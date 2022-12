L 'eyeliner sta alla forma degli occhi come il contouring sta alla forma del viso. Semplice a dirlo, ma poi qual è la forma giusta? Te lo spieghiamo qui

L'eyeliner sugli occhi è tra i make-up più difficili da realizzare. Non solo devi imparare a metterlo correttamente, ma devi anche sapere quale tratto è più adatto alla forma dei tuoi occhi. Poi c'è un altro enorme capitolo sul tipo di applicatore di eyeliner da scegliere, ma questo dipende sia dalla linea che devi realizzare e quale strumento ti semplifica la vita.

Tipi di eyeliner: come metterlo in base alla forma di occhio

Se il tuo obiettivo è capire come mettere i tipi di eyeliner in base alla forma dell'occhio, il primo step sarà ovviamente riconoscere la forma dei tuoi occhi, così da avere la certezza di usare un trucco che valorizzi la forma dei tuoi occhi. Ebbene sì, anche l'eyeliner ha funzione correttiva.

Eyeliner per occhi tondi e grandi

Mettiti davanti a uno specchio e osserva la sclera (la parte bianca dell'occhio): se vedi bianco sopra e sotto l'iride, hai gli occhi tondi. Gli occhi tondi sono definiti anche occhi da cerbiatta, ma spesso si preferisce correggere leggermente gli occhi grandi per farli sembrare meno a palla.

Pensiamo a Jenna Ortega, lanciatissima grazie al successo stratosferico di Mercoledì su Netflix, chi ha gli occhi tondi e grandi, ma grazie a un sapiente make-up ottiene occhi ben definiti e dalla forma allungata. Il segreto è una linea spessa di eyeliner che inizia dall'interno dell'occhio e prosegue dritta verso la tempia sulla palpebra superiore, ma non solo. Il trucco è completato dall'uso di una buona dose di matita nella rima interna superiore e inferiore e sfumata su quest'ultima. Infine ricorda sempre che l'eyeliner è sempre accompagnato dal mascara: nel caso degli occhi tondi va messo su tutte le ciglia, sia sopra che sotto l'occhio. In questo modo avrai sempre occhi grandi, ma la forma sarà più definita e lo sguardo più intenso e delineato.

Eyeliner per occhi a mandorla e occhi incappucciati

Se dall'analisi della sclera hai notato che non vedi il bianco sopra e sotto all'iride, significa che hai gli occhi a mandorla. Sono i più diffusi e versatili per quanto riguarda il make-up, ma questo non significa che siano banali o noiosi. Anzi. Poi ci sono delle variazioni, come gli occhi incappucciati e monopalpebra o monolidi, tipici degli asiatici.

Un consiglio di cui fare tesoro: non iniziare a tracciare subito la linea con l'eyeliner, ma traccia una linea guida con la matita e così facendo ridurrai notevolmente le probabilità di commettere errori, soprattutto se non sei esperta.

Come dicevamo, gli occhi a mandorla sono la forma più versatile quando si tratta di truccare gli occhi con l'eyeliner, perché non necessitano di particolari correzioni, ma un paio di considerazioni sono comunque d'obbligo.

Se hai gli occhi a mandorla, nel momento in cui disegni l'ala, assicurati di allungarla e di darle una direzione che vada verso la tempia e non verso lo zigomo, così avrai il doppio beneficio di un effetto lifting e di un occhio più aperto.

Segui la naturale curva dell'occhio quando metti l'eyeliner sull'occhio a mandorla: in questo modo ti sarà più facile capire dove necessita di essere più sottile o più spesso.

Non aver paura di osare: non devi per forza scegliere tra eyeliner grafico o leggermente sfumato. Lasciati guidare dal look e dal mood.

Eyeliner occhi piccoli: come mettere la matita per ingrandire l'occhio

La matita è il tuo migliore alleato per ingrandire gli occhi: applicata sulla rima superiore dà profondità e amplia lo sguardo. Se invece vuoi mettere la matita nera anche sulla rima inferiore, assicurati di metterla solo nella parte finale delle ciglia e di allungarla, sfumando con cura.

Eyeliner nell'angolo interno dell'occhio

Come regola generale, è meglio non mettere l'eyeliner nell'angolo interno dell'occhio se hai gli occhi molto vicini, perché li avvicineresti ancora di più. La nuova tendenza su TikTok di disegnare l'eyeliner nell'angolo interno dell'occhio gli dà sicuramente una marcia in più: non si tratta semplicemente di truccare l'angolo interno (che spesso può essere fatto con la matita), ma addirittura vuole che si disegni una linea super affilata sul perimetro esterno, verso il naso, con l'eyeliner liquido.

Questo e altri trend che fanno ci fanno impazzire su TikTok come i siren eyes e il tightlining sappi che richiedono occhi tondi e grandi come requisiti ideali, così come gli occhi a mandorla, a patto che siano a distanza regolare o molto distanti.