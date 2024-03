Come avere labbra perfette e voluminose con le Douyin lips

V uoi labbra succose e piene senza filler? Il trucco sono le Douyin lips, una tecnica di makeup che dà un meraviglioso effetto plump con l’utilizzo di pochi prodotti.

Le Douyin lips sono la risposta all’ossessione per le labbra piene e succose come ciliegie che continuano a riscuotere un enorme successo. Per quanto il metodo più veloce possa essere una seduta dal medico estetico per una seduta di filler alle labbra, come nel caso delle Russian lips o delle Californian lips, è anche vero che non tutte siamo disposte a fare punturine per ottenere ciò che desideriamo.

Piuttosto allora affidarci ai cari lip plumper che aiutano a dare un aspetto più rimpolpato alle labbra naturali, anche nel caso di quelle sottili, meglio ancora se accompagnati a tecniche di make-up che aiutano a guadagnare volume a livello ottico. Certo, la sera, una volta rimosso il trucco, sparisce tutto, ma qual è il problema se riusciamo a sfoggiare la bocca dei nostri sogni?

Douyin lips tutorial

Su TikTok si sprecano i video tutorial per labbra voluminose che abbracciano tecniche differenti di makeup. E a proposito di tecniche di trucco, oggi parliamo di una tecnica asiatica per creare le Douyin lips.

Le Douyin lips prendono il nome da una piattaforma social cinese, Douyin appunto, dove questo tipo di trucco spopola. È molto probabile che tu abbia sentito il termine Douyin legato agli occhi e infatti i Douyin eyes sono un altro tipo di trucco che ti aiuta a truccare gli occhi per farli sembrare più grandi.

Ma vediamo allora come realizzare questo tipo di trucco per le labbra.

Douyin lips: cosa serve per realizzarle

Prima di tutto procurati una tinta labbra, ricordandoti che puoi scegliere il colore che più che preferisci, dai pesca ai rosati fino ai ciliegia, e un lip gloss, anche volumizzante.

Come realizzare le Douyin lips

Per prima cosa applica un po’ di correttore ai lati delle labbra e sfumalo, sia sopra che sotto, cercando di immaginare il labbro superiore che disegna una “M” e il labbro inferiore una “W”.

Con il pennellino della tinta labbra, metti un po’ di prodotto sulla V dell’arco di Cupido e sfumalo picchiettando delicatamente con il dito o con un pennellino pulito. Sempre con il pennellino della tinta, disegna ora la curva del labbro inferiore, partendo da metà del labbro destro, passando per il punto più basso delle labbra (leggermente oltre la linea naturale) e arrivando a metà del lato opposto, senza sovrapporlo al correttore.

Ora applica la tinta al centro, all’interno del labbro sia superiore che inferiore e inizia a sfumare sia la tinta, creando un effetto diffuso che, ti ricordiamo, deve disegnare una immaginaria M per il labbro superiore e una W su quello inferiore. Se necessario, allunga le labbra verso l’esterno, disegnando con la tinta due linee sottilissime. L’effetto è un po’ bitten lips, per ora può sembrarti confuso, ma abbi fiducia nel processo.

Lo step finale è il lip gloss, che è il tocco che manca per dare un significato a tutto. A questo punto puoi scegliere se utilizzare un normale lip gloss o un lip plumper. In alternativa, se vuoi dare un boost iniziale prima di creare le Douyin lips, puoi mettere il lips plumper prima di iniziare a truccarti, attendere che il prodotto faccia effetto e alla fine lo rimuovi per avere una base pulita, ma già turgida.