H a conquistato i social con inaspettate sfumature di rosa, rese imprevedibili da formulazioni color changing, che reagiscono al pH della pelle per restituire un colore unico e personale

Trovare la giusta sfumatura di blush significa trasformare immediatamente il make up. Aggiungere un tocco colorato sulle guance, infatti, ha il potere di regalare all'incarnato un tocco sano, fresco e giovane, riportando sulle gote un rossore quasi infantile, che ricordi il modo in cui il sole scalda le guance. Si applica sfumando polveri dal finish perlescente, stick dal tocco dewy e blush in crema capaci di fondersi con la pelle. Un prodotto classico che, però, sembra poter riservare ancora delle sorprese: si tratta del clear blush o blush trasparente, caratterizzato da una texture oleosa o in gel, priva di colore. Formulazioni pH reagenti, che si adattano alla pelle e regalano un colore personalizzato, da stendere con attenzione per valorizzare la forma del viso, giocando con l'effetto sorpresa regalato dalla colorazione del blush che, da trasparente, diventerà pesca, candy, cremisi, fucsia, barbie...

Clear blush: come funzionano i cosmetici a pH reagente

A un primo sguardo, il clear blush si presenta come un gel o un olio trasparente, spesso dalla consistenza piuttosto appiccicosa, almeno prima di essere applicato sul viso. A trasformare il clear blush è il contatto con la pelle e, in particolare, con il pH cutaneo, che permette al blush di assumere sfumature diverse. Il vantaggio, indubbiamente, è che il colore si adatta a qualsiasi tonalità di pelle, fondendosi con l'incarnato

A chi sta bene il clear blush

Il vantaggio di affidarsi ai cosmetici color changing non è solo l'effetto sorpresa generato dal colore - a influire sul risultato finale, infatti, non è solo il pH cutaneo, ma anche umidità e temperatura dell'aria - ma anche la facilità con cui si adatta all'incarnato. Un cosmetico mutevole, da utilizzare su labbra e guance per dare vita a sfumature leggermente rosate, ma anche avvolte da un finish glossato e molto luminoso.

Come utilizzare il blush a pH reagente

Le formule dei clear blush sono generalmente pensate per essere resistenti all'acqua e all'umidità e, dunque, a lunghissima durata. Per applicarli, l'ideale è stendere una goccia di prodotto sul viso e stenderlo utilizzando le dita o un pennello, tingendo zigomi e ponte del naso. A essere importantissimo è anche l'abbinamento con il resto del make up: il finish dewy e luminoso tipico dei clear blush, infatti, è perfetto per dare vita a un trucco brillante e vivace.

I migliori blush trasparenti da provare 1/7 Da Banana Beauty, Sun In a Pot 2-in-1 è un gel trasparente multifunzione che dona a labbra e viso un immediato tocco rosato naturale. Una texture leggera e non appiccicosa, che si adatta a ogni tonalità di incarnato grazie alla sua formula che reagisce con il pH della pelle. 2/7 Glassy di EspressOH è un blush illuminante dotato di una formula a pH reagente, che si trasforma a contatto con la pelle sprigionando un colore unico. 3/7 Con olio di nocciolo di pesca, Electric Gloe di Essence è un olio per labbra e guance che cambia colore una volta in contatto con la pelle grazie alla sua formula color changing. 4/7 Un balsamo per guance e labbra autoregolante, il cui colore di attiva una volta entrato in contatto con la pelle, reagendo al pH e regalando sfumature rosa naturali: True to Hue PH Adjusting Lip and Cheek Balm di Florence By Mills unisce luminosità, colore e lucentezza. All'interno della formula, olio essenziale di menta verde per una sensazione di freschezza.

5/7 Da Makeup Revolution, PH Bomb Lip and Cheeck Oil è una formulazione universale, perfetta per tingere guance e labbra con una tinta delicata. A potenziare la formula, poi, sono i peptidi, che regalano un look naturale e molto fresco. 6/7 Estasi Magic Color Lip&Cheek Balm di Neve Cosmetics è uno stick che, a contatto con guance e labbra, si trasforma rivelando un colore vivace, spontaneo e trasparente quanto basta da apparire naturale. 7/7 Vegano e Cruelty-free, Youthforia's BYO Blush è una formula in olio studiata per reagire al pH della pelle, perfetto per dare all'incarnato un tocco naturale e luminosissimo. All'interno della formula, poi, ingredienti dall'altissimo potere idratante e oli antiossidanti, che contribuiscono a creare un look dewy. PREV NEXT