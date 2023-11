Profumi che sanno di autunno: tra foliage, passeggiate nei boschi e note di frutta secca

Racchiudere l'autunno in un'unica emozione olfattiva non è cosa semplice, dato che le sensazioni che suscitano in noi le passeggiate nei boschi, i pomeriggi passati in casa ad assaporare i primi tè e biscotti speziati mentre fuori piove, l'incanto dei paesaggi infuocati dal foliage sono difficili da descriversi a parole. E allora non c'è nulla di meglio di un profumo per descrivere al meglio tutte le emozioni che viviamo in questa stagione che forse più delle altre esalta il me-time.

Profumi autunnali: le note olfattive su cui puntare

In autunno vincono le note a tutto comfort e quelle che ci fanno immergere nell'incanto della natura. Via libera quindi alle note speziate dalle tinte foliage come zenzero, cannella, zafferano, avvolte dalla dolcezza di fava tonka, vaniglia e frutta secca, come la nota di castagna e nocciola. Non mancano poi i legni e il profumo di erba bagnata se vuoi immergerti in un'atmosfera boschiva, ma anche le note calde di rum e tabacco che rievocano i momenti casalinghi accanto a un fuoco scoppiettante.

Etat Libre d'Orange Frustration

Una nota deliziosa di castagna che si sposa con vaniglia e rum per un accordo stuzzicane e confortevole senza essere eccessivamente dolce, grazie al vetiver.

Maison Margiela Replica Autumn Vibes

Il ricordo olfattivo è quello di una passeggiata nel bosco immersi nei colori caldi del foliage. Spezie, legno di cedro e muschio di quercia riescono a prelicare in maniera vivida le giornate autunnali.

L'Artisan Parfumeur Méchant Loup

Una narrazione olfattiva di Cappuccetto Rosso, dove i sentori del bosco e della terra umida si contrappongono alle resine a una nota di nocciola tostata.

Memo Paris Inverness

L'autunno scozzese in un profumo, dalle note calde e legnose contrapposte alla freddezza dell'iris e dell'erba maté.

Baruti Perverso

Un inno al piacere in versione autunnale, dove la nocciola caramellata si immerge in un bicchiere di rum, per poi finire in una scia di tabacco.

Tuttotondo Castagna

Che autunno sarebbe senza le caldarroste? L'accordo di castagna viene reso goloso dallo sciroppo d'acero, mentre la parte affumicata viene ricreata con note di vetiver, legno di guaiaco e sandalo.

Zoologist Chipmunk

La fragranza vuole ricreare l'idea dello scoiattolo e del suo habitat, con note di spezie, frutta e frutta secca su una base legnosa e sentori animali.

Maison Françis Kurkdjian Grand Soir

Le fragranze ambrate sono perfette per essere indossate in questa stagione, da chi ricerca fragranze intensamente calde e avvolgenti. L'ispirazione qui è una serata parigina in autunno, passeggiando per i grandi viali alberati.

Jo Malone London Ginger Biscuit

C'è chi non resiste ad anticipare l'atmosfera natalizia e si gode i primi dolcetti speziati con una tazza di tè fumante. Quest'edizione limitata irresistibile sa di pan di zenzero, con note di zenzero, cannello, nocciola tostata e fava tonka.

Kayali Oudgasm Tobacco Oud

L'oud si addolcisce qui con le note avvolgenti del tabacco, creando un bouquet perfettamente autunnale insieme al mandarino, al miele e allo zafferano.