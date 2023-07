 I migliori prodotti per combattere i pori dilatati

N on permettere ai pori dilatati di rovinare il tuo umore! Con i giusti prodotti è possibile metterli KO e tornare a sorridere.

Spesso tieni sotto controllo i pori del vostro viso? A volte la pelle sembra irregolare e compaiono sempre più pori dilatati nella zona T (fronte, naso, guance)? Primo consiglio: potrebbe essere utile non guardarsi allo specchio in modo così critico. Tutte le persone, senza Facetune o altre app di fotoritocco, hanno i pori. Sul viso, in particolare, se ne contano circa 300.000!

Anche se possono minare la tua autostima, svolgono un ruolo importantissimo per il tuo viso. Attraverso questi piccoli canali, viene rilasciata una miscela di sebo e sudore che aiuta a mantenere la pelle elastica e regolare la temperatura.

Perchè alcune persone hanno i pori dilatati?

Osservando altre persone, hai notato che alcune sembrano avere più pori rispetto ad altre? È assolutamente normale!

La struttura della pelle è determinata geneticamente, inclusa la dimensione dei pori. Tuttavia, lo stile di vita che conduci ha un forte impatto sullo sviluppo della pelle. Fattori come il fumo, l'esposizione al sole senza SPF o la mancanza di sonno possono avere un effetto negativo.

Quindi, quando sei stressata, cerca di evitare fumo e bevande alcoliche, e prenditi del tempo per fare sport o meditare.

Come affinare i pori dilatati

Bad news per tutti coloro che soffrono di pori XL: i pori dilatati non si restringono da soli. Tuttavia, con la giusta skincare e un buon make-up, puoi facilmente risolvere il problema. Pronta a scoprire i migliori alleati per la tua bellezza?

Augustinus Bader The light cream

Questa crema idratante leggera e opacizzante è stata appositamente formulata per idratare, riequilibrare, rinnovare e proteggere la pelle, migliorandone l'aspetto complessivo e prevenendo l'effetto lucido. Grazie al brevetto TFC8®, agisce in modo efficace per mantenere i livelli di sebo sotto controllo sia a breve che a lungo termine. La sua formula rinfrescante e idratante contribuisce a rafforzare la barriera cutanea, mentre riduce visibilmente la dimensione dei pori, conferendo alla pelle un aspetto più levigato. Inoltre, protegge la protegge dagli aggressori ambientali che possono stimolare la produzione eccessiva di sebo.

Audrer Soothing serum

Il siero viso della linea beauty "Audrer" creato da Giulia De Lellis, è formulato con potenti proprietà sebo-regolarizzanti e lenitive come niacinamide e zinco, che lavorano insieme per prevenire la comparsa di imperfezioni cutanee e mantenere l'idratazione della pelle. Questa combinazione unica di ingredienti contribuisce a uniformare l'incarnato, migliorando la comparsa di impurità, macchie e pori dilatati. Gli attivi presenti nel siero aiutano anche a proteggere e rafforzare la barriera cutanea, riducendo al minimo i rossori.

SEASONLY Siero Anti-imperfezioni

La sua potente combinazione di ingredienti attivi aiuta a restringere i pori e a migliorare la qualità della grana cutanea. Dopo l'applicazione, la pelle appare immediatamente più morbida e liscia. La presenza di niacinamide, nota anche come vitamina B3, e bakuchiol permette inoltre di attenuare i rossori e di ridurre l'aspetto delle macchie scure. Una soluzione efficace per ottenere una pelle più radiosa e uniforme.



SOMATOLINE SKINEXPERT Dermolevigante Crema Esfoliante

Un nuovo trattamento esfoliante professionale ispirato alla tecnica della microdermoabrasione, che agisce in modo profondo per fornire un "effetto pelle nuova". Combina un'esfoliazione fisica ed enzimatica per agire in modo sinergico, riattivando il microcircolo e stimolando la sintesi di collagene ed elastina. Dopo il trattamento, la pelle risulterà morbida e nutrita.

