R innova, ripara, rigenera: sono le 3 R del retinolo, la molecola ritenuta tra i più potenti attivi anti-età. Ecco una guida all'uso

Che cos'è il retinolo?

Il retinolo è una forma altamente efficace di vitamina A, essenziale per mantenere la struttura della pelle. In particolare, è nota la sua efficacia di principio attivo anti-invecchiamento. Possiede, infatti, proprietà rigenerative che aiutano ad attivare le cellule della pelle, migliorandone così l'aspetto generale. Nello specifico, il retinolo è utile per:

ridurre le rughe sia quelle marcate che le linee d'espressione;

attenuare le macchie;

minimizzare i pori dilatati.

A cosa serve il retinolo?

Quando si applica un cosmetico a base di retinolo, si attiva un meccanismo di trasformazione che ne permette la metabolizzazione, cioè l'assorbimento da parte della cute. Durante questo processo, gli enzimi della pelle tendono a convertire il retinolo in acido retinoico. È proprio in questo passaggio che si esplica l'efficacia antietà del retinolo. Nel frattempo, il retinolo comporta un’accelerazione del ricambio cellulare epidermico, un meccanismo che migliora l'aspetto della pelle per vari fattori: da un lato lo strato corneo superficiale si riduce, dall'altro lato lo strato dermico più profondo inferiore si rivitalizza. Il risultato è che le microrugosità e le macchie tendono a ridursi, migliorano idratazione e tonicità della pelle, il colorito della carnagione appare più omogeneo e luminoso.

Come si usa il retinolo?

È preferibile usare i prodotti cosmetici contenenti derivati della Vitamina A nelle ore notturne. Se utilizzati di giorno, è meglio applicare successivamente prodotti di protezione solare con SPF medio/alto su pelle normalmente foto-esposta (come quella del viso o delle mani). Soprattutto per le pelli sensibili o molto sensibili è consigliabile non applicarli nella zona del contorno perioculare.

Che differenza c'è tra retinolo, retinoidi e acido retinoico?

Spesso i termini "retinolo", "retinoide" e "acido retinoico" vengono confusi tra loro. «In realtà, pur avendo una derivazione comune, non sono sinonimi né indicano la stessa sostanza, ma si riferiscono a composti che possiedono caratteristiche diverse - precisa la dottoressa Dott.ssa Alessandra Vasselli, cosmetologa AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia).

Le differenze? Il retinolo è una sostanza ad uso cosmetico, impiegata cioè nei vari prodotti di skincare. L'acido retinoico, invece, è un farmaco topico, acquistabile esclusivamente dietro prescrizione medica. Ci sono inoltre dei retinoidi (acitretina, alitretinoina, bexarotene, isotretinoina e tretinoina) che vengono somministrati per via orale, anch'essi prescritti dal medico. L'indicazione più frequente dell'acido retinoico e dei retinoidi è la cura dell'acne, soprattutto quando è severa. Si tratta di molecole molto potenti che agiscono sulla secrezione della ghiandola sebacea.

La molecola presente nei cosmetici, invece, cioè il retinolo vero e proprio interviene sul ricambio cellulare dell’epidermide, rivelandosi proficuo sulle condizioni di salute del derma. Per tali motivi, viene utilizzata soprattutto nell’ambito del foto-invecchiamento per stimolare la rigenerazione della pelle e quindi diminuire le micro rugosità, migliorare l’idratazione, il tono cutaneo e conferire luminosità all’incarnato».

Il retinolo può essere irritante?

I trattamenti cosmetici a base di retinolo sono adatti a quasi tutte le tipologie di pelle che mostrano i principali segni dell'invecchiamento, cioè: ispessimento cutaneo, discromie, rugosità e cedimenti cutanei.

In caso di pelli particolarmente sensibili andrebbero poste piccole accortezze: l'uso deve essere cioè modulato e graduale nel tempo. In genere, è bene evitare l’uso di cosmetici contenenti retinolo qualora vi siano riconosciute allergie e sensibilizzazioni. E poi bisognerebbe evitarne l’applicazione subito dopo aver effettuato trattamenti medico-estetici, come laser e peeling.

Un'altra attenzione? Durante tutto il periodo di trattamento con retinolo è necessario utilizzare di giorno un fattore di protezione solare possibilmente ad alta protezione, al fine di evitare possibili foto-sensibilizzazioni determinate dall’interazioni con i raggi UVA ed UVB. E poi i filtri solari SPF preservano i benefici anti-age ottenuti con il retinolo stesso.

Si può usare il retinolo sulla pelle delicata?

Sulla pelle sensibile, il retinolo può provocare lievi arrossamenti. Ma oggi i cosmetici sono sempre più sicuri. La percentuale di tale sostanza che si trova nelle creme va dallo 0,1 all’1%, una quantità in genere ben tollerata anche dalla pelle più delicata. Per evitare ogni rischio, poi, le formule di nuova generazione puntano sul rilascio progressivo. Non a caso, i formati dei cosmetici dispongono di contagocce che distribuiscono il principio attivo in modo che non si superi mai la soglia di tollerabilità.

Ci si può esporre al sole?

Meglio evitare i prodotti con retinolo in piena estate, poiché è una sostanza fotosensibilizzante. Il rischio è che la pelle manifesti fenomeni di irritazione e allergie. Via libera, invece, all'uso in primavera a condizione di proteggere la pelle dal sole con un filtro solare elevato, anche se dalla "cura" a base di retinolo sono passati alcuni mesi: la pelle rinnovata in profondità è comunque più delicata di quanto fosse in precedenza.

I prodotti da provare

1/6 Smart Night Clinical™ MD di Clinique

Trattamento riparatore e antietà che stimola il naturale processo di ringiovanimento della pelle grazie all’azione multi-dimensionale del retinolo boostata da un ricco pool di attivi che nutre, idrata, leviga, e perfeziona l’epidermide donandole un aspetto più giovane, luminoso e compatto. 2/6 pRetinol Cream di AHAVA

Una crema per ridurre le rughe e le linee sottili della pelle. Il complesso brevettato pRETINOL™, arricchito con alghe Dunaliella Salina del Mar Morto, funge da fonte naturale di retinolo e risulta molto delicato sulla pelle. 3/6 Retinol Contour Eye Cream di Skinlabo

Il Retinolo microincapsulato in microsfere promuove una pelle ristrutturata e dall'aspetto più sodo. L'acido ialuronico e una miscela di oli naturali, forniscono un'idratazione duratura, migliorano la compattezza della pelle e aiutano a illuminare e uniformare il tono della pelle.

4/6 Global Repair Intensive di Filorga

Un trattamento assoluto, multi-attivo concentrato, formulato specificamente per la pelle devitalizzata, ispirato alle procedure di medicina estetica per un effetto anti-età intensivo e visibile. 5/6 Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum di Kiehl's

Il siero anti-età quotidiano al retinolo si ispira alla tecnologia a micro-dose per offrire la piena efficacia del retinolo con un comfort ottimale della pelle. La sua formula unica sviluppata dal retinolo puro è arricchita con peptidi e ceramidi per promuovere il rinnovamento cellulare rafforzando la barriera cutanea e fornendo un comfort ottimale per la pelle. 6/6 Bio-retinoid Youth di REN

In questo trattamento il retinolo è estratto dalla bidens pilosa in sinergia con ceramidi e niacinamide. La niacinamide contenuta è una forma multiattiva e stabile della vitamina B3, protegge dai radicali liberi e favorisce la luminosità e la compattezza della pelle. Allo stesso tempo, le ceramidi del germe di grano assicurano un barriera protettiva più resistente, un'ottima idratazione ed una cute lenita.

