Appunti olfattivi da Esxence 2024

I brand più interessanti da scoprire e che forse ancora non conosci, un'intervista imperdibile e tante memorie olfattive da portare con sé

Il mondo della profumeria di nicchia è cambiato tantissimo nell’ultimo paio d’anni, e con esso è cambiata anche Esxence, fiera della profumeria artistica internazionale. Del resto, l’incidenza dei profumi di nicchia sul mercato della profumeria alcolica è in costante aumento e prova ne è l’ampiezza raggiunta dalla fiera, con oltre 360 marchi presenti. Sono ben lontani quindi i tempi in cui gli stand erano popolati soltanto da buyer, pochissima stampa e solo di settore, qualche youtuber internazionale. Se questa espansione fa bene al mercato, ogni anno si fa sempre più pressante una riflessione su cosa significa ormai profumeria di nicchia, o artistica. Va da sé che con una presenza di marchi così importante sul mercato si imponga una cernita tra cosa è rimasto artigianale, cosa significa davvero esclusività e cosa invece strizza l’occhio ai grandi trend del mercato mainstream.

Di questo e di molto altro ho parlato con Marc-Antoine Corticchiato, phD in chimica, formazione ISIPCA e naso creatore del brand Parfum d’Empire, uno dei migliori esempi di cosa dovrebbe rappresentare la profumeria artistica, in cui si uniscono una sbalorditiva qualità delle materie prime, visione e un grande, grandissimo amore per la profumeria.

Da dove prende ispirazione per le sue creazioni?

Ogni profumo ha una storia unica. Per esempio, Un bel amour d’été è il ricordo di una vacanza al mare, quand’ero giovane, a volte tutto parte dalla materia prima stessa o ancora da degli elementi singoli, come nel caso di Le Cri dove ho lavorato sul concetto di luce. Io lavoro in maniera molto diversa da quanto avviene nella profumeria tradizionale, dove al naso viene solitamente consegnato un brief su cui lavorare, con un target di persona ben preciso a cui indirizzare il profumo. Trovo questo concetto di “bersaglio” davvero terribile. Per fortuna io posso lavorare in un modo diverso.

Che cosa significa per lei “profumeria di nicchia”?

Oggigiorno non significa più nulla. In linea teorica la profumeria di nicchia dovrebbe percorrere dei sentieri poco battuti dalla profumeria commerciale: questa dovrebbe essere la definizione ufficiale ma oggi non ha riscontro nella realtà. Ci sono alcuni marchi che lavorano ancora in questo senso, in maniera autentica, ma per la maggior parte è ormai solo un discorso di marketing: non c’è più alcun elemento della profumeria di nicchia. Ma le distinzioni non hanno più alcun senso, tra profumi di nicchia o meno, profumi maschili o femminili… bisogna annusare, annusare, annusare. E sentire con il proprio cuore.

Quali sono i maggiori trend della profumeria oggi?

Sono forse la persona meno adatta a parlare di tendenze (ride, ndr) Oggi vanno molto i profumi molto semplici, immediati ma anche molto intensi e persistenti. Tantissimi gourmand, molto zuccherini, e molte molecole artificiali che racchiudiamo nell’insieme dei legni ambrati. Tutte cose che non sono presenti in Parfum d’Empire.

Qual è la matiera prima che ama di più lavorare e quale la più difficile?

Amo moltissime materie prime. Una delle più difficili è l’immortelle (o elicrisio) perché è molto intensa e rischia di sovrastare tutte le altre note. Amo molto anche il cisto e in generale tutte quelle note vegetali che hanno delle sfaccettature animali, come l’oud, il pepe, il gelsomino, l’ylang-ylang, l’osmanto: hanno tutte delle sfaccettature animali molto sensuali e calde, già da sole raccontano una storia.

E dopo aver compreso meglio cosa è davvero la profumeria artistica è il momento di raccontare cosa mi è rimasto impresso dunque di quanto annusato a Esxence 2024? Sicuramente emerge un grandissimo desiderio di conforto: cerchiamo nei profumi un momento di felicità che ci allontani per un attimo dalla mente preoccupazioni, angosce, senso di sconforto e incertezza. Il profumo è diventato sempre più un’emozione a cui aggrapparci con tutti noi stessi per essere, anche solo per un istante, felici, nel qui e ora. Ci sono state per me alcune meraviglie olfattive che mi hanno strappato una lacrima di commozione. Non posso non citare Un bel amour d’été di Parfum d’Empire, un’ode ai fiori bianchi (gardenia e magnolia) con note calde e carnose e le nuove Donne di Masque dedicate ai fiori e alla primavera. I nasi indipendenti e artigianali con così tanto da raccontare: Francesca Bianchi con The Mariner’s Rhyme, Spyros Drosopoulos e i suoi nuovi 3 Baruti (tenerissimo quello dedicato alla figlia), Meo Fusciuni con Viole Nere, Hiram Green con Philtre.

E per molte persone i profumi gourmand restano i profumi comfort per eccellenza, le fragranze che solleticano le nostre papille gustative ma soprattutto i nostri dolci ricordi d’infanzia. E qui vi segnalo le interpretazioni più d’impatto. Nicolaï parfumeur créateur con una nuova trilogia tutta dedicata ai dolci più golosi (uno spoiler? Il mio preferito è Saint Honoré, con tanta nocciola e note lattoniche), Room 1015 con il best seller Cherry Punk, il capostipite del trend dei profumi alla ciliegia, Born To Stand Out con creazioni davvero addictive dedicate al pistacchio, alla banana, frutta secca e caramello (ma il mio preferito è Mad Honey, un miele non troppo dolce con una bellissima nota di rosa protagonista), Sarah Baker con il nuovo Peach’s Revenge, il frullato yogurt e pesca dei tuoi sogni. Ma la felicità passa anche da note agrumate che rievocano i paesaggi della macchia mediterranea e delle vacanze estive, tra il limone succoso e rinvigorente di A Wondrous Flight di Mes Bisous, una calda mattina d’estate vista mare con 304 di Bon Parfumeur e la brezza marina di Eau de Zéphyr di Maison Rancé.

E ora non ti resta che sfogliare la gallery, per qualche immagine catturata direttamente da Esxence 2024

