Profumi da matrimonio: a ogni sposa il suo

T rovare la fragranza perfetta ti aiuterà a rendere questo gran giorno ancora più speciale.

Proprio come in Bridgerton, anche da noi si apre la stagione dei matrimoni e, mentre fervono i preparativi affinché tutto sia perfetto, dobbiamo ricordarci che ogni minimo dettaglio può fare la differenza.

Dopo trucco e capelli, abito e accessori, il profumo che indosserai durante la cerimonia e i festeggiamenti sarà il vero tocco da maestra, quello in grado di fare la differenza insomma.

Ebbene sì, dopo che ti sei occupata di tutti gli aspetti visibili e tangibili, la fragranza che sceglierai come sposa è quella che racconterà la tua personalità e in futuro sarà legata ai ricordi di questo giorno speciale.

Profumo ideale per sposa

Il miglior profumo da sposa è quello che meglio rappresenta il tuo stile e la tua personalità e che completerà alla perfezione l’idea di sposa che vuoi essere. Non possiamo trovare la fragranza perfetta per ogni sposa, ma possiamo sicuramente aiutarti a restringere il campo parlando di famiglie olfattive.

Una volta scelto il tema del tuo matrimonio sarà più facile individuare il profumo che sarà per sempre legato al giorno delle tue nozze.

Miglior profumo per sposa

Il profumo perfetto per la sposa tradizionalista è sicuramente una fragranza floreale: pensa a un bouquet di fiori bianchi, siano mughetto, gelsomino o fiori d’arancio. Attenzione, ci sono dei fiori bianchi, come la tuberosa, che sono conosciuti per essere particolarmente conturbanti e non si sposano bene con questa immagine. La tuberosa è infatti conosciuta per essere un fiore che dà pensieri peccaminosi e si rivela più adatta ad una sposa sensuale.

Per la sposa romantica non c’è scelta migliore che un profumo dalle note gourmand come vaniglia, confetti e dolciumi, facendo attenzione a scegliere una fragranza che non risulti troppo dolce, così che non diventi l’unico tema delle nozze.

Sarai una sposa minimalista e chic? Un profumo che sa di pulito è la scelta più adatta. Pensa al bucato fresco steso al sole e ti sei già fatta un’idea di cosa cercare tra le note dove muschio bianco, talco, violetta e iris sono sicuramente protagonisti.

Se hai scelto un tema boho chic per il tuo matrimonio sulla spiaggia, il tuo profumo d’elezione sarà una fragranza dalle note calde, solari e avvolgenti, oppure che contenga un tocco di patchouli, con i suoi sentori speziati e legnosi dal carattere dolce seppur deciso.

Per le spose frizzantine, un’esplosione di agrumi gioiosi e vivaci ti accompagnerà non solo all’altare, ma anche negli anni a venire e sarà un evergreen. Un consiglio invece alle sposa modaiola: evita le fragranze virali, almeno per il giorno del matrimonio. Sicuramente vorrai un profumo inaspettato in grado di sorprendere chi ti circonda per cui, anche se vuoi puntare su note come la ciliegia, cercala tra profumi che ancora non sono stra-famosi, oppure rischierai di sentirlo ovunque e di annoiarti prima del tempo. Fidati del tuo naso e del tuo istinto.

Chanel Paris-Paris

Il profumo per la sposa elegante che piega la moda e la reinterpreta in base al proprio stile, proprio come questa splendida rosa damascena che viene esaltata in tutte le sue sfaccettature. Nella piramide troviamo accenti esperidati e altri più netti, come il pepe rosa, che si fondono con un sofisticato fondo di patchouli.

Narciso Rodriguez Musc Nude for her EDP

Diventerà un altro best seller. Questa Eau de Parfum esordisce con una nota di pepe rosa e un bouquet floreale illuminati dal gelsomino bianco. Nel cuore sboccia una delicata rosa di Damasco accompagnata dall’ingrediente signature di Narciso, il muschio.

Diptyque Fleur de Peau

Un profumo davvero intimo, da abbraccio, che odora di pelle pulita, ma ancora più buona. In apertura aldeidi, pepe rosa e bergamotto e nel cuore iris e rosa turca. Il profumo è davvero intimo e delicato, ma non devi temere, perché sulla pelle rimane per moltissime ore con il suo fondo di muschio, semi di ambretta, carota, ambra grigia, cuoio e amberwood.

Chloé Eau de Parfum

La rosa damascena è protagonista di questo bouquet senza tempo che lascia sulla pelle un’infinità sensazione di freschezza. Le note di testa ariose e civettuole si allontanano per rivelare l'inebriante magnolia e il mughetto, oltre a sottili accenni di calda ambra ed elegante legno di cedro.

Lancôme La Vie est Belle Rose Extraordinaire

Opulenta fragranza floreale, ambrata e legnosa che è un’esaltazione della rosa a tutto tondo con acqua di rose, rosa damascena e un accordo Space Rose.

Elie Saab Le Parfum Bridal

In questo bouquet floreale opulento e muschiato, le note di Ylang-Ylang e fiori d'arancio offrono un contrasto floreale preciso e delicato come un pizzo. Queste note abbaglianti sono avvolte da vaniglia del Madagascar e Ambroxan per dare tono e volume alla creazione. l'Ambretta aggiunge il tocco finale alla fragranza.

Byredo Blanche

Un profumo che sa di pulito, bianco, innocente, ma non noioso, sia chiaro. Il suo bouquet floreale con rosa, peonia, violetta, fiori d’arancio e muschio ti conquista al primo spruzzo.

Coquillete Sulmona

Un confetto con un finale di fiori d’arancio.

Acqua di Parma Blu Mediterraneo Mandorlo di Sicilia

Un profumo morbido e carezzevole. In apertura le note di anice stellato, bergamotto e arancia , mentre nel cuore gli accenti agrumati si intrecciano con l'ylang ylang e le note verdi delle mandorle di Sicilia, iconica isola del Mediterraneo. La fragranza si completa nel fondo con legno di cedro, vaniglia e musk.

Gucci Flora Gorgeous Magnolia

Un profumo floreale talcato con sentori fruttati di mora e cocco in testa. Una magnolia impreziosita da note di muschio, legno e patchouli.

Dior Miss Dior Parfum

Un profumo da sposa irresistibile. Un gelsomino dal quale si sprigionano accenti verdi e fioriti che si sciolgono nelle mille sfaccettature fruttate, maculate di fragola, pesca e albicocca, croccanti e succose.

Robert Piguet Fracas

Qualcuno potrebbe obiettare che la tuberosa non sia un fiore da sposa, eppure Fracas è un profumo così iconico che è perfetto per una sposa di classe, femminile e con uno stile senza tempo.