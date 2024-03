Le tendenze unghie del momento secondo le star

D agli smalti vedo-non-vedo ai colori brillanti, passando per le manicure con french e con fantasie mismatched, le idee di nail-art più apprezzate dallo star system si scoprono qui

Ritmato da un ricco calendario di eventi, questo inizio anno ha portato con sé numerose novità sul fronte della bellezza. Dai tappeti rossi dei Grammy Awards e dei Golden Globes passando alle sfilate dell’alta moda e delle collezioni autunno inverno 2024/25, le occasioni per sfoggiare una nuova manicure non sono di certo mancate alle celebrità dello star-system internazionale. Catturate in foto, le unghie delle star hanno conquistato l’obiettivo confermando quelle che sono le tendenze più apprezzate del momento in fatto di nail-art.

In un alternarsi di lunghezze e forme, tra cui prevalgono quelle ovali e affusolate d’ispirazione naturale, le unghie si colorano in superficie di smalti che passano dalle tonalità vedo-non-vedo del rosa e del bianco latte a quelle brillanti del rosso rubino e del cioccolato. A queste si aggiungono poi le manicure con french, tornate ora in trend nella loro versione più classica con lunetta spessa e bianca, nonché le nail-art con fantasia mismatched. Anche in questo caso, sebbene il gioco di colori e decorazioni lasci più spazio alla creatività, si riconferma un gusto generale per la sobrietà.

Tendenze unghie 2024: le idee da copiare arrivano dalle celebrità

Affascinate dal ritorno di una bellezza naturale, dove i prodotti e i gesti beauty sono rivolti principalmente a esaltare senza prevalere sul look, le tendenze unghie scelte dalle star per questo inizio 2024 sono un mix di trasparenze e richiami ai grandi classici.

Le manicure con smalto nude delle star

In primis, le manicure nude avvistate su celebrità come Dua Lipa, Kylie Jenner, Dakota Johnson e Margot Robbie, dove l’unghia naturale si intravede per creare un effetto vedo-non-vedo.

La french manicure tra le tendenze unghie 2024

Sempre seguendo il filone dell’unghia al naturale, le french manicure si aggiudicano un posto tra le tendenze più apprezzate del momento. Portate rigorosamente su unghia ovale e con lunetta bianca, il revival del trend si svela nella sua versione più classicheggiante. A confermarlo celebrità come Selena Gomez, Jenna Ortega e Paris Hilton.

Dal rosso al cioccolato, gli smalti più amati dalle star

In alternativa ai colori nude, le star puntano su smalti brillanti e classici, prediligendo il rosso nella sua versione più accesa e pura. A confermare il trend è Beyoncé stessa, che ha optato per unghie rosse e XL per uno dei suoi look più recenti. Non mancano poi le tonalità scure e profonde del burgundy e del cioccolato, che portano alle mani un tocco d’eleganza senza tempo come ci ricordano Vittoria Ceretti e Hailee Steinfeld.

Le nail-art più originali delle star

Infine, su coloro che amano alternare le manicure più sobrie a fantasie più ricercate e giocose, non mancano le nail-art più particolari come quelle mismatched, con decorazioni o applicazioni 3D. Da Hailey Bieber, che ha optato per un mix di colori e disegni d’ispirazione animalier, a Iris Law, la cui manicure con rose nere anticipa la stagione delle fioriture, fino a Sydney Sweeney, con unghie Coquette decorate con perline e fiocchi, le ispirazioni si scoporono qui in foto.