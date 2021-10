A nche per il mese di ottobre 2021 la prevenzione per il tumore al seno torna sotto i riflettori e le iniziative beauty a sostegno della campagna sono sempre di più: donazioni, limited edition e non solo. Qui le puoi trovare tutte, ma davvero tutte.

La prevenzione del tumore al seno è fondamentale visto che ogni anno colpisce 55.000 donne e la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è

aumentata fino all’87%, proprio grazie alla prevenzione e alla sensibilizzazione.

Riuscire a sensibilizzare le donne ad affrontare un percorso del genere non è semplice e, per questo, il mese di ottobre si tinge di rosa diventando un simbolo all’interno dell’anno dove le iniziative beauty, e non solo, si attivano per sostenere la ricerca su tutti i tumori femminili.

Capelli, corpo, accessori e non solo: la bellezza è una delle massime espressioni della femminilità e sostenere queste iniziative è fondamentale per fare del bene a noi stesse, alle nostre amiche e a tutte quelle donne che, ogni giorno, devono affrontare un percorso in salita.

Natura Bissé

Il marchio spagnolo di luxury skincare, in occasione del Mese della Prevenzione del Tumore al Seno collabora con Salute allo Specchio ONLUS dell’Ospedale San Raffaele di Milano, una delle realtà più attive del panorama italiano nel campo dell’assistenza alle pazienti oncologiche.

Come? Acquistando l’iconica CC Cream, Diamond White Oil-free Brilliant Sun Protection SPF50 PA+++, nel formato da 50 ml, contribuendo così a sostenere la ONLUS a cui saranno donati 5€ per ogni referenza venduta.

Francine Haircare x NI.ART.GALLERY

Per il mese in rosa, Francine Haircare - la gamma di prodotti in 100% seta per la cura di pelle e capelli di Francesca Cavicchi - ha deciso di sostenere NI.ART.GALLERY, il progetto artistico e benefico di Nicoletta Saracco che sostiene la Fondazione IEO- Monzino per la ricerca contro il carcinoma mammario tramite la vendita delle sue creazioni artistiche.

Un progetto che unisce due donne e due realtà in rosa, dando vita a due limited edition caratterizzate proprio dal colore rosa: Pink Pillow Case e Pink Scrunchie, prodotti 100% in seta pensati e realizzati per la cura dei capelli. Per ogni prodotto venduto, Francine Haircare donerà 1€ a NI.ART.GALLERY, in prima linea per aiutare le persone colpite dal cancro e sensibilizzare il più possibile i giovani al tema della prevenzione sul tumore al seno.

Estée Lauder Companies, Breast Cancer Campaign

It’s #TimeToEndBreastCancer: un messaggio forte e chiaro quello della Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies scegliendo una madrina di eccezione, Cristina Parodi. Oltre ai fondi devoluti dall'azienda a sostegno delle borse di studio sulla ricerca, per ottobre 2021 verranno donati 5 euro all'AIRC ognuno dei seguenti prodotti venduti:

- AVEDA Limited Edition Hand Relief™ Moisturizing Creme with Shampure™ aroma;

- ESTEE LAUDER Advanced Night Repair Syncronized Multi-Recovery Complex;

- LA MER Crème de la Mer Moisturizing Cream;

- CLINIQUE Dramatically Different Moisturizing Lotion+;

- CLINIQUE Moisture Surge 100H;

- DARPHIN Intral Daily Rescue Serum;

- ORIGINS Drink Up Intensive™ Overnight Hydrating Mask

Lace Beauty

Da sempre la founder di Lace Beauty, Laura Portomeo, supporta le pazienti oncologiche fornendo le sue competenze in ambito Make Up e Skincare, ha dedicato loro il suo primo prodotto Lizzie - Crema Detergente Struccante è formulata per essere fruibile sulla pelle delicata delle pazienti oncologiche - ha deciso di collaborare con Sine Modus, negozio vintage specializzato in turbanti home made. Una collaborazione, in occasione del mese in rosa 2021, che ha dato vita a dei turbanti in seta perfetti per essere indossati dalle donne in terapia che, purtroppo, hanno perso i capelli.

LPG

LPG, che ogni giorno a fianco di fisioterapisti e medici per far in modo che le donne colpite dal tumore al seno possano minimizzare le conseguenze fisiche della malattia, presenta 2 prodotti in limited edition: SÉRUM LISSANT HYDRATATION INTENSE e BOOSTER DE VITALITÉ. Per ogni prodotto venduto, LPG® donerà 1€ all’Associazione LES BONNES FÉES, da sempre in prima linea per sostenere le donne a migliorare la loro vita con varie iniziative di sensibilizzazione all’assistenza reciproca.

Nuxe

In occasione del mese dedicato alle campagne di sensibilizzazione e alle raccolte fondi; Nuxe è partner del progetto “Follow the Pink” della Fondazione IEO-Monzino. Particolare attenzione, poi, al progetto Women’s Cancer Center dello IEO, il primo centro in Italia riservato al mondo dei tumori femminili nella sua globalità.

Per sostenere il progetto, Nuxe coinvolgerà la linea antietà Nuxe Merveillance Expert: per per ogni prodotto acquistato della linea, verranno devoluti € 5,00 alla fondazione IEO-Monzino.

