I migliori profumi arabi da comprare su Amazon

A nche grazie a TikTok, i profumi arabi stanno vivendo un momento d’oro. Ti abbiamo selezionato i migliori a portata di click.

Se la passione per i profumi arabi che spopolano su TikTok ha colpito anche te, sappi che sei nel posto giusto. Non cercheremo assolutamente di dissuaderti dal comprare un profumo, piuttosto vogliamo semplificarti la vita aiutandoti a collezionare alcuni dei brand di profumi arabi più famosi e virali. Se fino ad oggi hai creduto che la profumeria fosse un’arte ad esclusivo appannaggio dell’occidente, questa è la prova definitiva che non è così.

Perché comprare profumi arabi

Prima di tutto, se ami i profumi con una scia intensa e duratura, è molto probabile che la scelta di un profumo arabo sia proprio quella che fa per te. Serve una personalità di un certo tipo per poter indossare queste fragranze opulente e lussuose, perché puoi star certa che il tuo profumo non passerà inosservato e la passione che hanno gli arabi per i profumi si legge in ogni fragranza che creano. Nella cultura araba infatti, il profumo è una questione di status, ecco perché sul mercato c’è una vastissima offerta di profumi in grado di soddisfare ogni gusto e portafogli con fragranze intense e persistenti.

Ovviamente anche tra i brand di profumeria araba non mancano le creazioni di profumeria artistica e di nicchia, i profumi firmati, gli attar - i profumi di soli oli essenziali senza alcool - e i profumi di nicchia. Di solito si tratta di profumi dalle note speziate, agrumate e dolciastre, e sono inoltre anche molto forti, poiché sono estremamente concentrati e ne bastano poche gocce per profumare tutto il giorno.

I profumi arabi si affidano a poche materie prime, ma tutte di prima classe e super concentrate. Tra le note più famose compaiono l’oud, una delle sostanze di profumeria più preziose al mondo conosciuto anche come Agar Wood, con note calde, legnose e animaliche. La rosa araba, o rosa di Taif è un’altra nota ricorrente, così come zafferano, muschio, ambra, incenso, gelsomino e mirra.

Ecco qui una selezione di profumi arabi su Amazon per iniziare a sperimentare.

