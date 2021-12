Niacinamide: perché inserirla nella skincare routine

C onosci la niacinamide? Si tratta di uno degli ingredienti più usati nei prodotti pensati per chi soffre di brufoli, discromie e arrossamenti. Vediamo quali proprietà ha e perché va inserita nella propria routine

La niacinamide ha un ruolo importante nel lenire la pelle e ripristinare la barriera cutanea. Ecco perché, ormai da qualche anno, è uno degli ingredienti cosmetici più usati nelle formule pensate per chi soffre di brufoli, discromie e arrossamenti. Ti riconosci in questo profilo? Continua a leggere l'articolo per scoprire come usare la niacinamide (e perché).

Forse vitamina B3 (o vitamina PP) ti è più familiare come nome. La niacinamide (detta anche nicotinamide) non è altro che un derivato della vitamina B3 (o niacina). In quanto vitamina, si integra principalmente attraverso l’alimentazione (la trovi nelle carni bianche, negli spinaci, nelle arachidi, nel fegato di manzo, nel lievito di birra e in alcuni pesci come il salmone, il pesce spada e il tonno) ma è sulla pelle che si rivela un vero e proprio toccasana. Ti spieghiamo perché.

Niacinamide: le proprietà nello skincare

La niacinamide è un attivo ideale per le pelli miste e impure ma anche per quelle stressate e “bombardate” da aggressioni esterne come smog e inquinamento. La sua funzione principale è, infatti, quella di proteggere e rinforzare la barriera cutanea, stimolando allo stesso tempo la produzione di ceramidi (componenti essenziali della struttura epidermica) e accelerando il turnover cellulare. Usata regolarmente, assicura un colorito più omogeneo e una grana della pelle più fine e compatta, con i pori meno dilatati. Serve altro per farla diventare presto la tua BFF per la beauty routine? Per convincerti a inserire nella tua beauty bag creme e sieri con questo attivo, ti facciamo un elenco completo di tutti i benefici che la niacinamide può avere sulla pelle. Prendi subito nota!

I benefici per la pelle

Avrai già sentito parlare di sostanze “antiossidanti” (sono quelle che aiutano la pelle a ripararsi dai radicali liberi e quindi sono alleate perfette per le soluzioni anti-age): la niacinamide rientra in questa categoria di sostanza e prodotti skincare. Contro le rughe, per dare luminosità al viso, per contrastare le discromie e rinforzare la barriera cutanea riducendo la perdita di idratazione: la niacinamide è davvero un must per tutte le pelli! Insieme ad altri ingredienti skincare, può essere utilizzata su diversi tipi di pelle dalle grasse alle secche fino alle miste. Un'altra buona notizia: la niacinamide è delicata ed è perfetta anche per le pelli sensibili! In più, non è foto-sensibilizzante, quindi può essere utilizzata mattina e sera.

Niacinamide: nove motivi per inserirla nella skincare routine

La versatilità di questo ingrediente lo ha reso molto gettonato per creme e sieri. Se usi la niacinamide, potresti vedere comparire una lieve irritazione ma solo quando la concentrazione è molto alta perché questa dilata temporaneamente i vasi sanguigni. Alle neofite è consigliata una concentrazione dell'1-5%, mentre le pelli già abituate al prodotto possono utilizzare sieri con un contenuto di niacinamide fino al 10%. Sei ancora dubbiosa? Ti diamo nove motivi che ti convinceranno a provare la niacinamide (alert: genera addiction!)

Può essere usata in qualsiasi momento dell'anno

Se in estate ha un ruolo nel proteggere la pelle dalle radiazioni dei raggi ultravioletti, in inverno è utilissima per l'effetto barriera e idratante. In più, può essere utile per tutte le terapie di contrasto all'acne e ai brufoli (anche contro le dermatiti seborroiche) e per correggere il foto-invecchiamento. Puoi usarla davvero 12 mesi su 12!

La niacinamide riduce la comparsa delle rughe

Questo derivato della vitamina B3 ha proprietà antiossidanti e protegge la pelle dai radicali liberi, quindi previene l'invecchiamento precoce. In più, stimola la produzione dei lipidi e la formazione di collagene ed elastina, contribuendo a dare tono alla cute.

La niacinamide rafforza la funzione protettiva della pelle e ha un effetto idratante

Oltre a ossigenare le cellule, questa sostanza rigenera la barriera cutanea danneggiata formando il film lipidico della pelle che fa da scudo protettivo contro tutte le aggressioni esterne. Non solo. Ripristinando la barriera cutanea, assicura che la pelle perda meno liquidi (diventando più resistente); questa caratteristica fa sì che la niacinamide abbia anche un effetto lenitivo e antinfiammatorio.

La niacinamide riduce le macchie scure

La vitamina B3 ha il potere di ridurre le macchie scure provocate dal sole così come le macchie rosse causate dall'invecchiamento cutaneo. La niacinamide, infatti, agisce sulla melanina, inibendone la sintesi. Il suo potere schiarente ha come risultato una carnagione più luminosa e omogenea.

La niacinamide riduce i segni dell'acne

Oltre ad avere un elevato potere schiarente e illuminante, la vitamina B3 riesce anche ad attenuare le cicatrici e i segni dell’acne. Contro le imperfezioni, le macchie e le irregolarità della pelle, la niacinamide è davvero un prodotto top. Sono sufficienti poche settimane di trattamento per vedere i primi risultati.

La niacinamide riduce al minimo i pori dilatati

Con un uso regolare, i pori vengono ridotti al minimo. La pelle risulta, così, più fine e uniforme. I pori non dilatati, poi, non permettono alle impurità di rimanere intrappolate; di conseguenza, anche la possibilità di veder comparire brufoli e punti neri si riduce drasticamente.

La niacinamide regola la produzione di sebo

Può aiutare ad opacizzare la zona T perché evita la comparsa in eccesso del sebo. Inoltre, la vitamina B3 ha un effetto antibatterico: l'incarnato diventa più liscio con un numero inferiore di impurità e infiammazioni.

La niacinamide lenisce la pelle

Il derivato della vitamina B3 lavora contro l'insorgenza delle irritazioni. Il suo potere disinfiammante lo rende unico nella lotta contro acne, dermatite seborroica, rosacea, dermatite atopica e dermatite da contatto e, in generale, in tutto ciò che è infiammato sul viso.

La niacinamide protegge dai danni solari

La vitamina B3 è un validissimo fotoprotettore grazie alla sua attività antiossidante, immunomodulante e anti-fotocarcinogenica: per questo motivo è stata introdotta nel 2017 nelle Linee Guida Oncologiche Americane (NCCN) e più di recente in quelle italiane SideMaST, come agente attivo nella prevenzione dei tumori cutanei non melanocitari.

Niacinamide e diversi tipi di pelle

Abbiamo già detto che la niacinamide è ottima per qualsiasi tipo di pelle. Vediamo insieme come può essere di aiuto a risolvere alcune problematiche in base alla tipologia cutanea.

Per la pelle grassa

La niacinamide regola i livelli di sebo rendendo la pelle molto meno grassa. Addio a brufoli e pori ostruiti!

Pelle con macchie

La niacinamide può ridurre l'iperpigmentazione, per un incarnato più luminoso ed equilibrato.

Pelle opaca e disidratata

La niacinamide lavora per rafforzare la barriera della pelle, riducendo anche le possibilità che diventi secca e spenta perché aiuta a rimpolpare le rughe.