I migliori profumi alla tuberosa dal capostipite a oggi

U n viaggio olfattivo alla scoperta del fiore proibito raccontato nelle fragranze più stupefacenti della storia della profumeria.

Se la storia dei profumi è vecchia di secoli, quella del primo profumo alla tuberosa è relativamente giovane, perché la prima fragranza a base di questo fiore meraviglioso risale al 1948.

La tuberosa è un fiore bianco che di giorno è neutro, ma di notte raggiunge l’apice e si esprime in tutta la sua potenza emanando un’essenza narcotica, potente e avvolgente, dalle spiccate sfumature carnali. Possiamo tranquillamente definirlo un fiore conturbante e peccaminoso, tanto che nel periodo del Rinascimento alle fanciulle era proibito passeggiare nei campi di tuberosa, perché si temeva che il suo profumo potesse indurle in tentazione, nonostante i fiori bianchi siano di norma associati a valori di purezza.

Il profumo della tuberosa è invece l’eccezione a questa regola non scritta e non solo non è simbolo di purezza, ma piuttosto l’esatto opposto e viene infatti associato a signorine poco per bene, per usare un eufemismo.

Di cosa odora la tuberosa

Conosciuta anche come il fiore proibito - e dopo l’incipit è facile capirne il motivo - è facile intuire che la tuberosa sia una delle materie prime della profumeria pregiata e il fiore che emana la fragranza più intensa al mondo.

A seconda di dove viene coltivata, a Grasse o in India, dove c’è la più ampia coltivazione di tuberosa, assume sfaccettature diverse che vengono enfatizzate anche in base alla piramide olfattiva che la sostiene.

C’è la tuberosa cremosa e lattiginosa, con note solari, agrumate e fruttate, di miele e di mandorla, oppure quella dai risvolti carnali e animali e sfumature verdi.

Il primo profumo alla tuberosa

Fracas di Robert Piguet è una pietra miliare, non solo nella storia dei profumi alla tuberosa, ma anche nella storia della profumeria in generale e per almeno due motivi differenti.

Fracas nasce nel 1948 ed è la seconda fragranza dello stilista Fracas, pensata per una donna enigmatica, che lascia dietro di sé una scia di tuberosa. La formula è rimasta quella originale del 1948 e da allora il numero di amanti di Fracas è in continua crescita. Tra le sue estimatrici troviamo nomi altisonanti come Sua Altezza reale Carolina di Monaco, Madonna, Kim Basinger, Carolina Herrera, Courtney Love e Sofia Coppola. Dalla sua nascita, Fracas è il punto di riferimento per ogni profumo alla tuberosa nato negli ultimi 75 anni.

Il secondo motivo per cui questo profumo è leggendario è che rappresenta la creazione del primo naso donna della profumeria, Germaine Cellier, nata a Grasse, nel cuore della Francia dove prendono vita fragranze meravigliose. Il compito affidatole da Piguet era quello di “tradurre in un profumo il desiderio di seduzione e di femminilità” e lei lo fece con una tuberosa, intensa e ipnotica. Un profumo che ancora oggi sprigiona erotismo senza paura, talmente moderno e attuale che è resistito alle mode e al passare del tempo.

Scopri tutti i migliori profumi alla tuberosa

Robert Piguet Fracas

Frederic Malle Carnal Flower

Una fragranza meravigliosa, un’esaltazione della tuberosa in tutta la sua carnalità, una tuberosa per flirtare in maniera sublime. Ti avvolge e ne sei ossessionata, tanto è narcotica e addictive. Nella piramide ci sono anche fiori d’arancio, cocco, ylang ylang, gelsomino e muschio.

Roos&Roos Pale Blue Eyes

Essenza di mandarino e ribes nero. Assoluta di tuberosa e assoluta di violetta. Il fondo è ricco di vetiver che rivela una magnifica nota legnosa per il sandalo e il cashmeran.

Sasva Junoon

La tuberosa è uno dei fiori più amati ed utilizzati in India, spesso presente nei rituali che celebrano l’amore, che è proprio ciò che fa questo profumo. Tra le note di testa sono presenti salvia, lavanda e tuberosa, nel cuore labdano, rosa, patchouli e zafferano mentre nel fondo oud, patchouli, fava tonka e vaniglia.

BDK Tubéreuse Impériale

Lo dice anche il nome. La fragranza è sovrana indiscussa di questa fragranza e le altre note sono al suo servizio. Ylang Ylang, gelsomino sambac ed egiziano, iris, vaniglia, benzoino, sandalo e patchouli la rendono ancora più conturbante.

Laboratorio Olfattivo Tuberosis

L’ultima tuberosa dell’estate, dal profumo inebriante, morbido e sensuale con note di gelsomino, prugna e spezie.

