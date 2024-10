Ottobre Rosa: le iniziative beauty per la prevenzione del tumore al seno 2024

I l mese di ottobre si tinge di rosa con le numerose iniziative beauty a sostegno della prevenzione del tumore al seno. Scopriamo insieme come i principali brand cosmetici contribuiscono alla ricerca e alla sensibilizzazione attraverso prodotti e campagne dedicate.

Ottobre è universalmente riconosciuto come il mese della prevenzione del tumore al seno, un periodo in cui il mondo della bellezza si mobilita con progetti concreti per sostenere la ricerca e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Quest'anno, le case cosmetiche hanno lanciato iniziative che uniscono bellezza e solidarietà, permettendo ai consumatori di contribuire attivamente alla causa. Vediamo nel dettaglio le principali campagne che stanno caratterizzando questo Ottobre Rosa 2024.

The Estée Lauder Companies: 30 anni di impegno rosa

Pioniera nella lotta contro il tumore al seno, The Estée Lauder Companies celebra oltre 30 anni di impegno, di cui 10 a supporto di Fondazione AIRC. La campagna 2024, con il messaggio "It's #TimeToEndBreastCancer", vede come madrina Francesca Chillemi ed è culminata in una cena di Gala lo scorso 10 ottobre a Palazzo Serbelloni a Milano. L'azienda devolve 90.000 euro per il finanziamento di progetti di ricerca sul tumore al seno.

Acqua dell'Elba: "la salute profuma di buono"

Per il terzo anno consecutivo, Acqua dell'Elba rinnova il suo supporto alla Fondazione Humanitas per la Ricerca con una fragranza speciale: Arcipelago Donna in edizione limitata. L'iniziativa include consulenze senologiche telematiche per le dipendenti e una campagna di raccolta fondi attraverso la vendita della fragranza dedicata.

Spuma di Sciampagna: "i gesti che fanno la differenza"

In collaborazione con Salute Donna ODV, Spuma di Sciampagna lancia un progetto che prevede un "Camper della Prevenzione" che farà tappa in 30 piazze lombarde, offrendo visite senologiche gratuite. L'iniziativa include anche un programma di sensibilizzazione interno all'azienda con visite specialistiche per le dipendenti.

Yepoda: Beauty Beyond Pink

Il brand lancia "The Multi Balm – Beauty Beyond Pink", un balsamo nutriente in edizione limitata. Il 100% dei profitti sarà devoluto a Les Étincelles, un'organizzazione che supporta le donne in cura per il cancro attraverso vari servizi gratuiti, dal supporto psicologico all'arteterapia.

Cléo: ricerca e prevenzione con Fondazione Veronesi

Cléo finanzia una borsa di ricerca per lo studio del gene LRRK2 nel tumore al seno e lancia la campagna "volersi bene ogni giorno". L'iniziativa include un QR code sulle confezioni che rimanda a consigli sulla prevenzione stilati in collaborazione con Fondazione Veronesi.

NAÏMA: la bellezza della prevenzione

La catena di profumerie sarà main partner della PittaRosso Pink Parade 2024, offrendo durante l'evento servizi di flash make-up e consulenze skincare personalizzate in collaborazione con Collistar Milano.

ghd: Pink Collection per la ricerca

La collezione ghd limited edition pink 2024 supporta la Fondazione Umberto Veronesi con una donazione di 10€ per ogni tool acquistato. L'iniziativa si arricchisce quest'anno delle testimonianze personali delle dipendenti ghd toccate dal cancro al seno.

milk_shake: Go Pink '24

Il brand presenta un'edizione limitata "go pink '24" con prodotti al profumo di fragola, sostenendo la Fondazione IEO-MONZINO ETS con una donazione per la ricerca sul cancro.