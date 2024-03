Womderful look: make up Grunge con un twist contemporaneo

G li anni Novanta sono davvero tornati alle luci della ribalta e hanno senza dubbio preso il sopravvento tra le tendenze moda e makeup del 2024, e, diciamocelo, è uno di quei trend destinati a durare. Tra i look più cool di quella decade, c'è sicuramente il grunge!

Tra la musica e la nmoda, il trend del grunge ha spopolato grazie a icone di stile come Kate Moss o Kurt Cobain. Vediamo come realizzare un makeup ribelle, creativo e che sa farsi notare con grinta, perfetto dal giorno alla sera.

Per questo look, dimentichiamo i colori sgargianti o le tinte pastello. E la cosa più bella è che tutto ciò di cui hai bisogno è già nel tuo beauty case. Sì perché malgrado lo stile grintoso, il grunge sa anche essere decisamente minimal. Ti serviranno infatti matita nera, ombretto in crema nude, un ombretto in polvere di una tonalità naturale e ombretto in polvere rigorosamente total black. Per uniformare l'incarnato tieni poi a portata di mano fondotinta, blush, gel per le sopracciglia, matita labbra nude e l'immancabile lucidalabbra effetto glossy.

Inizia applicando il tuo ombretto in crema, per rendere il tuo makeup a lunga tenuta e non rischiare che l'ombretto sbavi, con l'odiatissimo "effetto panda". Passa poi a un ombretto naturale, da applicare sulla palpebra e sotto la rima inferiore dell'occhio. Puoi optare per una tonalità aranciata, come quello usato dal nostro makeup artist.

Per dare intensità allo sguardo, applica la matita nera nella rima superiore e poi lungo la palpebra. Picchietta l'ombretto nero sulla palpebra, per un effetto sfumato naturale - non stenderlo. Apri lo sguardo con un piegaciglia e aggiungi il tocco finale: mascara nero per un look grintoso! Se vuoi uno stile ancora più audace e uno sguardo più intenso, aggiungi la matita nera anche nella rima inferiore dell'occhio.

Con un makeup così importante nella zona occhi, il resto del viso è decisamente nude: applica un fondotinta in crema della tua tonalità per uniformare l'incarnato, aggiungi un tocco di blush super naturale e applica il gel trasparente per pettinare e fissare le sopracciglia. Le labbra sono rigorosamente naturali, con un tocco di matita per definirne la forma e un velo di gloss per renderle lucide e scintillanti. In fondo si sa, il grunge punta tutto sullo sguardo, super intenso.

Ecco completato il tuo look grunge, per un vero revival degli anni Novanta. Questo makeup è perfetto per la sera, ma può essere portato anche di giorno scegliendo un ombretto più chiaro, come il grigio, e utilizzando la matita nera solo nella rima superiore dell'occhio. Il bello del grunge è che sta bene davvero a tutti!

Credits

Talent: Camilla Mangiapelo

Makeup Artist: Felipe Cardona

Creative producer e editor: Francesca Merlo

Regia e videomaking: Maurizio Poletti