L'Erbolario

L’Erbolario e LILT collaborano insieme per la Campagna Nastro Rosa organizzata nel mese di ottobre. Saranno vendute ben 1500 box che conterranno alcuni prodotti della linea best-seller de L’Erbolario all’Acido Ialuronico, dedicata alla bellezza del viso e del corpo.

Queste box potranno essere acquistate in tutte le piazze dove saranno presenti i gazebo della Lilt, negli Spazi Prevenzione e online. Il ricavato della vendita sarà totalmente destinato alle attività di sensibilizzazione e prevenzione oncologica

Hairmed

HAIRMED si schiera al fianco di Fondazione Umberto Veronesi sostenendo il progetto Pink is good, dando così un contributo concreto alla ricerca scientifica per la prevenzione e la cura dei tumori femminili.

La collaborazione si identifica nell’iconico fiocco rosa che diventa il simbolo del progetto benefico che promuove la scelta di “volersi bene” e di “fare del bene” agli altri e al mondo che ci circonda come stile di vita, volontà etica e azioni concrete.

Una collaborazione che ha dato vita all’esclusiva box HAIRMED Limited edition che contiene due dei bestseller del brand: lo shampoo B6 special edition rosa nel formato 200ml e il conditioner N1 nel formato 200ml, al prezzo di 36 Euro. L’azienda donerà poi 10€ per ogni box venduta.

La box potrà essere acquistata dal 1° settembre al 25 dicembre, in vendita sull’e-commerce del brand www.hairmed.it, nei saloni partner, in Amazon e altre piattaforme digitali che aderiranno all’iniziativa, su QVC nella serata #SHOPPING4GOOD in programma il 7 ottobre.

QVC e #SHOPPING4GOOD

QVC presenta SHOPPING4GOOD, il programma di shopping sviluppato per sostenere la raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e cura del tumore al seno, utero e ovaio. Basterà acquistare alcuni prodotti donati dai brand che supportano l’iniziativa e il 100% del valore di ogni acquisto verrà devoluta a “Pink is good”, con l’obiettivo di sostenere 3 ricercatrici impegnate nella lotta contro i tumori femminili. Si potrà inoltre aggiungere una donazione di un euro in cambio di una cartolina di con i consigli preziosi di Fondazione Umberto Veronesi per uno stile di vita sano e in salute.

Beauty Gives Back Digital Edition 2021

La Forza e il Sorriso, fondazione senza scopro di lucro, da anni organizza laboratori per donne in trattamento oncologico e, anche per ottobre 2021, torna con la versione digitale di Beauty Gives Back. La vendita benefica di prodotti cosmetici che permette di raccogliere fondi a favore per la ONLUS per organizzare laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico.

Da lunedì 25 ottobre, alle ore 10.00 su https://beautygivesback.it/, sarà possibile scegliere una o più Surprise Bag, da ricevere a casa in omaggio a fronte di una donazione. Bronzo, argento o oro? A base della box scelta (dai 20 ai 60 euro) si potranno trovare dieci prodotti cosmetici, che spaziano dalla skincare al make-up, dai prodotti per i capelli alle fragranze, offerti dai diversi brand che sostengono l'iniziativa.

GHD

Da ben 17 anni, ghd si impegna nella raccolta fondi per la ricerca contro il tumore al seno e, fino ad ora, ha raccolto oltre £20 milioni. E anche per il 2021 verranno domati €10 a Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per ogni tool della collezione ghd pink Take Control Now. In più sul sito del brand sarà possibile personalizzare gli strumenti totalmente gratuitamente.

Tony&Guy Italia

Nei saloni Toni&Guy Italia, per l'intero mese di ottobre, parte del ricavato proveniente dalla vendita dei servizi e dei prodotti per capelli verrà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi per sostenere il progetto Pink is Good. Non solo: acquistando i prodotti per la loro haircare routine del brand si riceverà in regalo l'eco-shopper in limited edition firmata dalla giovane designer Momusso.

Cocunat

Cocunat, brand di cosmetica naturale e toxic-free, si unisce alla ricerca sul Cancro sostenendo 'Amics de Can Ruti', dell'ospedale Germans Trias i

Pujol di Badalona (Barcellona, Spagna). Per ogni Balsamo Divino, con packaging in limited edition per l'occasione, che verrà venduto in tutto il mondo durante il mese rosa, Cocunat donerà 1 euro contribuendo al progetto volto all'innovazione per prevenire le complicazioni e migliorare il trattamento del cancro al seno.

MÁDARA Organic Skincare

MÁDARA sostiene il Mese Rosa con un programma di donazioni ed eventi per raccogliere fondi e aumentarne la consapevolezza e la speranza. Un momento speciale che nasce dalla malattia diagnosticatale all’inizio del 2020 a Paula Tisenkopfa, cofondatrice del brand, alla quale poi è seguito l’inizio della terapia..

Dal 24 settembre al 24 ottobre, il 10% del ricavato delle vendite dei prodotti MÁDARA preferiti da Paula verrà devoluto ad associazioni di beneficenza che forniscono gratuitamente sessioni di psicoterapia e fisioterapia alle donne colpite dal cancro.

Inoltre Paula ha deciso di condividere e affrontare questo percorso doloroso con un podcast, Self-Noises, e anche in una mostra d'arte a Riga, in Lettonia, aperta dal 24 settembre 2021