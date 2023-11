I profumi da scuola, ufficio e università che sono un successo assicurato

T rovare il profumo giusto da indossare è un composto arduo, soprattutto se siamo a scuola o in ufficio dove vogliamo o dobbiamo dare di noi un certo tipo di immagine. Siamo qui per aiutarti a navigare il mondo delle fragranze e ti abbiamo trovato dei profumi con cui non puoi sbagliare. Scegli il tuo (o i tuoi).

Tra gli essenziali del beauty che proprio non possono mancare, un profumo da ufficio è sicuramente nella top five delle necessità.

Te ne sarai accorta da sola del magico potere che ogni fragranza possiede su ognuno di noi, ovvero quello di accendere un ricordo particolare, di calmarci o darci energia. È tutto vero: lo dice la neuroscienza.

Se possiedi più di un profumo rispondi a queste domande. Ti sei mai ritrovata nella situazione di pensare a quale fragranza si abbinasse meglio al tuo OODT? Oppure in una giornata particolarmente uggiosa hai deciso di sfoggiare il tuo profumo preferito, che di solito riservi alle occasioni speciali, solo perché è in grado di risollevarti l’umore e di farti stare bene?

Così come il profumo che indossi influisce sul tuo umore, allo stesso modo è in grado di comunicare qualcosa di te a chiunque sia dotato di ricettori olfattivi. Possiamo tranquillamente affermare che i profumi, come i colori, sono in grado di influenzare non solo chi li indossa, ma anche chi c’è intorno.

Per questi motivi è importante scegliere bene anche il profumo da sfoggiare in luoghi dove si passa molto tempo, come l’ufficio o l’università. La fragranza che scegli non è solo per te stess*, ma è in grado di influenzare il percepito dei colleghi riguardo a noi.

Grazie allo stretto rapporto tra olfatto ed emozioni, la scelta del profumo per l’ufficio e da università può rivelarsi cruciale: per fare amicizia, per trasmettere serenità e calma a noi stesse e a chi ci circonda, ma anche per emanare energia e, perché no, potere.

I migliori profumi da ufficio e da università

Scegli bene la tua prossima fragranza, perché potrebbe davvero cambiarti la vita.

Laurent Mazzone Lavande Noire EDP

La lavanda è conosciuta per il suo potere calmante e rilassante. Il profumo della lavanda riduce lo stress e l’ansia e crea un ambiente piacevole come quello in cui vuoi lavorare o studiare.

Questo profumo alla lavanda possiede proprio quel potere rilassante che avrebbe una passeggiata nei campi della Provenza. Il suo jus contiene anche incenso, ambra grigia e muschi che lo rendono un profumo che trasmette un sofisticato senso di pace.

Anthologie by Lucien Ferrero C’est.Rebelle

Gli agrumi come limone, arancia e bergamotto sprigionano energia e sono un vero e proprio booster per l’umore, ti fanno sentire meno la stanchezza e ti rendono vigile e attent*. Le fragranze esperidate sono perfette nei periodi di lavoro o studio più intensi.

Questo profumo appartiene alla famiglia esperidata - speziata - ambrata. Un’apertura pizzicorina che ricorda l’effetto delle caramelle frizzanti alla cola dovuta agli scollati di arancia amara, zenzero blu e cannella dello Sri Lanka. Un profumo che dà un’energia inaspettata e trasmette gioia di vivere.

Matiere Premiere Vanilla Powder

Diversi studi hanno confermato che l’odore della vaniglia ha un esperto calmante e rilassante e riduce stress e ansia. Chi è circondato dall’aroma di vaniglia prova una sensazione innata di benessere.

Nella piramide olfattiva di questo profumo ci sono vaniglia del Madagascar, cocco, Palo Santo e muschio bianco che trasmettono calore e danno un senso di familiarità.

Narciso Rodriguez All of Me

La rosa è il più classico dei fiori ed è spesso associato all’amore e al romanticismo, ma in generale la sua fragranza è uno dei profumi più amato al mondo, indistintamente da donne e uomini, perché emana senso di tranquillità e spesso viene associato al profumo dei cosmetici di una volta, per cui talvolta risveglia nelle persone il ricordo delle nonne o delle mamme.

All of Me fa questo, ovvero racconta sì della femminilità, ma quella che intendiamo oggi. Protagonista è la rosa centifolia di Grasse che viene raccolta al mattino, la cui essenza è arricchita dalla magnolia e dall’iris nero che le dà un tocco cipriato. Ma le note che piaceranno a chiunque ti circondi sono nel suo sillage, dove troviamo nuovamente la rosa centifolia e la tuberosa che vengono avvolte in un morbido abbraccio di muschi e note ambrate.

Dior L’Or de J’Adore

Un bouquet floreale può mandare diversi messaggi a seconda dei fiori utilizzati: può parlare di innocenza o sensualità, può essere semplice o ultra sofisticato.

Se stai facendo il tuo ingresso in un posto nuovo e punti tutto su un’immagine femminile ma soprattutto sofisticata, questo è il profumo che stai cercando. Un bouquet maestoso e nobile firmato Francis Kurkdjian, dove l’essenza di ogni fiore - gelsomino, rosa, mughetto e violetta - sono sublimati. Ogni singolo fiore è protagonista, ma si fonde con gli altri per creare il fiore perfetto e chi ne prova gli effetti ne rimane estasiato, come in presenza di un’entità speciale.

Akro Bake

I profumi gourmand sono quelli con una piramide olfattiva in grado di far aumentare la salivazione ai ghiottoni grazie alle note burrose e zuccherose. C’è chi dice che i profumi gourmand sono riservati alle occasioni speciali, ma in realtà la loro portabilità dipende dall’attitude di chi li indossa. Per ricordare a tutti che sei dolce, ma non è tutta la tua personalità e al momento opportuno sai farti valere.

Questa fragranza gourmand è ispirata ad un cupcake al limone, perfetta per chi ha bisogno di dolcezza. Mischia le note aspre della scorza di limone con la profondità della nocciola e la dolcezza della vaniglia con sentori di rum, crema Chantilly, zucchero di canna.