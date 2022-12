Q ui ti sveliamo tutti i segreti del make-up che ti regala uno sguardo da cerbiatta

Che un make-up sapientemente realizzato sia in grado di compiere prodigi è un dato di fatto. Imparare le basi di un trucco correttivo può aiutarci a migliorare, anche sensibilmente, ciò che madre natura ci ha dato. Pensiamo per esempio a un contouring ben posizionato. Abbassa la fronte, cesella gli zigomi, camuffa il doppio mento e riproporziona il naso. E non dimentichiamo il lip (over)lining, che dà volume alle labbra senza dover ricorrere ai filler, o il concealer strategico che lifta gli occhi sfruttando luci e ombre, senza bisogno di interventi estremi.

Avere gli occhi piccoli o incappucciati e desiderare occhi da cerbiatta è legittimo, basta solo avere i prodotti giusti e soprattutto capire come utilizzarli.

La matita nera per ingrandire e allungare l'occhio

È fatto noto che il nero rimpicciolisca, ma continuiamo ad amarlo perché definisce e intensifica lo sguardo. Questo però non significa che sia arrivato il momento di buttare tutte le matite e gli eyeliner neri che possiedi.

Taylor Swift non ha occhi particolarmente grandi, eppure riesce a sfoggiare senza problema qualunque tipo di make-up sugli occhi. Sì, anche la matita nera. Sì, anche sotto gli occhi.

Se vuoi usare la matita nera sia sotto che sopra, prova i siren eyes, ma quando ti trucchi ricorda questa regola aurea: mai usare un colore scuro all'interno della rima inferiore se hai gli occhi piccoli. Disegna invece il tratto nero appena all'esterno dell'occhio e riserva l'interno per la matita bianca o burro.

Anche il cat eye è strategico al fine di allungare l’occhio, facendo attenzione a sfumare la matita verso l’alto per disegnare l’iconica coda. Per allungare lo sguardo è necessario sollevare leggermente il tratto nella parte finale. Come fare? Semplicemente basta lasciare vuoto l'angolo interno.

Come mettere la matita sotto gli occhi

Che si tratti di matita nera, marrone o di qualunque altro colore, dobbiamo sempre tenere a mente che il nostro obiettivo è quello di ingrandire lo sguardo ed evitare di infossarlo. Se ti piace usare la matita sia sotto che sopra ricorda queste due regole. Prima: disegna tratti precisi e sottili che puoi sfumare verso la coda, perché il colore diffuso aiuta ad ingrandire l'occhio. Secondo, parti sempre a disegnare dalla metà di esso per non chiuderlo ulteriormente e ridurrti così ad avere due piccole fessure.

Come mettere la matita sulla rima superiore

Usare la matita solo sulla rima superiore è già un modo per ampliare lo sguardo. Come abbiamo già detto per quella inferiore, il segreto è untratto sottile e preciso, però vicinissimo alla rima, che poi viene sfumato verso la tempia.

Una riga troppo spessa e netta invece, ottiene l'effetto contrario. Per intenderci, quella à la Amy Winehouse è vietata, perché non favorisce un trucco che apre. Invece sono importanti eyeliner a punta finissima e matite sempre ben temperate con punte affilate.

Come avere gli occhi più grandi

Losmokey eye è un altro tipo di makeup che aiuta ad ingrandire gli occhi. Richiede un ombretto scuro – generalmente nero, marrone o grigio - applicato sulla palpebra mobile che poi viene sfumato verso l’esterno. Anche in questo caso, il segreto è sfumare per non lasciare macchie di colore. Così farai risaltare l'occhio in un istante. In generale, con gli occhi piccoli, tratti e colori troppo netti non sono la strada da intraprendere: è meglio impiegare qualche minuto per sfumare bene il colore e dare un un effetto diffuso.

Quando usi gli ombretti è importante che quello chiaro sia sulla palpebra verso l'interno, riservando quello scuro alla zona più vicina alla tempia. Se invece ti piacciono tonalità neutre/nude, è l'occasione ideale per fare il contouring dell'occhio. Applicando un ombretto naturale puoi spostare più in alto la piega dell'occhio, creando un ombra che li farà sembrare più grandi.

E poi non dimenticare che mascara e piegaciglia sono i tuoi BFF. Incurvare e liftare le ciglia infatti, apre immediatamente lo sguardo. Meglio scegliere un mascara vinilico e nero intenso e, quando lo applichi, assicurati di catturare le singole ciglia, anche quelle più corte. L'ideale è definirle quasi come fossero laminate e, se manca la materia prima, nulla vieta di usare le ciglia finte, magari a ciuffetti.

La matita bianca: a chi sta bene

La matita bianca ha molteplici utilizzi, per esempio può aiutare a ottenere risultati strepitosi quando si vuole realizzare un make up grafico o pop, perché fa letteralmente esplodere i colori accesi e aiuta a creare tratti netti. Però è uno strumento che spesso viene usato per ingrandire gli occhi, se usato nella rima inferiore.

L'idea è quella di usare un colore molto simile alla sclera, così da dare un effetto di continuità. Ma prima di prendere una matita bianca a caso è meglio riflettere su un paio di dettagli. Una matita bianco ottico rischia di creare un effetto alieno. Meglio sceglierne una morbida, ma non troppo pigmentata.

Come per ogni trucco correttivo, i tratti non devono essere troppo marcati, altrimenti addio illusione. Ecco perché non bisogna considerare solo la tonalità di bianco, ma anche saper calibrare quanto se ne applica, senza mai calcare troppo la mano. In alternativa alla matita bianca, si può utilizzare quella burro. La scelta di una o dell'altra dipende dal tipo di carnagione, dal sottotono e dal colore della sclera: le due nuance non devono mai essere a contrasto.

In generale, la matita chiara non verrà mai usata da chi ha già occhi molto grandi e tondi, perché non farà altro che enfatizzare la forma, rendendoli di fatto a palla.

Occhi marroni: il trucco per ingrandirli

Gli occhi marroni tendono naturalmente a sembrare più piccoli, ma anche in questo caso valgono gli stessi escamotage elencati sopra.

Se però ti piace sperimentare nuove tecniche, puoi provarne una Made in Korea che si chiama aegyo sal, letteralmente grasso sotto agli occhi. Anche se la traduzione non è rassicurante, lo è il risultato che si ottiene: occhi più grandi, allungati e luminosi. Anche questo è un tipo di trucco correttivo, quindi la palette sarà neutra.

Con un ombretto marrone chiarissimo, inizia a sfumare dalla parte superiore, oltre la piega dell'occhio, dall'osso occipitale verso la tempia. Poi, con la stessa shade, sfuma lo stesso ombretto dall'esterno della rima inferiore fino a unirlo con la parte superiore, creando una V nell'angolo, con la punta rivolta verso la tempia.

Con una matita, sempre meglio se marrone scuro , disegna il tratto sulla rima superiore e allungalo oltre l'occhio senza incurvare. Poi fai lo stesso all'esterno della rima inferiore, non seguendola perfettamente ma procedendo dritta da metà occhio in poi. Fai attenzione a non far toccare le righe: deve esserci spazio e apertura tra le due.

Per completare, con una matita taupe, disegna una una mezza luna appena percettibile al centro, sotto l'occhio. Aggiungi mascara marrone scuro o nero e vedrai che risultato.