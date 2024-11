Alla scoperta del mondo dei profumi con Tesori d’Oriente

N el ricco mondo dei profumi, individuare le note più affini può semplificare la ricerca della fragranza perfetta

I profumi non sono solo un accessorio, ma un vero e proprio modo che abbiamo di comunicare. Ogni fragranza è unica e sapere come scegliere il profumo adatto alla pelle e trovare la propria signature fragrance è un modo per lasciare una traccia olfattiva nella mente di chi si incontra.

Indossare un profumo fa parte di una routine quotidiana di gesti rituali finalizzati al benessere e Tesori d’Oriente si ispira alle tradizioni orientali, antiche e moderne, nella creazione di ogni profumo.

Ogni fragranza risveglia l’immaginazione e i sensi in un modo unico, regalando comfort e benessere, grazie a piramidi olfattive sfaccettate e sillabe importanti che rimangono a lungo sulla pelle, lasciando una traccia inconfondibile.

Come trovare il profumo giusto

Individuare la fragranza che meglio si sposa con la pelle è importante, ma non è l’unico fattore dal quale dipende la scelta del profumo. Entrano in gioco anche il gusto personale e quello che il profumo racconta di noi.

Per quanto riguarda il gusto personale, per restringere il campo si inizia a ragionare per famiglie olfattive. Ognuna ha delle caratteristiche proprie che possono essere più affini a ciò che piace, ma anche a come le note reagiscono con il ph della pelle.

Un’altra discriminante riguarda ciò che si desidera comunicare, perciò è fondamentale scegliere il profumo in base al carattere. Questo significa che deve rispettare ed enfatizzare la personalità, oppure può essere una fragranza che deve dare un certo tipo di idea di noi.

Le famiglie olfattive

Le famiglie olfattive sono un modo semplificato per dividere le fragranze in base ad un certo tipo di note che compongono la fragranza. Questo è modo facile per scegliere il profumo in base alle note, anche quando i jus appartengono a due famiglie olfattive: la prima è definita dalle note preponderanti e la seconda dagli accenti che si percepiscono.

Qualora le affinità elettive si manifestino nei confronti di due famiglie olfattive è più facile trovare la fragranza migliore.

Agrumata

Le note degli agrumi mediterranei come bergamotto, limone, mandarino, arancia e pompelmo e quelli esotici come yuzu e lime sono i protagonisti di questa famiglia olfattiva. Le fragranze sono fresche, frizzanti e gioiose, molto luminose.

Ambrata

Poiché l’ambra grigia è difficile da reperire, si ricorre a un accordo di vaniglia, labdano, benzoino e balsami del Perù e del Tolù. Queste note contraddistinguono la famiglia ambrata e le fragranze che appartengono a questa categoria hanno sfumature sensuali e carezzevoli, avvolgenti ed eleganti.

Fiorita

I profumi fioriti, o floreali, sono quelli delle fragranze femminili per eccellenza, anche se non sono le uniche ad avere fiori nella piramide. Ci sono fragranze floreali semplici, o solifiore, e quelle più complesse, dove le note floreali si legano a quelle più fresche o ad altre profonde. Inoltre ogni fiore ha caratteristiche diverse. Per esempio gelsomino, ylang-ylang, tuberosa e rosa hanno un carattere più opulento, mentre neroli, geranio, fresia e mughetto sono più freschi e delicati. Quando i fiori intensi e opulenti si legano a note speziate, legnose, gourmand, orientali o cipriate nascono fragranze sensuali, quasi conturbanti, con un alto potere seduttivo.

Legnosa

La famiglia legnosa è caratterizzata da materie prime naturali che hanno sfumature più secche, come cedro e vetiver, più morbide come nel caso dei legni ambrati e un po’ cremose come nel caso del sandalo, o più umide come succede con le foglie di patchouli. Sono note che infondono calore e ampiezza alla piramide olfattiva.

Orientale

Quando ci si trova davanti una composizione opulenta e avvolgente si parla di famiglia orientale, caratterizzata dalla presenza di note come vaniglia e spezie. La note base possono essere unite a muschi e legni, creando fragranze di grande impatto. La versione più soft è quella con sfaccettature aromatiche e fiorite, definite florientali. In generale sono fragranze calde e avvolgenti.

Come scegliere il profumo

Una volta individuate le note d’elezione è più semplice capire come scegliere il profumo tra diverse proposte olfattive.

Byzantium

Il profumo, che appartiene alla famiglia florientale, evoca l’opulenza dei palazzi dei sultani bizantini dell’epoca in cui desideravano esprimere il potere e la ricchezza del loro impero. Una fragranza ispirata alla finezza turca Rahat in cui la rosa, nella sua forma più rara e misteriosa, è accarezzata dalle calde note del labdano, una resina aromatica, della mandorla e del miele. Le note di testa sono cannella, mandorla, mimosa. Nel cuore si trovano rosa nera, miele, eliotropio e nel fondo della piramide vaniglia, muschio bianco, legno di agar, balsamo del Perù e cacao.

Hammam

Il profumo si ispira agli effluvi profumati nei bagni di vapore dell’hammam Mouassine, il più antico di Marrakech. È una fragranza floreale, calda e ambrata, che esordisce con note fresche di mandarino, sapientemente miscelate alla dolcezza del fiore di mandorlo. Il cuore è un mix di equilibrio tra le note solari del fiore d’arancio e quelle voluttuose del gelsomino Sambac. Il fondo è ricco di notte balsamiche che si sposano con quelle calde e avvolgenti dell’ambra, in modo da donare la sensazione di un bagno di vapore caldo e avvolgente al profumo di fiori.

Ayurveda

Un profumo che evoca pace e armonia, come dopo un lungo massaggio ayurvedico. Un accordo legnoso e ambrato, illuminato da accenti di arancia dolce e limone, impreziosito da un’infusione di patchouli e legno di cedro per donare una sensazione di benessere duratura.

Muschio Bianco

Un rituale fatto per immergersi in un mondo fatto di armonia e seduzione, per lasciarsi abbandonare alle suggestioni ambrate e armoniose del muschio bianco. Fortemente muschiato e ambrato, lascia un sillage duraturo, seducente e inebriante.

Karma

Un viaggio da sogno in una terra poco conosciuta, Il Bhutan, alle pendici dell’Himalaya. Un profumo all’insegna della pace e della serenità con un aroma in grado di rilassare, un floreale con sfumature gourmand. Una fragranza dall’aura solare, avvolgente come i primi raggi di sole primaverili che illuminano i boccioli bianchi del Nashi, pronti a dischiudersi in tutta la loro magnificenza e sprigionare un aroma inebriante. Note olfattive di testa: bergamotto, limone,acqua e fiore di cedro. Cuore: ylang-ylang, frangipani, fiori di tiarè e nashi. Fondo: vaniglia, latte di cocco, legno di cedro, fava tonka.

Forest Therapy

Una fragranza dalle note legnose e agrumate che danno la stessa sensazione di benessere che si prova dopo una passeggiata in una foresta verde e lussureggiante con un tocco aromatico. Note di testa: limone e zenzero; cuore: rosa e ninfea bianca; fondo: legno di hinoki, ambra e muschio.