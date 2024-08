I segreti del trucco che valorizza l’abbronzatura

Per ottenere la perfetta sfumatura dorata ci vogliono ore e ore sotto il sole, valanghe di crema solare e una skincare routine così serrata da essere quasi militare: l’abbronzatura è una cosa seria. E, ovviamente, trovare il trucco giusto è fondamentale per valorizzare l’abbronzatura con il make up, sottolineando occhi e labbra, ma soprattutto l’incarnato, colorato dal sole. Non si tratta solo di trovare i colori giusti per occhi e labbra, ma anche di conoscere gli effetti dell’abbronzatura sul viso: la tintarella, infatti, tende ad appiattire i volumi del viso, ma anche a metterne in risalto i tratti caratteristici. Allo stesso modo, l’abbronzatura tende a rendere la pelle opaca, bisognosa di colori e finish luminosi. Elementi da fondere attentamente nel make up dedicato al viso abbronzato, per occhi, labbra e guance.

Trucco e abbronzatura si armonizzano alla base

I fattori da considerare, quando si tratta di trovare il trucco giusto per valorizzare l'abbronzatura, sono tantissimi: in primis, si dovrebbe tenere presente che, al rientro, la pelle potrebbe soffrire del cosiddetto "effetto rebound" e, per questo, fronteggiare brufolini e piccole imperfezioni. Non solo: l'abbronzatura ha l'effetto di rendere il viso più opaco e piatto. La soluzione, dunque, è alleggerire la base viso senza rinunciare alla giusta combinazione di ombre e luci, giocando con terra abbronzante e illuminante per un trucco effetto sunkissed. Una combinazione che permette di scolpire gli zigomi, facendoli risaltare e apparire più tonici. In particolare, è importante posizionare con attenzione l'illuminante, sfumandolo sugli zigomi, sul naso e sotto l'arcata sopraccigliare. L'obiettivo è esaltare l'abbronzatura con il trucco, senza stratificare troppo prodotti.

Quanto al blush, sebbene l'abbronzatura conferisca già un colorito naturale al viso, può essere utile stenderne un velo sulle gote. Le sfumature migliori sono quelle del pesca e del rosa, ma anche rosso e viola possono funzionare, specialmente su una tintarella molto scura. L'obiettivo, naturalmente, è ravvivare il colorito, provando a ottenere lo stesso effetto che si ha stando al sole per qualche ora.

Come truccare gli occhi quando la pelle è abbronzata

Uno dei vantaggi dell'abbronzatura è che permette di osare con il trucco occhi, azzardando con colori inesplorati. Si può sperimentare con uno smokey eys fluo o con le linee grafiche di un eyeliner estremo. Sfumature a cui è possibile aggiungere un tocco metallizzato attraverso ombretti perlescenti e metallizzati, ma anche aggiungendo glitter in polvere libera e strass, che possano punteggiare lo sguardo. Si scelgono in base alle sfumature dell'iride, sfruttando i contrasti senza perdere di vista l'obiettivo principale del trucco per l'abbronzatura: mettere in risalto la tintarella. Per chi preferisce un trucco più leggero e facile, specialmente in vacanza, occorre semplicemente un mascara colorato, che possa tingere le ciglia di arancione, blu, rosa e viola.

I rossetti migliori per un trucco adatto all'abbronzatura

Il sorriso, a contrasto con una pelle abbronzata, brilla ancora di più. E quale modo migliore per valorizzarlo ancora di più, se non ricorrendo a un rossetto colorato? Sfumature che possono variare dal rosso al corallo, fino a rosa shocking, viola e persino ciclamino. Una moltitudine di nuance che si poggiano sulle labbra e svelano un contrasto intenso con la pelle scurita dal sole. Attenzione, invece, alla scelta dei nude: avendo cambiato colore grazie all'abbronzatura, infatti, le tonalità che utilizzi durante l'anno non solo adatte. Per on sbagliare, dunque, una soluzione potrebbe essere optare per un semplice gloss o un olio labbra, che valorizzi le labbra al naturale ricoprendole con un finish brillante, perfetto per valorizzare con il trucco l'abbronzatura.