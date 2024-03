I colori di ombretti su cui puntare questa primavera 

D alle nuance pastello a quelle più intense: ecco tutti i colori di ombretti per la primavera 2024

Con i mesi che avanzano, le tendenze colore cambiano, adattandosi alle tendenze stagionali e ai nostri gusti che vengono influenzati da palette colori tipiche e novità da amare.

Con l’arrivo della primavera 2024 dunque, il ritorno dei colori pastello (che vengono scongelati con la prima giornata di sole) è d’obbligo ma anche alcune chicche tutte da scoprire si posizionano sul podio dei colori di ombretti per la spring season.

Azzurro ghiaccio

Protagonista delle tendenze makeup dell’autunno/inverno 2023/24, l’ombretto azzurro ghiaccio (amato anche nelle nuance azzurro desaturato, azzurro polveroso e light blue) sembra conquistare anche i trend per la primavera in arrivo. Su social come Instagram e TikTok, da sempre incubatori di grandi tendenze e specchio di ciò che influenza il mercato beauty, non accenna infatti ad arrestarsi l’ondata di tutorial per ricreare il cosiddetto Frosty Eyeshadow Makeup, il cui protagonista indiscusso è proprio l’ombretto azzurro ghiaccio. Quindi, se pensavi che una tonalità così fredda e candida fosse prettamente invernale, per il suo richiamo al ghiaccio e alla neve, ti sbagliavi (e per fortuna): l’azzurro ghiaccio condivide difatti con la primavera proprio l’amore per i colori light, “pastello” e delicati che saranno destinati a dominare la scena ancora e ancora.

Rosa

Ah, il rosa…il colore dei fiori di pesco che tempestano gli alberi al primo rintocco primaverile, dei giacinti e delle orchidee. Quando la primavera bussa alle porte, il colore rosa non può dunque non rispondere. E, dopo un periodo all’insegna del barbie pink, questa nuance si fa più tenue e candida, quasi dolce. Per quanto riguarda invece le sfumature di rosa, non esistono limiti: dai sottotoni caldi ideali per chi predilige i warm tones - come rosa pesca, rosa corallo, rosa fragola - a quelli freddi - come malva, zucchero filato, candy - le scelte sono tutte a portata di pennello.

L’ultima scelta ricade sulla texture: da quelle matte, a quelle shimmer, ai top coat da applicare sulle palpebre in un barlume di scintillio.

Verde

Verde pastello, verde acido, verde smeraldo, verde matcha e chi più ne ha più ne metta: la primavera 2024 è la stagione dei verdi. Fluorescenti, pastello, tenui, accesi, vividi, iridescenti o cangianti o addirittura ispirati al cocktail Martini come suggerisce il Martini Eyes trend. Realizza look monocromatici da urlo oppure divertiti ad abbinarli fra loro in un tripudio di green vibes.

Azzurri e blu

Sempre nella categoria degli azzurri troviamo anche tutta una serie di versioni più bold dell’azzurro ghiaccio che spaziano dal turchese, al blu ceruleo e blu scuro, all’indaco e a tutte le gradazioni di azzurro, comprese le varianti che richiamano il colore del lavaggio jeans, specificatamente inglobate in quel trend chiamato Washed Denim Eyeshadow che si ispira al colore del denim, in un mx fra grigio e azzurro faded e polveroso. Quali scegliere? Per gli occhi scuri opta per una gradazione più chiara che sublimi lo sguardo mentre per iridi chiare punta su colori intesi così da guadagnare in brillantezza.

Giallo paglierino

Forse uno dei colori più difficili da indossare, sulla scia della ribalta dei colori pastello svetta anche lui: il giallo. Particolarmente donante a chi ha occhi e capelli scuri, il giallo può - con un po’ di azzardo - essere indossato anche da chi ha una carnagione molto chiara, preferibilmente in una variante super super light, quasi a confondersi con un color avorio. Nulla però vieta di sperimentare in base al proprio gusto personale e allo stile che si desidera e sbizzarrirsi con shades e shades.

Lilla

Da Euphoria a oggi, il lilla - utilizzato nel makeup - resta in vetta alle tendenze. Dalle innumerevoli sfumature e texture (gli eyeshadow spaziano infatti fra finish shimmer, opachi, perlati, glitterati e tanto altro) questo colore ha la capacità di stare bene praticamente a tutti. Tendenzialmente freddo ma disponibile anche con sottotoni caldi, esiste inoltre in innumerevoli varianti che vanno da lilla super desaturarti e romantici a lilla più carichi e vibranti. A te la scelta!

