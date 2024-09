The Wom Beauty

Tendenze Beauty: il futuro della bellezza per la Primavera Estate 2025 dai backstage beauty della MFW

L a Milano Fashion Week ha alzato il sipario sulle tendenze beauty che ci accompagneranno nella Primavera Estate 2025, rivelando un affascinante mix di stili che spaziano dal minimalismo futuristico al romanticismo contemporaneo. I backstage delle sfilate si sono trasformati in laboratori di creatività, dove make-up artist e hairstylist hanno dato vita a look che celebrano la diversità e l'individualità.

La prossima stagione calda si preannuncia come un'ode alla luminosità naturale della pelle. L'incarnato radioso e curato della glass skin diventa il vero protagonista, con una base make-up leggera che lascia trasparire la texture naturale dell'epidermide. Questa tendenza sottolinea l'importanza crescente della skincare come fondamento di ogni look beauty, promuovendo una bellezza che parte dall'interno.

Gli occhi emergono come il punto focale del volto, con una varietà di approcci che spaziano dal minimalismo grafico all'intensità drammatica. Protagonisti gli eyeliner geometrici e precisi che tracciano linee audaci e futuristiche, creando sguardi decisi e memorabili.

Le labbra, in contrasto con gli occhi protagonisti, tendono verso tonalità naturali e nude. Questa scelta non solo bilancia i look più intensi sugli occhi, ma riflette anche un desiderio di freschezza e modernità. Il focus si sposta sulla texture e sulla cura delle labbra, piuttosto che su colori bold.

Per quanto riguarda i capelli, la parola d'ordine è "effortless chic". Le acconciature privilegiano un aspetto naturale e poco costruito, con onde morbide e texture leggere che sembrano plasmate dal vento. Questo stile "undone" si arricchisce di richiami al passato che aggiungono un tocco di romanticismo e personalità.

Un elemento sorprendente emerge nell'uso del colore: accanto a look più neutri e naturali, si fanno strada tocchi di colore pastello, rendendo il make up un accessorio che personalizza il look, aggiungendo un elemento giocoso e fresco.

Le tendenze beauty per la Primavera Estate 2025 celebrano una bellezza multisfaccettata, dove l'approccio è inclusivo e personalizzabile, incoraggiando ognuno a esprimere la propria individualità. Che si tratti di un eyeliner grafico, di un'onda perfettamente imperfetta nei capelli o di una pelle radiosa, il messaggio è chiaro: la bellezza del futuro è autentica, versatile e, soprattutto, unica per ogni persona.

