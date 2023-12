Profumi che sanno di Natale: quali scegliere per una perfetta atmosfera delle feste

Il Natale, per ciascuno di noi, ha un profumo ben specifico. Ricco di memorie, ricordi più o meno felici, emozioni legate all'infanzia e un pizzico di nostalgia. Per quanto quindi il profumo del "nostro" Natale è unico e irripetibile, non possiamo negare che i profumi dell'atmosfera natalizia recano tutti con sé alcune note specifiche e inconfondibili: il profumo degli agrumi, in particolare arance e mandarini, le spezie come cannella e chiodi di garofano, la vaniglia che richiama la vanillina usata nei dolci natalizi più prelibati e tutte le note più golose: il limone candito, la frutta secca, il miele. Senza dimenticare un tocco di edonismo dei nostri Natali "adulti", tra tabacco e note liquorose e, fare da contraltare, il Natale nel suo significato spirituale più profondo, con la nota dell'incenso ecclesiastico. Scopri il nostro viaggio olfattivo tra i profumi che sanno di Natale.

Etat Libre d'Orange Noel au Balcon

Il profumo delle feste natalizie per eccellenza, con tutte le note che evocano un Natale festoso: agrumi, miele, vaniglia e una immancabile punta di rosso data dal peperoncino.

Jo Malone London Orange Bitters

Per moltə non è Natale senza il profumo delle arance e dei mandarini che adornano le tavole imbandite natalizie. Le note dolci e aromatiche sono rese avvolgenti dal sandalo e da note ambrate che rendono questa colonia una vera coccola natalizia.

Lush Let the Good Times Roll

Una delle fragranze più iconiche di Lush che da vecchia edizione limitata natalizia è entrata per la gioia di tuttə nel range permanente e in versione body spray è davvero imperdibile. Il profumo dei popcorn al caramello e dei cinnamon rolls per accompagnare tutti i nostri film di Natale preferiti, da "Una poltrona per due" a "L'amore non va in vacanza".

Milano Fragranze Panettone

Un omaggio al dolce simbolo del Natale milanese e forse anche del Natale italiano tout court. La resa olfattiva è incredibilmente realistica, senza risultare eccessivamente dolce. Si sente tutto: la pasta lievitata fragrante con la crosta scura, i canditi, l'uvetta e l'aroma di vaniglia.

Caron Tabac Exquis

La nota di tabacco abbinata agli accordi gourmand non può che evocare le serate invernali di festa, passate a sbocconcellare un dolcetto e l'altro tra le chiacchiere con le persone amate. Il tabacco si sposa qui con note di cioccolato e cannella, mentre in sottofondo emerge la mirra.

Maison Françis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait

Non è un profumo che "sa di Natale" in senso stretto, ma è assolutamente il profumo delle feste per eccellenza, quello delle grandi occasioni, soprattutto in versione extrait. Luminoso, elegante e lussuoso è il profumo perfetto da indossare per i vostri party natalizi e per Capodanno. Nella versione estratto il twist goloso e in perfetto clima natalizio è dato dalla nota di mandorla.

Dolce&Gabbana Devotion

È stato definito il profumo che sa di panettone, ma per essere più precisi è il profumo che ricorda in maniera molto, molto verosimile i canditi e i dolcetti al limone. E non c'è Natale senza il profumo degli agrumi e delle note zuccherate. Per chi vuole passare un Natale giocoso e super goloso.

Maison Margiela REPLICA By the Fireplace

Il ritratto olfattivo di un caminetto acceso, attorno al quale riunirsi durante le feste natalizie. Il profumo del legno viene arrotondato dalla vaniglia, dalle note di frutta secca e dalle spezie. Il profumo giusto se per voi il Natale si passa in montagna.

Filippo Sorcinelli LAVS

Natale non è solo dolci in grandi quantità e cene con gli amici, ma racchiude per tante persone un significato profondo di spiritualità. E se per voi Natale è innanzitutto la Messa di mezzanotte, Filippo Sorcinelli ha creato questo profumo all'incenso intimo e spirituale, dagli accenti aromatici.

Parfums de Marly Althaïr

Una vaniglia al maschile (ma perfettamente unisex) riscaldata dalla cannella, da note balsamiche e pralinate: tutti i profumi più golosi del Natale per un'immediata sensazione di comfort, per chi cerca soprattutto benessere durante le feste.

Amouage Crimson Rocks

Una rosa speziata, con note di miele e cannella, ma anche note legnose e fumose, come da inconfondibile firma olfattiva del brand. Per chi ama l'idea di un Natale sofisticato e decadente, dove non può mancare un tocco di rosso.

La Serra Binge Eating Vanilla

Le feste natalizie sono un periodo molto complicato per chi soffre di DCA. Il progetto di La Serra Profumi mira a far acquisire maggiore consapevolezza attorno al tema della salute mentale, contribuendo ad abbatterne lo stigma. Vaniglia e nocciola sono le note cardine di questo profumo che richiama le "abbuffate" tipiche di chi soffre di binge eating.