Profumi alla vaniglia persistenti, economici e di nicchia: scoprili qui

L a vaniglia è sicuramente una delle note più apprezzate in profumeria per far vita a fragranze meravigliosamente ipnotiche. Qui trovi una selezione per tutti i gusti e tutte le tasche.

I profumi alla vaniglia fanno sicuramente parte di quella famiglia delle fragranze dolci ma, diversamente da come si potrebbe pensare, a seconda di come è costruita ogni piramide olfattiva può avere sviluppi diversi. Ma prima di tuffarci alla scoperta di queste fragranze, iniziamo con l’origine della vaniglia, che è sicuramente affascinante.

Per prima cosa, i profumi alla vaniglia nascono dall’assoluta di vaniglia che, diversamente da come la maggior parte dei profani crede, non nasce dal baccello di vaniglia (quello che si usa in cucina, soprattutto in pasticceria), bensì dal fiore e più precisamente da un’orchidea a liana.

Oggi la miglior produzione di vaniglia proviene dal Madagascar, ma in passato il primato apparteneva ai Caraibi e più precisamente al Messico, dove una leggenda narra che l’orchidea da cui si estrae la vaniglia sia nata da un’erba secca che, bagnata con il sangue di una fanciulla sacrificata a una dea, abbia dato vita a questo meraviglioso arbusto. Ci sono poi diverse tipologie di vaniglia che provengono sia dall’isola di Réunion, Tahiti e dalla Nuova Guinea.

Una volta scoperta la vaniglia si decise di importarla in Europa, dove però questa pianta non cresceva e non dava fiori, perché gli impollinatori erano degli insetti che erano presenti solo in mesoamerica. Fu poi uno schiavo malgascio a capire come fare il procedimento a mano una volta che gli insetti impollinatori erano estinti. Responsabili dell’impollinazione sono oggi le marieuse.

A seconda della provenienza, l’assoluta di vaniglia ha caratteristiche diverse, ma rientra tra le materia prime pregiate della profumeria, perché ogni singolo baccello lavorato raggiunge un costo tra i 25 e i 30 euro e si distingue per essere una nota oscura, animale e corposa. Dolce sì, ma non stucchevole, calda e rotonda con sfumature liquorose.

Profumi vaniglia nicchia

Laurent Mazzone Sensual & Decadent Extrait de Parfum

La vaniglia prende vita in una fragranza barocca, decadente, lussuosa e sensuale. Un profumo alla vaniglia intenso e persistente, dove questa pregiata materia prima si mescola a labdano e oud creando sulla pelle un manto caldo, morbido e setoso.

Franck Boclet Freedom

Freedom si apre con note esperidate e aromatiche di bergamotto, mandarino, basilico, rosmarino e un tocco cumino. Nella cuore i Caraibi con rhum, frutto della passione, monoi e fava tonka chiudendo con note di muschio bianco e vaniglia per dare pienezza al patchouli.

Viral I’d.9 InEssenza/ White Collection Extrait de Parfum

La spirale olfattiva di questa fragranza è stata creata in base ai principi dell’aromacologia. La prima Rosa di primavera baciata dal sole è protagonista di questo profumo e ha funzione attivante e armonizzante mentre la vaniglia ha funzione riequilibrante e tranquillante. Un jus per l’equilibrio dei sensi.

Sasva Forbidden Words

Note di cuoio, patchouli e ambra si mescolano ad un decadente Oud e a un cuore di Vaniglia. Le note affumicate del Tabacco e del Pepe Rosa si bilanciano

con quelle stuzzicanti del Lime.

Maison Tahité Sel Vanille

Pensiamo al calore di una vaniglia esotica sulla pelle e alle meravigliose note marine con questo just che è un mix di mare, sale, vaniglia e legni, arricchito da un tocco di gelsomino.

Guerlain Spiritueuse Double Vanille

Inaspettato e profondo, la vaniglia è maestosa e accecante, tra le note alcoliche di rum e legno di cedro.

Profumi vaniglia persistenti

Blancheide Vanille

Una vaniglia dai sentori esotici che crea dipendenza, mescolata alla nota ipnotica dell’ylang-ylang delle isole Comore che si fondono con la dolcezza dell’eliotropio e del cacao.

Omnia White Diamante

Un jus pregiato che avvolge tra le note floreali dell’iris, scende sulle nuance aromatiche di caffè, vaniglia e cioccolato, per chiudersi con l’eleganza e la rotondità delle vaniglie, dei muschi, dei legni e dell’ambra, percependo così la ricchezza delle sue essenze sulla pelle.

