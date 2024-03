N el perfetto rispetto delle norme della skinification, i fondotinta di ultima generazione divengono nutrienti e idratanti, arricchiti di principi attivi che si predono cura della pelle

Sono idratanti, nutrienti e ricchi di principi attivi: i nuovi fondotinta 2024 non potrebbero essere più lontani dalla tradizione. Prodotti ibridi, a metà tra skincare e make up, che si prendono cura della pelle e la difendono dai raggi del sole, dall'invecchiamento e dall'inquinamento. Dalla skincare, però, i fondotinta di ultima generazione non rubano solo blend di ingredienti curativi, ma anche le texture, che si alleggeriscono fino a diventare dei fondotinta in siero o delle skin tint, che si poggiano sulla pelle risultato appena percettibili. Un perfetto esempio di skinification, che trasforma l'applicazione del fondotinta in un rituale per la cura del viso, senza rinunciare a una coprenza modulabile adatta a correggere, uniformare e illuminare l'incarnato.

Fondotinta in siero: gli ingredienti migliori per la pelle

Perfetti per lavorare sulla pelle anche durante il make up, i nuovi fondotinta in siero si arricchiscono con niacinamide e acido ialuronico, squalano ed estratti vegetali, olio di jojoba e vitamina C. Ingredienti che amplificano i risultati di una base viso ben realizzata, offrendo coprenza e leggerezza, un effetto correttivo e un comfort generale, adatto a soddisfare anche chi proprio non sopporta di truccare il viso. Il risultato è un fondotinta a tutti gli effetti, che regala luminosità alla pelle del viso senza coprirla eccessivamente ma, anzi, offrendo la stessa leggerezza di un siero. L'unico lato negativo di questo tipo di formulazioni, infatti, è che non hanno una coprenza elevata e, dunque, devono essere stratificati o utilizzati in abbinamento al correttore per camuffare macchie e segni del tempo.

Come mettere i fondotinta in siero

Le formulazioni dei fondotinta in siero, generalmente, risultano molto liquide e, per questo, l'ideale è applicarli utilizzando un pennello. In questo modo, l'effetto sarà un'applicaizone aerografata e leggerissima, che amplificherà la bellezza dei fondotinta-siero. Attenzione, invece, all'utilizzo della spugnetta, poiché potrebbe assorbire il prodotto durante l'applicazione (un problema evitabile semplicemente bagnando la beauty blender).

A chi si adatta questo tipo di trucco?

La leggerezza e la sensazione di non indossare il fondotinta sono le caratteristiche principali di questo tipo di prodotti. Proprio per questo, queste texture non sono adatte a chi preferisce make up strutturati o molto coprenti. L'effetto molto naturale sulla pelle, infatti, non si adatta a un trucco occhi troppo elaborato o a un contouring pesante. Allo stesso modo, le formulazioni in siero non tollerano l'accostamento con i correttori colorati e, in generale, è necessario fare attenzione a non stratificare troppi prodotti, per evitare che la differenza di texture comprometta il risultato.

1/8 Illuminance Serum Tint di Revlon è un fondotinta in siero che trasforma la pelle, rendendola più uniforme e luminosa, ma anche mantenendola idratata grazie alla presenza di radice di zenzero e vitamina C, che si uniscono per contrastare i radicali liberi e favorire il rinnovamento cellulare. A completare la formula è l’SPF 15, che salvaguarda la pelle dai danni provocati dai raggi UV. 2/8 Per ottenere una pelle radiosa, Studio Radiance Serum-Poweres Foundation di Mac Cosmetics sfrutta le potenzialità di un siero per ottenere una pelle non solo omogenea e liscia, ma anche più tonica. I risultati si vedono nel tempo, grazie alla formulazione con acido ialuronico e un mix di superfood. 3/8 Il Fondotinta D’Amore D’Accordo di Bottega Verde offre 12 ore di coprenza media e modulabile e un finish mat luminoso. All’interno della formula, poi, acido ialuronico - fondamentale per mantenere l’idratazione cutanea - ed estratto di kakadù, ricco di vitamina C. A garantire un effetto seconda pelle, poi, sono i pigmenti bio-mimetici che creano un colore perfetto per armonizzarsi alla pelle. 4/8 Dalla formula liquida e leggera, Skin Booster Fondotinta in siero di Deborah Milano migliora l’aspetto della pelle e uniforma l’incarnato, regalando un effetto no-make up. 5/8 Il Fondotinta Idratante 3 in 1 di Avon unisce l’82% di ingredienti attivi - nutrienti, protettivi, idratanti - a una formula leggera e con copertura modulabile, che trasforma l’incarnato dandogli un aspetto naturale. Arricchito con principi attivi di Vitamina C e Vitamina E, illumina l’incarnato e protegge la pelle grazie al fattore di protezione SPF 30. 6/8 Il siero/fondotinta di Skön, Abra Kadabra, offre una protezione SPF15 e un mix di ingredienti dedicati alla salute della pelle come acido ialuronico, vitamina E e aloe vera bio. A completare il trattamento di make up è la texture leggera e setosa, che riaccende e uniforma il colorito. 7/8 Da Catrice, Nude Drop Tinted è un fondotinta leggero quanto un siero, ma adatto a realizzare un’ottima base viso. Leggero, fluido e traspirante, contiene acido ialuronico e vitamina E, ma anche pigmenti rivestiti, che assicurano una lunghissima tenuta e un finish modulabile. 8/8 Con il 98% di ingredienti di origine naturale, Clarins Tinte Oleo Serum nutre intensamente la pelle attraverso la combinazione di oli vegetali leggeri e non grassi come quello di nocciola e di jojoba, che permettono ai pigmenti minerali di sublimare la pelle. PREV NEXT