Le migliori maschere viso per preparare la pelle alla primavera 

L a primavera è in arrivo? Ecco le maschere ideali per affrontare la bella stagione con il piede giusto

Con l’arrivo della primavera, anche le esigenze della nostra pelle cambiano.

Dopo un inverno che ha messo a dura prova l’epidermide a causa di sbalzi di temperatura, vento gelido, freddo e stress ambientale l’arrivo dei primi caldi porta con sè il bisogno di ritrovare la luminosità perduta, così come di riacquisire idratazione e nutrimento. Oltre a costruire una skincare ad hoc per le proprie necessità però, esistono delle soluzioni più veloci e istantanee per ottenere i risultati desiderati. Di cosa stiamo parlando? Ma delle maschere viso ovviamente: delle pillole express di attivi, ideali per potenziare le azioni di una routine quotidiana da fare ogni qualvolta si ha voglia. In vasca mentre si legge un libro con un calice di vino, prima di uscire di casa per un trattamento mirato e immediato, ma anche da tenere in posa per tutta la notte o durante un lungo viaggio in aereo. Quali sono dunque le maschere migliori per preparasi alla primavera? Scopriamole assieme.

Fenty Skin, Cherry Dub Blah 2 Maschera viso illuminante 5% AHA

Una maschera illuminante formulata con diversi attivi di ciliegia e dal profumo ispirato alla succosa ciliegia delle Barbados che energizza e illumina la pelle spenta in pochi minuti oltre ad attenuare le macchie scure, levigare la grana e ridurre pori dilatati, rughe e linee d’espressione.

Youth To The People, Superberry Hydrate + Glow Dream Mask

Una maschera notturna ideale per rivitalizzare la pelle mentre le dona idratazione e luminosità grazie a ingredienti come bacche ricche di antiossidanti, squalano, fico d’India e una forma stabile di vitamina C. Infine offre anche un effetto rassodante, promuovendo la produzione di collagene nel tempo.

Summer Fridays, Jet Lag Mask Maschera notte

Una maschera specificatamente formulata per rigenerare le pelli stressate, stanche e disidratate per tutta la notte (ma anche durante un viaggio in aereo). All’interno contiene niacinamide, glicerina, acido ialuronico e antiossidanti che assieme nutrono, idratano e leniscono.

On The Wild Side, Maschera Esfoliante

Una maschera esfoliante biologica e naturale al 100% formulata per rimuovere delicatamente le impurità, levigare la superficie della pelle e accelerare il rinnovamento cellulare. La sua texture in gel, arricchita con polvere di riso e acidi della frutta, si trasforma in latte a contatto con l’acqua consentendo un peeling delicato senza irritazioni e rossori.

Aesop, Blue Chamomile Facial Hydrating Masque

Una maschera idratante pensata per rinfrescare, nutrire e ammorbidire la pelle (specialmente quelle secche e disidratate). Da applicare e lasciare in posa per tutta la notte – ma anche durante i viaggi aerei – contiene niacinamide (Vitamina B₃), carragenato di sodio e bisabololo.

Caudalie, Vinosource-Hydra Maschera-Crema Idratante

Contenente acqua d’uva bio (che aiuta a rafforzare il microbioma cutaneo), centella asiatica e polifenoli estratti da vinaccioli d’uva francese, questa maschera in crema nutre intensamente e lenisce le pelli secche, comprese anche quelle più sensibili, per un boost di idratazione senza precedenti.

Comfort Zone, Renight Mask

Una maschera in crema molto ricca ad azione nutriente e antiossidante e formulata con olio di bacche di goji, vitamina E ed acido ialuronico, che promuove il ripristino della barriera cutanea ed è ideale e in caso di stanchezza, secchezza e stress causato da fattori ambientali.

Dr.Hauschka, Maschera strutturante

Una maschera a base di piante officinali come altea, viola del pensiero e acqua di rosa ed estratto dei suoi petali, ma anche cera e olio essenziale di rosa, burro di mango, olio di avocado e olio di mandorla ideale per nutrire e rivitalizzare la pelle opaca e spenta.

Olehenriksen, Dewtopia 25% Acid Flash Facial Maschera viso esfoliante

Questa maschera viso esfolia e migliora la luminosità della pelle in soli cinque minuti oltre a donare vitalità alla cute, per illuminarla e ridurre visibilmente rughe, rughette e pori. Al suo interno gli AHA, i PHA e i BHA agiscono in sinergia per esfoliare le cellule morte della pelle e migliorare l’aspetto delle imperfezioni mentre il succo di aloe vera e l’estratto di sorbo scandinavo leniscono e nutrono la pelle.

Fresh, Black Tea Overnight Mask

Una maschera da notte che agisce sostenuta dal naturale processo notturno di rigenerazione cutanea per contribuire a ridurre i segni di stanchezza e stress grazie a un complesso al tè nero che aiuta ad aumentare l’elasticità e acido ialuronico che garantisce alla pelle la giusta idratazione.

Kiehl’s, Avocado Nourishing Hydration Mask

Con la sua texture ricca e cremosa questa maschera arricchita con estratti di avocado, olio di avocado e olio di enotera nutre, ammorbidisce e idrata la pelle, aiutando a trattenere la naturale umidità dell’epidermide all’interno della barriera cutanea.

Laneige, Bouncy & Firm Sleeping Mask

Una maschera notte che idrata, rimpolpa e rassoda la pelle contenente un complesso di peonia-collagene (estratto di fiori di Paeonia Albiflora, estratto di radice di Paeonia Albiflora + collagene idrolizzato) e lisato probiotico, che aiuta il microbioma della pelle.

Drunk Elephant, Bouncy Brightfacial Maschera Viso Purificante

Una maschera illuminante senza risciacquo, che migliora l’aspetto della pelle grazie a una dose di acido azelaico al 10% e acido salicilico all’1% per attenuare le macchie cutanee, agli oli botanici idratanti di marula, chia, tè verde fermentato e semi di zucca che rigenerano la pelle e le ceramidi, la niacinamide, i tocotrienoli e gli acidi grassi che rafforzano la barriera cutanea.