Beauty news novembre 2024: le novità più interessanti dal mondo della bellezza

L e beauty news di novembre 2024 raccontano un mese ricco di iniziative che vanno ben oltre la semplice cosmesi: dalla responsabilità sociale all'educazione sulla salute, dalla magia del Natale alla cultura.

Nell'articolo:

In questo novembre 2024, il mondo della bellezza si tinge di significati profondi: dalla sensibilizzazione sociale all'educazione sulla salute della pelle, passando per iniziative culturali che celebrano la bellezza in tutte le sue forme. Scopriamo insieme le beauty news di novembre 2024.

Il Natale in tram con Bottega Verde

Torna fino al 17 novembre l'atteso tram natalizio di Bottega Verde, che parte dalla fermata di via Cesare Cantù 2, vicino a MM Cordusio e Duomo. Per 30 minuti, questo storico mezzo di trasporto milanese si trasforma in un "Villaggio di Natale, dove i desideri diventano regali", offrendo un'esperienza unica di shopping e intrattenimento. Gli appassionati del brand potranno poi continuare i loro acquisti nel vicino negozio di Via Torino 20, dove troveranno l'assortimento completo delle proposte natalizie.

Un rossetto rosso contro la violenza sulle donne

Catrice celebra la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza sulle donne con un'iniziativa significativa presso lo Spazio Alda Merini di Milano. Il 25 novembre, durante il Festival A Casa di Alda Merini, verranno condivise le testimonianze raccolte dallo sportello gratuito "Il Petalo Bianco", nato dalla collaborazione tra Catrice, l'associazione FAREXBENE e lo store dm di Milano. Le partecipanti riceveranno in dono il Rossetto Shine Bomb 090 e una matita labbra, accompagnati dal messaggio potente "Non sono una donna addomesticabile", ispirato alla poeta Merini.

Benefit Cosmetics: bellezza e solidarietà si incontrano

La campagna Bold is Beautiful di Benefit Cosmetics porta i suoi frutti: 65.000€ sono stati devoluti a sostegno di due importanti realtà. Mamme a Scuola, che si dedica all'insegnamento dell'italiano alle donne immigrate, e Terre des Hommes, con il suo progetto Caffè indifesa, beneficeranno di questa iniziativa nata nei Brow Bar Sephora. Come sottolinea Laura Arrigoni, Country Manager di Benefit Cosmetics Italia, dal 2017 il brand ha contribuito con quasi un milione di euro a progetti per l'empowerment femminile.

Rilastil lancia XeroNovembre con SIDeMaST

Il brand dermatologico Rilastil, in collaborazione con la Società Italiana di Dermatologia SIDeMaST, dà vita a XeroNovembre, un progetto educativo sulla xerosi cutanea. L'iniziativa prevede la diffusione di videopillole sui social media per informare il pubblico su questa condizione della pelle, offrendo consigli pratici e soluzioni concrete per la sua gestione quotidiana.

Bioclin e Virgin Active: alleanza per la salute dei capelli

Il 16 novembre segna una data importante per la cura dei capelli: Bioclin, in partnership con Virgin Active, offre analisi dermatologiche gratuite del cuoio capelluto in 20 club selezionati. L'iniziativa, legata al lancio della linea Bioclin PRO, permetterà ai soci di ricevere consulenze personalizzate da dermatologi esperti.

L'Oréal e il Louvre: un viaggio nella storia della bellezza

"De toutes beautés" è il nuovo percorso guidato del Museo del Louvre, realizzato con il supporto del Gruppo L'Oréal. Attraverso una selezione di 108 opere, i visitatori potranno esplorare oltre 10.000 anni di storia della bellezza, scoprendo rituali, canoni estetici e trasformazioni sociali legate al concetto di bellezza.

Gentile Beauty Lounge: una nuova visione della bellezza a Milano

Ha inaugurato un innovativo concept space nel cuore di Milano: Gentile Beauty Lounge. Situato in piazza Giuseppe Grandi 24, questo salone di 300 mq rappresenta la visione imprenditoriale di Damiano Gentile, che dopo 15 anni di attività e la gestione di un network di 250 persone, porta nel capoluogo lombardo un'esperienza di bellezza senza precedenti. In partnership con Wella Professionals, lo spazio offre 8 postazioni donna, 3 uomo, 3 cabine estetiche, un color bar e una postazione mani, con un team di 15 professionisti dedicati. Un vero hub della bellezza dove lusso, comfort e professionalità si fondono in un'esperienza unica.