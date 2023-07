SPF per tutti i giorni: le creme solari e gli stick da portare sempre con te

L a crema solare usata tutti i giorni fa male oppure è necessaria? La risposta la trovi qui, ma forse già te la immagini.

Mettiamo subito le carte in tavola: fino a prova contraria, qui siamo tel team crema solare tutti i giorni. Se non altro perché con tutti i prodotti di skincare che proviamo, difendere la pelle del viso (e in estate anche il corpo) dall’azione dei raggi solari ci sembra il minimo garantito.

Chiariamo meglio questo punto. Ogni skincare routine che si rispetti prevede un’esfoliazione chimica almeno una volta a settimana, in alcuni casi anche l’uso del retinolo la sera - che come sappiamo è fotosensibilizzante - che vanno sempre accompagnati alla protezione solare.

Se poi vogliamo ampliare il discorso possiamo parlare dell’azione di vitamina C ed E, antiossidanti che aiutano a prevenire i radicali liberi causati dal sole e hanno un’azione schiarente su macchie e iperpigmentazione, che abbinate alla crema solare ne potenziano l’efficacia.

Inoltre si parla di prevenire l’invecchiamento cutaneo fin da subito, anche perché i danni causati dal sole sulla pelle non si vedono solo nell’immediato, ma anche e soprattutto nel lungo periodo, quindi usare cosmetici antiage per prevenire o ritardare l’azione del sole vengono annullati una volta che ci si espone. A questo punto sarebbe come mettersi un profumo senza essersi lavati per una settimana.

Non dimentichiamoci infine tutte quelle condizioni della pelle, come dermatiti, rosacea e acne per nominarne alcuni, che rendono la pelle sensibile e a maggior ragione necessita di uno schermo dai raggi UV per prevenire la formazione di macchie.

Ultimo ma non per importanza, è una questione di salute e quindi ben più importante del semplice fattore estetico. Stiamo parlando di prevenzione dalla comparsa di melanomi e tumori della pelle, rischio a cui tutti siamo esposti, vedi l’episodio di qualche mese fa Khloe Kardashian che si è ritrovata con un bozzo sul viso per poi scoprire che si trattava di melanoma.

La crema solare in viso tutti i giorni fa male?

La risposta è evidente. Fino a quando i benefici della protezione solare sul viso superano i “rischi”, la risposta è no, è ancora meglio usare uno schermo solare tutti i giorni. I filtri fisici e chimici usati nei solari sono sicuri e regolamentati dalla Commissione Europea e gli ingredienti sono tenuti sempre sotto stretto controllo.

Un’altra cosa che i dermatologi non si stancano mai di ripetere è che la protezione solare va applicata più volte nel corso della giornata, ovviamente se esci e non se rimani tutto il giorno in casa o in ufficio e poi la regola 2:2, ovvero iniziare con due dita (non troppo sottili) di SPF da ritoccare ogni due ore.

Il formato non che scegli non importa: la mattina di uscire puoi scegliere la protezione solare per il viso nel formato che preferisci - fluido, un siero o la classica crema - e per i ritocchi contactless c’è sempre lo stick solare, per cui non è necessario lavarsi le mani prima, perché non serve un massaggio che lo faccia assorbire, oppure la cipria con SPF che, mentre metti la protezione, ti permette di tamponare gli eccessi di sebo e opacizzare il trucco.

Crema viso SPF tutti i giorni

