Preparati ad arrossire e non di imbarazzo, ma grazie ai migliori blush liquidi e in crema che puoi trovare online. Corallo, rosso, borgogna, nude ma anche viola: le tendenze cambiano ogni volta e, ancora una volta, ci colori pensati per dare forma e corpo al volto diventano protagonisti.

E se una volta la formulazione in polvere compatta sembrava l'unica scelta possibile, oggi le formule cremose sono le nuove alleate delle make-up lover. Si applicano senza sforzo e la loro texture permette non solo un risultato long lasting, ma anche di donare estrema luminosità al volto e, perché no, sfruttare le stesse formule anche come rossetto o ombretto.

Oggi sembra impossibile rimanere senza un blush in crema e, per questo motivo, abbiamo provato a selezionare i migliori e i più amati in circolazione, ma prima una veloce guida all'uso per non sbagliare mai.

Come applicare il blush in crema

Davanti alla consistenza di questi blush è facile trovarsi in difficoltà perché, rispetto alle formulazioni in polvere libera o compatta, queste texture potrebbero sembrare più difficili da applicare. In realtà, dopo aver superato il primo impatto, la cosa importante per i blush sia liquidi che in crema è capire quanto prodotto utilizzare per ottenere il risultato finale desiderato. Mai esagerare al primo tocco ma, piuttosto, costruire l'effetto layerizzando il prodotto e andandolo ad applicare nelle zone che lo richiedono.

Via libera alle dita (finalmente) ma chi non si sente a proprio agio può benissimo usare un pennello. Meglio però evitare i classici morbidi e voluminosi da blush, meglio optare invece per un pennello a doppia fibra con testa piatta che permette un maggior controllo del volume e gestisce meglio le formule in crema o liquide.

Attenzione, poi, anche all'uso e al mix di texture diverse: se si scelgono i cream blush, meglio optare per le polveri solo e solamente per un tocco finale e per chiudere il trucco. In questo modo non si rischierà di creare spiacevoli mix che potrebbero muovere poi il trucco sul viso.

Ora che il blush in crema non ha più segreti per te, ma quali sono i migliori? Qui la nostra selection di must have testati e amati.

Rare Beauty, Soft Pinch

Leggero e di long lasting, si fonde perfettamente con la pelle lasciando un aspetto sano e luminoso. Al suo interno i pigmenti, con finitura mat o perlescente, permettono di creare un colore morbido e modulabile, con un effetto naturale.

Mulac, Blush Ph Reagent

Della collezione Maleducata by Achille Lauro, questo gel viso può essere utilizzato sia per le guance sia per occhi e labbra. Una volta applicato il prodotto, la zona si colora di una tonalità rosa/rossa a seconda del ph e tono della propria pelle.

Mesauda, Cheek Kiss

Fard in stick da tenere sempre in borsa: con una formula, ultra-sfumabile e stratificabile questo blush può essere applicato in qualsiasi momento senza alcuna fatica. A renderlo ancora più imperdibile è la formula cream to powder per un effetto finale naturale e confortevole.

Honest Beauty, Crème Cheek Blush

Il colore e la texture perfetta per chi vuole un effetto bonne minne con un solo tocco di blush. Un tono modulabile e sfumabile per guance naturalmente arrossate.

e.l.f., Putty Blush

Un colore in pot, facile da prelevare sia con le dita che con il pennello, questa formula è infusa di olio di argan e vitamina E, ideale per aggiungere colore e con un effetto luminoso.

Chanel, Eau De Blush

Un blush fluido basato su tecnologia microfluidica brevettata: una serie di microsfere di pigmenti all'interno di una formula composta per il 75% d'acqua: per un'immediata sensazione di freschezza e confort duraturo.

Bobbi Brown, Crushed Creamy Color For Cheeks Lips

Mini borsa o mini beauty? Questo prodotto, sfumabile e idratante per labbra e guance, permette di aggiungere un tocco di colore rosato con un'applicazione veloce e facilissima.

KVD, Beauty ModCon Liquid-Gel Blush

Una formula rivoluzionaria dal risultato brillante, la sua texture leggera lo rende un must per il look glow e chi ama l'effetto “gelly skin”. Un blush in gel, dalla formula vegana, che può anche essere miscelato per una tonalità ad hoc.