Giorgio Armani My Way Intense

La tuberosa è il fiore protagonista di tutte le fragranze My Way, femminile, contemporanea, intensa. My Way Intense si apre con note di bergamotto di Calabria, frizzante e asprigno all’inizio, ma subito smorzato e scaldato dai cremosi fiori d’arancio, dall’iris e dall’ambretta.

Perris Monte Carlo Tubéreuse Absolue

Il fiore proibito e oscuro , tenebroso, sensuale, carnale. In testa bergamotto, Cardamomo, Lavanda e galbano ai quali segue un cuore di tuberosa, gelsomino e gardenia dove infine trovano spazio fiori d’arancio, legno di cedro, vetiver e muschio.

Franck Boclet Chameleon

La fragranza è l’ultima nata in casa Boclet. La personalità di questa tuberosa è pop, quel pop eclettico dei Culture Club con Karma Chameleon, inebriante e coinvolgente, ma allo stesso tempo intimo e confortevole. Aprono le note esperivate di bergamotto, pompelmo e mandarino, poi nel cuore arriva lei, la tuberosa magnifica, accompagnata da assoluta di rosa e gelsomino. Una scia confortevole è espressa tramite note di sandalo, mandorla e muschi.

AER Tuberose+Ylang

Edonistico ed estremamente armonico, ma allo stesso tempo appassionante e d emozionante.

Memo Marfa

Vaniglia, cedro, sandalo e assoluta di fiori d’arancio si mescolano con muschio e ylang ylang: una fragranza dal calore inebriante.

Filippo Sorcinelli Lascia ch’io pianga

Una tuberosa magnifica e un inno alla libertà. Lillà, Gelsomino, Gardenia, Ylangylang, Iris, Tuberosa, Garofano, Balsamo di Tolù e Muschi.

Parle Moi de Parfum Gardens of India/79

La definizione d’estate, da giugno fino alle prime sfumature d’autunno. Un trionfo di tuberosa accompagnata da gelsomino e legno di sandalo.

Miller Harris cœr de Jardin

Una fragranza lussureggiante, arricchita dagli aromi degli alberi da frutto, della rosa seducente, del gelsomino e della tuberosa mischiate alla pesca. Sul fondo iris, patchouli e vaniglia bourbon.

Gucci Bloom Intense

Magnetico e notturno, misterioso. Una miscela di sensuali fiori bianchi, anticipati da un’assoluta di fiori d’arancio che sconfina in un cuore di inebrianti gelsomino notturno e tuberosa. Sul fondo patchouli, accordo di muschio e crystal moss.

Carthusia Tuberosa

La tuberosa è cremosa e avvolgente, assoluta protagonista di questa creazione.

Si avvolge della solarità carnale dell’ylang-ylang per poi vibrare di elemi e canella e colorarsi di prugna. In scia note profonde e materiche di vetiver, vaniglia, ambroxan e musk.

Dior J’Adore Infinissime

Un bouquet floreale inconfondibile, carnale ed esuberante. Un tripudio di gelsomino sambac accompagnato da un fresco accordo di mughetto, poi l’ylang ylang, luminoso e solare, e infine lei, la tuberosa che esprime una femminilità unica e ineguagliabile.

Caron Tubéreuse Merveilleuse

Uno shock olfattivo, le note di una tuberosa carnale e cremosa che si scontrano con quelle piccanti e pungenti dello zenzero creando una fragranza opulenta, sostenuta da note di mandorla amara e fiori d’arancio.

Diptyque Do Son

Il profumo della tuberosa che si mescola alla brezza marina, inebriante e delicatamente speziata. Oltre a tuberosa e accordo marino ci sono note di gelsomino e fiori d’arancio.

Vilhelm Parfumerie Moon Carnival

Una storia d’amore e una passione intensa, così come la tuberosa, accompagnata da note di gardenia e orchidea tigre, mentre sul fondo vetiver, fava tonka e marshmallow. In apertura invece frutto della passione, bergamotto e fresia.

Amouage Love Tuberose

Una tuberose irresistibile, un’ode alla pelle abbronzata baciata dal sole e dai fiori tropicali. Gardenia, gelsomino e tuberosa nelle note di testa, vaniglia, crema chantilly nel cuore e sul fondo legno di cedro e sandalo.

The House of Oud Neverending

Un pompelmo rosa dirompente che sfuma mentre la tuberosa light diventa protagonista. Nella piramide ci sono anche gelsomino, accordo di suede, vaniglia e ambra che rendono la fragranza ancora più calda e sensuale.

Matiere Premiere French Flower

Il profumo di un campo di tuberose, la notte. Nella piramide ci sono anche pera, olio di zenzero e foglie di te verde. Intenso, sofisticato, notturno.

Molinard Tubéreuse Vertigineuse

Il nome del profumo è già un’ indizio sulla potenza della tuberosa in questa fragranza. Qui la tuberosa di Grasse svela un’anima soave e voluttuosa, calda come le note di miele, sandalo e muschi bianchi presenti nel jus.