Novità profumi autunno inverno 2024: le migliori fragranze donna designer e di nicchia

I l panorama dei profumi autunno inverno 2024 si arricchisce di proposte che sfidano le convenzioni. Da un lato le grandi maison rinnovano i loro classici con interpretazioni contemporanee, dall'altro i brand di nicchia rivoluzionano i codici olfattivi tradizionali con creazioni destinate a far discutere.

L'autunno porta con sé il desiderio di comfort e il mondo dei profumi risponde con proposte che parlano lingue diverse ma egualmente intriganti. Se per i profumi autunno inverno 2024 le grandi maison puntano su nuove declinazioni delle loro fragranze iconiche, è nel settore della profumeria artistica che assistiamo a una vera e propria rivoluzione creativa.

"Voglio che le nostre fragranze evochino emozioni forti, che siano amore o persino odio", afferma Jun Lim, founder di BORNTOSTANDOUT, brand che sta ridefinendo i confini della profumeria di nicchia.

Un approccio anticonformista che si traduce in profumi dal carattere deciso, dove persino le composizioni gourmand più dolci vengono stravolte dall'aggiunta di note animaliche, creando un'inedita tensione olfattiva. Spiega il founder, "Vedo bellezza in ciò che altri potrebbero considerare imperfetto o strano. Mentre molti brand cercano un'allure perfetta, io preferisco elementi che raccontino storie uniche". Un approccio che si traduce in brief creativi sorprendenti: l'immagine di un chewing-gum rosa sull'asfalto o di un biscotto in decomposizione circondato da mosche diventano spunti per creazioni originali e caratterizzanti.

Il mercato si sta evolvendo rapidamente: se le grandi case cosmetiche continuano a investire in ricerca e innovazione per intercettare i gusti di un pubblico sempre più esigente, i brand indipendenti scommettono su creatività pura e visioni non filtrate da panel test. Il risultato? Una stagione che offre proposte per ogni sensibilità, dai profumi più rassicuranti a quelli che fanno dell'imperfezione il loro punto di forza.

Interessante notare come il settore della profumeria di nicchia, pur diventando sempre più mainstream, mantenga la sua carica sovversiva. "Credo che questo ambiente competitivo alimenterà anche una nuova ondata di creatività. La pressione per distinguersi ci spingerà tutti verso espressioni più audaci e innovative, rendendo il settore più ricco e dinamico", prevede Lim. Una previsione che promette una stagione olfattiva ricca di sorprese, dove trovare la propria firma distintiva diventa un'avventura sempre più intrigante.

I nuovi profumi autunno inverno 2024

Scopri la nostra selezione delle novità più interessanti da annusare in profumeria.

Ariana Grande Lovenotes

Una nuova collezione dedicata all'amore, da quello passionale a quello più romantico. La prima fragranza non può che attirare le amanti delle fragranze iperfemminili grazie alla nota di "gelato all'acqua di rose".

Burberry Goddess Eau de Parfum Intense

Una versione ancora più intensa e sofisticata, grazie alla nota di vaniglia che si fa più legnosa, dagli accenti leggermente affumicati che ben si sposano con la nota di lavanda in testa.

Tuttotondo Chic Mamma

Una nuova linea profumata che celebra le mamme italiane, racchiudendo un bouquet femminile ed elegante di note fiorite e muschiate.

Lancome La Vie est Belle L'Elixir

Una nuova declinazione della fragranza iconica della maison che si discosta radicalmente dall'originale ma che continua a ispirare felicità. grazie alle note di lampone, foglie di violetta e burro di cacao.

CK One Essence

Il grande classico simbolo degli anni '90 si rinnova e conferma la sua capacità di raccontare le nuove generazioni, sempre dal punto di vista unisex, con note fresche e sensuali al tempo stesso, con note di aranica rossa, tè e musk.

Acqua di Parma Luce di Rosa

Le tipiche note agrumate della maison riflettono una nuova luce grazie alla radiosità della rosa bulgara, la cui verosomiglianza con il fiore reale è accentuata dalle note verdi del geranio. Il fondo legnoso e muschiato dona profondità alla composizione.

Louboutin Fétiche collection

Una collezione di 5 fragranze dal packaging assolutamente iconico e da collezione che esplorano una materia prima in particolare, donandole sfaccettature inedite. Il fil rouge? Naturalmente la seduzione e il desiderio.

Narciso Rodriguez All of Me Eau de Parfum Intense

Ancora più scia e intensità per la fragranza che celebra l'amore per se stesse e il coraggio di esprimere sempre la propria individualità. Il bouquet floreale è intensificato nelle sfaccettature femminili della tuberosa e del musk, firma olfattiva della maison.

Gucci Flora Gorgeous Orchid

Il nuovo capitolo della collezione Flora racconta una vaniglia floreale, resa ariosa dalle note ozoniche, per una nuova declinazione fresca e luminosa dei profumi gourmand.

Akro Glow

Un profumo da vera party girl, la nuova creazione di Olivier Cresp omaggia infatti l'amore per le feste e la nightlife, un'esplosione di note calde e sensuali che raccontano un'irrefrenabile gioia di vivere.

