di pelle, concediti una maschera purificante una volta o due volte la settimana per eliminare le impurità accumulate nei pori e rinfrescare la pelle. Ingredienti come l'argilla o il carbone attivo sono particolarmente efficaci per assorbire l'eccesso di sebo e le impurità.