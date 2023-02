Il make up che incontra la skincare è la tendenza beauty di cui avevamo bisogno

I l make up che si prende cura della tua pelle come fanno i prodotti di skincare è il futuro della bellezza e (per fortuna) è già qui

Si chiama skinification e ne sentiremo parlare sempre di più nel prossimo futuro. Di cosa si tratta? Una commistione virtuosa tra prodotti di make up e skincare che dà vita a prodotti "ibridi" ultraperformanti, dove, accanto alle prestazioni cosmetiche, si aggiungono importanti proprietà di cura della pelle. Un'innovazione che rivoluziona il concetto stesso di beauty routine e ci facilita - non di poco - la vita.

Innanzitutto andiamo finalmente a sfatare quel falso mito secondo il quale il make up "rovinerebbe la pelle" e andrebbe utilizzato con moderazione o soltanto in occasioni speciali.

Oggi il make up, e in particolare la "power couple" di fondotinta e correttore, diventa l'alleato speciale con cui sentirci a nostro agio, nascondendo le piccole imperfezioni e prendendosi cura, al contempo, della nostra pelle. Come ad esempio fanno Even Better ClinicalTM Serum Foundation SPF 20 e Even BetterTM All-Over Concealer + Eraser di Clinique, la coppia di prodotti perfetta da utilizzare in combo per uniformare l'incarnato e ottenere una base impeccabile per tutto il giorno.

Il fondotinta, con la tecnologia di 3 sieri skincare, perfeziona la pelle macchie e imperfezioni, illumina, uniforma e idrata, e gli effetti degli ingredienti skincare si fanno sempre più evidenti con un utilizzo costante, ma noterai miglioramenti nel tono e nella compattezza della pelle dopo poche settimane di utilizzo. Il correttore ha un effetto levigante istantaneo e, utilizzo dopo utilizzo, si prende cura del tuo contorno occhi riducendo il gonfiore e il tono delle occhiaie.

Quali sono gli ingredienti di skincare che amiamo ritrovare nei nostri prodotti di make up per una base impeccabile?

La vitamina C che illumina la pelle, riduce le discromie e previene le imperfezioni; l'acido ialuronico che grazie alla sua azione umettante mantiene la pelle rimpolpata a levigata; la caffeina che dona un booster di energia e rivitalizzazione.

Il make up diventa così l'ultimo step della skincare routine, inserendosi finalmente nel concetto di cura di sé, andando oltre l'elemento semplicemente decorativo ma diventando un elemento di amore verso se stess*.