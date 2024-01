Il beauty case per la settimana bianca

L a bellezza ad alta quota richiede un paio di accorgimenti per proteggerti da freddo, vento e sole che altrimenti rischiano di fare danni alla pelle.

Pronta per partire? La valigia è pronta, così come l’equipaggiamento, ma cosa devi mettere nel beauty case per la settimana bianca?

Se sei una sciatrice esperta (e saggia), probabilmente hai già pensato a quello che ti serve per essere sicura sulla piste da sci, ma oltre all’equipaggiamento hai pensato anche alla tua pelle? Se invece sei una neofita devi assolutamente leggere cosa non puoi non mettere nel beauty case per la settimana bianca.

La skincare per la settimana bianca

Le prime parole che associamo alla montagna d’inverno sono freddo, vento, neve e sole. Già da questa premessa avrai intuito che ti serve una skincare routine speciale per proteggere la tua pelle dagli agenti atmosferici, che ad alta quota fanno sentire i loro effetti in maniera esponenziale sulla pelle.

I prodotti di skincare devono quindi proteggere e lenire la pelle, evitando così danni alla barriera cutanea. Iniziamo subito pensando a proteggerci dalle potenziali irritazioni e arrossamenti dovuti al vento freddo che colpisce le poche zone esposte del viso.

Da giorno ti servirà una routine molto idratante e delicata che ti aiuti a proteggere la barriera cutanea. Se hai già una beauty routine invernale studiata ad hoc parti avvantaggiata. Abbiamo detto sì che il vento freddo può fare danni, ma pensa anche a quelli che provocano gli sbalzi di temperatura entrando e uscendo da baite e rifugi.

Se poi hai la pelle sensibile, il rischio di vedere insorgere screpolature e dermatiti da freddo è ancora più alto, ma anche in caso di pelle tendenzialmente normale, in questo nuovo clima al quale non sei abituata può succedere di ritrovarti con pelle sensibilizzata e fastidi mai provati prima. La sera quindi ti servono prodotti lenitivi, riequilibranti e restituenti per contrastare eventuali danni che sono successi durante la giornata sulle piste da sci.

Un altra cosa che non può mancare sulle piste da sci è la protezione solare, sia per il viso che per le labbra. E se te lo stessi chiedendo, se vai in montagna devi mettere l’SPF anche se non scii e rimani in baita a goderti qualche raggio di sole per dare un boost alla tua vitamina D.

Ultimo, ma non per importanza, una crema mani che protegga di giorno e nutra a fondo la sera.

La protezione solare in montagna

Un capitolo speciale quando si parla di prodotti da mettere nel beauty case per la settimana bianca bisogna dedicarlo ai solari. Se pensi che siano brutte le scottature prese al male, provane una da montagna e poi ne riparliamo. In montagna la fascia atmosferica è meno spessa e il sole è più pericoloso che in pianura, quindi i raggi UV hanno un’azione maggiore e ovviamente fanno ancora più danni. Proteggersi è fondamentale sia che il sole splenda alto nel cielo, ma anche quando è nuvoloso. Parliamo da anni dei danni del sole in generale, ma tendiamo a farlo soprattutto in estate e spesso sottovalutiamo i rischi del sole preso durante la settimana bianca.

Ti serviranno quindi una protezione solare viso con fattore di SPF che sia almeno 50, ma anche una protezione per il contorno occhi e per le labbra. Per comodità puoi mettere nel tuo beauty case per la settimana bianca una protezione solare in stick, che ti permette un ritocco facile e veloce, senza nemmeno il bisogno di togliersi i guanti, più ovviamente un burrocacao con fattore di protezione. Il burrocacao serve non solo a prevenire le dolorosissime scottature sulle labbra, ma anche eventuali tagli provocati dal vento freddo.

Beauty case per la settimana bianca: i migliori prodotti da avere sempre con te

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+Spf50

CeraVe Balsamo Riparatore Avanzato

Cuvier Protective Day Cream

Rilastil Xerolact Balsamo Labbra Riparatore

Veralab Smoother Maschera Mani

Egyptian Magic All Purpose Skin Cream

Ultra Violette Sheer Screen SPF 50 Balsamo Labbra Idratante

Eucerin Actinic Control SPF 100

Darling SPF 50 Viso e Corpo