Borntostandout Filthy Musk, L’Animal, Naked Laundry

Jun Lim dedica questa nuova trilogia alle fragranze animali, giocando con gli aspetti più irriverenti della profumeria artistica e regalando sempre creazioni inaspettate, dove le note canonicamente dolci (miele, caramello, vaniglia, pasta di mandorle) assumono un twist sorprendente e molto poco innocente.

Etat Libre d'Orange Story of your life

Può un profumo racchiudere l'essenza del vero amore? Il brand francese lo racconta con note di pane imburrato, fiori d'arancio, rum, vaniglia, ambra e patchouli.

Reminiscence

L'amatissima maison (per molti è stato il primo approccio alla profumeria di nicchia) si rinnova e torna sul mercato con nuove fragranze e i grandi classici di cui sentivamo la mancanza. Rem e il Patchouli hanno davvero fatto la storia della profumeria.

Nicolai Gourmand Collection

La signora della profumeria francese di nicchia ci offre la sua visione dei profumi gourmand con tre fragranze che non potevano che essere estremamente femminili e sofisticate. La dimostrazione che tutti i profumi possono essere di classe se alla base c'è gusto e cultura.

Guerlain Absolus Allegoria

Una collezione di fragranze intense e opulente dai sentori ammalianti e note che non passano inosservate, dalla rosa al patchouli, dal sandalo all'incenso. L'attenzione alla sostenibilità passa dagli ingredienti di origine naturale e dal flacone riciclabile (in vetro parzialmente riciclato).

Bottega Verde ProfuMINI Autunno

Il bello dei profumi è che possiamo divertirci ad alternarli a seconda del nostro mood, interpretando sempre una nuova versione di noi stesse. La collezione autunnale di queste fragranze dal formato pocket si ispira al foliage e ai mille colori che assume questa stagione e con cui si possono creare inediti mix&match.

Bond n. 9 Gardenia

Un bouquet di fiori bianchi dove la gardenia è la protagonista per chi ama le fragranze iperfemminili che non fanno passare inosservate. Una fragranza dal bianco candido quasi accecante che mette al bando l'umore grigio.

Gourmet

Una collezione di fragranze dalle note golose, il grande trend della profumeria attuale. Perché il profumo può essere un dolce rifugio dove trovare solo pensieri felici.

Ghawali

La collezione di fragranze nate a Dubai che raccontano un mondo di fragranze dalle materie prime lussuose lavorate con un gusto raffinato e contemporaneo. Qui l'oud, elegantissimo, conquisterà anche chi non ama i profumi mediorientali.

Jean Paul Gaultier Gaultier Divine

La femminilità esaltata e omaggiata in ogni suo aspetto, dove il bouquet floreale (giglio) e gourmand (meringa) creato da Quentin Bisch viene reso particolare e unico grazie a una nota di acqua salata.

Yves Rocher Essences Botaniques

Una collezione di essence profumate (anche in versione olio roll on) che sfrutta il potere dell'aromacologia regalando benessere, carica e relax.

Adidas Vibes collection

Il potere della neurocosmesi è ormai accertato, e il profumo influisce profondamente sul nostro mood. Questa nuova collezione vuole amplificare le sensazioni positive e aiutarci ad ascoltare noi stessi, facendoci esprimere le nostre emozioni.

Jusbox Fifty Four

Un omaggio al mitico club Studio 54 di New York, la fragranza è stata sviluppata in collaborazione con il fragrance creator Sebastian Jara, alias The Perfume Guy. Il patchouli fa da sfondo alle note golose della pina colada, della cannella e della davana, con un fondo di rum e tabacco.

Caron Oud Excelsa

Un accostamento inedito dove l'oud incontra il caffè, una fragranza elegante e ricca, dalle note profonde che vengono esaltate da una personalità forte.

Diptyque Bois Corsé

Una fragranza legnosa e ambrata perfetta per la stagione, della nuova collezione Les Essences, dedicata all'evocazione di tesori naturali che non sono olfattivamente percettibili. Un percorso olfattivo inedito che trascende i sensi e sconfina nel regno delle immagini evocative.

Labsolue Iris, Palo Santo, Ambra Grigia

Tre nuovi capitoli che vanno ad arricchire la biblioteca olfattiva del marchio per celebrare il mistero e la magia delle materie prime più preziose.

Arrogance

Il marchio si rinnova con un restyling del packaging, mentre la fragranza è quella che ha reso celebre il brand made in Italy facendone un caposaldo della profumeria storica.

Clive Christian Art Deco Blonde Amber

Un profumo intenso e complesso che gioca sui contrasti. Da una parte troviamo note calde e dolci come l'ambra e il tabacco, dall'altra delle sfumature più fresche date dagli agrumi e dalle spezie. Perfetto per un'occasione speciale (o per ogni volta in cui vuoi sentirti speciale).

Arket

Arket lancia la sua collezione di prodotti per la cura del corpo e home fragrances con quattro fragranze ispirate ai colori e agli elementi naturali abbinati. Tutte rigorosamente unisex e contraddistinte da uno stile minimalista ed essenziale.