ISDIN ISDINCEUTICS HYALURONIC MOISTURE OILY

Specificamente formulata per la pelle mista e grassa, questa crema idratante con acido ialuronico, agisce in profondità per fornire idratazione alla pelle riducendo allo stesso tempo l'eccesso di sebo.

La sua formula unica aiuta a minimizzare la comparsa dei pori e a ridurre l'aspetto lucido della pelle.

Kiehl's Rare earth deep pore minimizing polishing powder cleanser

Un detergente in polvere concentrato con un potente effetto disostruente dei pori, dotato di una duplice azione esfoliante che aiuta ad eliminare le impurità, a ridurre l'eccesso di sebo e a minimizzare l'aspetto dei pori, regalando una pelle visibilmente più liscia e ridefinita.

Estée Lauder Nutritious Melting Soft Creme / Mask

Utilizzata come crema quotidiana o come maschera settimanale, questa crema contribuisce a ridurre visibilmente l'aspetto dei pori, l'eccesso di oleosità e gli arrossamenti post-acne. Inoltre, aiuta a rafforzare la barriera cutanea, prevenendo i rossori e ripristinando la luminosità naturale della pelle.

Dermalogica Porescreen SPF40

Una protezione solare minerale multi-tasking che offre protezione contro i raggi UVA e UVB, lavorando sui pori dilatati e minimizzandone il loro aspetto grazie ad un effetto uniformante, ispirato ai primer.

Adesso Rebalancing Micellar Gel

Una texture delicata e gelificata che permette di detergere efficacemente la pelle e rimuovere il trucco, mentre allo stesso tempo riequilibra il naturale pH cutaneo, fornendo idratazione e confort.

Agisce inoltre sui pori dilatati grazie alla sua azione astringente e pore-refiner. Ideale per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

Benefit Cosmetics The POREfessional Deep Retreat

La sua formula innovativa e confortevole agisce in profondità sui pori ostruiti senza seccare la pelle. Mentre la maschera fa effetto, puoi vedere i puntini che compaiono in superficie: sono le impurità e il sebo in eccesso che vengono estratti dai pori. Successivamente, rimuovi la maschera con acqua e vedrai la tua pelle subito più liscia, levigata e opacizzata, con pori più piccoli!

La cosa migliore? La pelle rimane morbida durante e dopo l'applicazione, regalandoti una sensazione meravigliosa (sia per te che per i tuoi pori!).

Face D Flash pore minimizer patches

I patch sono un modo comodo e pratico per affrontare i problemi legati ai pori dilatati e mantenere la tua pelle sana e luminosa. Questi di Face D, si attivano al contatto con l'acqua garantendo che, al momento della rimozione, impurità ed eccesso di sebo rimangano intrappolati sulla loro superficie.

Pronta a dire addio ai pori XXL?

Dr. Jart+ Pore Remedy™ PHA Exfoliating Serum

Questo siero esfoliante formulato con il 7% di PHA, è perfetto per chi vuole combattere pori dilatati e texture irregolare della pelle. È l' ideale per affrontare le esigenze specifiche della pelle secca, disidratata e con pori dilatati.

Sisley Global perfect

Offre un effetto "pelle perfetta" per un'azione levigante che affina la grana cutanea. Questo trattamento globale agisce in modo correttivo, preventivo e trattante. Indipendentemente dall'età, minimizza istantaneamente i pori grazie all'Estratto di Ratania, previene la loro dilatazione con l'Estratto di Tè di Java e corregge le irregolarità della grana cutanea con l'Estratto di Lenticchia.

Giorno dopo giorno, garantisce una grana cutanea dall'aspetto perfezionato, privo di sebo in ecesso e pori dilatati.

Philosophy Purity made simple® oil-free mattifying moisturizer

Una formula vellutata che si assorbe rapidamente, offrendo 24 ore di idratazione. Arricchita con estratto di bambù, questa crema opacizzante oil-free controlla l'eccesso di sebo e la lucidità della pelle. È perfetta per i tipi di pelle mista a grassa, conferendo un aspetto opacizzato e sano per tutta la giornata, mentre riduce la visibilità dei pori. Da Marionnaud