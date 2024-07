Acque Profumate: la scelta perfetta per l’estate

L e acque profumate sono la perfetta alternativa estiva ai classici profumi, grazie alle loro formulazioni combinano freschezza e benefici skincare.

In estate, quando il caldo diventa opprimente, continuare a usare il proprio profumo preferito può essere difficile. Le fragranze gourmand e persistenti, amate durante i mesi più freddi, con l’aumento delle temperature diventano spesso troppo intense e fastidiose. Fortunatamente, le acque profumate o body spray offrono una soluzione ideale, combinando note delicate con proprietà skincare per un effetto rinvigorente e leggermente profumato, perfetto per la bella stagione.

L'alternativa estiva ai classici profumi

Come per il nostro guardaroba estivo, anche il beauty case ha bisogno di essere aggiornato con l’arrivo del caldo. Le acque profumate, diventano così un vero must-have per la loro capacità di rinfrescare e idratare la pelle senza appesantirla. Rispetto ai profumi tradizionali, contengono una minore concentrazione di oli essenziali e sono prive di alcol, offrendo un’esperienza olfattiva leggera e discreta, anche quando sei al mare o in piscina.

Normalmente, le acque profumate hanno note fruttate o acquatiche in grado di evocare freschezza e vitalità. Gli agrumi, come limone e pompelmo, e le note che ricordano la brezza marina, sono le opzioni più popolari, anche se in commercio è ormai facilissimo trovare le versioni body spray anche dei tuoi profumi del cuore.

TUTTOTONDO CHINOTTO

Perfetto per le giornate di sole e il caldo estivo, l’Hair & Body Mist è l’ideale per idratare, rinfrescare e profumare corpo e capelli. La sua formula innovativa, priva di alcool, è leggera e delicatamente profumata, senza lasciare macchie o residui sui tessuti.Il chinotto, agrume tipico della Riviera Ligure, è ricco di antiossidanti come la vitamina C, preziosa per il sistema immunitario e i tessuti contenenti collagene. Le sue proprietà energizzanti hanno un effetto tonificante e rivitalizzante, migliorando il tono della pelle, rendendo questo prodotto particolarmente adatto per le pelli mature e poco elastiche.

Diptyque - Eau Plurielle

Un’acqua preziosa dai molteplici usi, la sua brume leggera evoca il profumo di lenzuola pulite adagiate su un letto di edera e rose damascene.

TOM FORD - SOLEIL BLANC

Delicatamente profumato, questo spray per il corpo offre un nuovo modo di indossare la fragranza Tom Ford Soleil Blanc della collezione Private Blend. Soleil Blanc ci trasporta su isole lontane, dove l'estate è eterna e le giornate scorrono serene: un'ambra solare floreale, raffinata e irresistibilmente decadente.

Lush - Twilight

Un’armonia di lavanda e tonka infonde un senso di calma, mentre l’ylang ylang, passionale e seducente, aggiunge un sottofondo floreale a questa fragranza incantevole. Lasciati avvolgere da questa acqua profumata dolce e cremosa, perfetta da utilizzare anche prima di andare a dormire.

Cinq Mondes Eau du Brésil

Un accordo di polpa fresca di lime verde e legno bianco, addolcita da acqua di cocco. Per un momento rinfrescante ed energizzante, perfetta per ritemprarsi dopo una giornata afosa.

Clarins - eau dynamisante

Composta al 95% da ingredienti di origine naturale, questa fragranza profuma, energizza e tonifica corpo e mente. Perfetta per iniziare bene la giornata o per combattere la stanchezza momentanea.

Bottega Verde - Anguria Melone

Rinfrescante, energizzante e giocosa, solletica i sensi con nuvole di felicità. Un cocktail di frutta ghiacciata, in cui la dolcezza fresca e invitante dell'anguria e del melone crea la perfetta sinfonia estiva.

Carolina Herrera - Good girl

Avvolgi il tuo corpo in un delicato velo profumato dell'omonima fragranza iconica e prepara la tua pelle per qualsiasi occasione, di giorno o di notte. Lo spray corpo Carolina Herrera Good Girl emana note sofisticate, rappresentando perfettamente la dualità della donna moderna. Conferisce un tocco di sensualità, carisma, mistero e audacia, pronto a essere espresso al momento opportuno.

Rituals - The rituals of Ayurveda

La linea "The rituals of Ayurveda" è stata pensata per riequilibrare mente, corpo e anima. Grazie all’olio di mandorle dolci, questa collezione contribuisce a regolare l’equilibrio idrolipidico della pelle. La rosa indiana regala un profumo dolce e delicato, dando vita a una composizione floreale, nocciolata e fruttata che armonizza i sensi.