Profumi vaniglia famosi

Molinard Vanille

Risolutamente gourmande e sensuale. Vanille è un invito all’esotismo voluttuoso. La nota fiorita rende, più che mai, tutte le sfaccettature della nobiltà di questo bouquet tropicale. Un viaggio dei sensi deliziosamente trasgressivo, in omaggio alla dolcezza dell’Oriente.

Chloé Nomade Jasmin Naturel Intense

Un profumo accattivante e maestoso, dove la sensualità del gelsomino è accompagnato, sostenuto ed esaltato dalla presenza della vaniglia, sensuale e delicata. Il sandalo ne mette in luce l’aspetto cremoso, mentre la parte più dolce è dovuta a un accordo di dattero e pera.

Yves Saint Laurent Black Opium Le Parfum

Intenso e persistente. Black Opium Le Parfum lascia una scia inconfondibile di Caffè Nero, gelsomino d’Arabia e petali di fiori d’arancio mischiati a una vaniglia che sostiene ed esalta queste note, rendendole di una potenza unica.

Laboratorio Olfattivo Vanagloria

Un’ideologia alla vaniglia. Una Vaniglia bourbon coltivata nell’Oceano Indiano, per essere esatti, che rivela tutto lo spettro delle sue note gourmand, floreali, cuoiate e speziate. Il suo carattere cuoiato è rinforzato dallo zafferano, creando dipendenza grazie ad un tocco di fava tonka, mentre le volute d’incenso aggiungono alla texture un’aura mistica.

Diptyque Eau Duelle

Una vaniglia multi-sfaccettata che viene esaltata sotto ogni aspetto rivelando sfumature fiorite, gourmand, speziate in una vera esplosione di note inebrianti.

St Barth Vanille West Indies

Una vaniglia calda e avvolgente con sfaccettature cremose dovute a un accordo di caramello, equilibrato dal seducente profumo di delicate orchidee esotiche.

Montale Vanilla Cake

Una delle vaniglie più gourmand che si possano incontrare, sostenuta da una piramide olfattiva a base di mandorle tostate, caramello e meringa, proprio come il profumo che pervade la casa dopo una torta appena sfornata.

Nicolaï Vanille Tonka

Una vaniglia orientale pervasa da note di cannella e incenso ricoperti dai fiori d’arancio, che creano una fragranza mistica e accattivante.

Profumo alla vaniglia donna

Gisada Ambassadora

Mandarino e mirtillo danno vita a un duetto nelle note di testa della fragranza, mentre il cuore si distingue per un irresistibile bouquet fiorito a base di Gelsomino e i Fiori d'Arancio. Infine Vaniglia, Muschio e Legno di Sandalo sostengono l'insieme in modo elegante e seducente con il loro tepore avvolgente.

Rancé 1795 Élénoire

Una fragranza sontuosa a base di frutti e agrumi, spezie e resine. Un’apertura travolgente grazie alle note di limone, l’esca e mirra che scivola in un cuore vi vaniglia e zafferano. Un profumo avvolgente e prezioso che chiude con note di legno di sana dallo, incenso, patchouli e fava tonka.

Sep Cumin & Myrrh Stories

Un profumo ispirato dalle memorie olfattive delle donne rifugiate nel campo di Jerash in Giordania. Cumino, cardamomo, zenzero, pepe e coriandolo sono infatti le spezie più utilizzate per cucinare e il loro calore viene bilanciato dalle note di rosa. Mirra, vaniglia e fava tonka danno una chiusura dolce e corposa alla fragranza che, diversamente da come ci si potrebbe aspettare, rimane luminosa e pulita.

Profumi vaniglia economici

The Library of Fragrance Hawaiian Vanilla

Un’acqua di colonia mononota, giocata sull’esaltazione della vaniglia delle Hawaii dove nasce un’orchidea ricca di sfumature, intensa, che emette una fragranza calda e avvolgente.

Angel Schlesser Les Eaux d’un Instant Intimate White Flowers

Quando il vento caldo che arriva dai mari tropicali trasporta con una pioggia di petali bianchi il senso stesso dell'escapismo. Da Tahiti (monoï) ai Caraibi (gelsomino) è un mix di sensualità e dolcezza (vaniglia) e un viaggio verso mete calde ed esotiche.

Pacifica Flower Moon

Una miscela sensuale di gelsomino, pesca e vaniglia e fiori bianchi, un mix di note he dà un senso di euforica serenità.



L’Occitane Néroli & Orchidée Eau de Toilette

Questo profumo rivela la singolarità del baccello di vaniglia in un incontro con la delicatezza dei fiori d'arancio, regalando una fragranza sofisticata, avvolgente ed elegante.