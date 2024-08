Less is more: la skincare torna minimale. Come rendere essenziale e semplice la tua routine

S nellire la propria routine skincare è la nuova tendenza controcorrente del mercato beauty, che incentiva i consumatori ad acquistare consapevolmente strizzando un occhio alla sostenibilità

Negli ultimi anni, il mondo della skincare ha espanso i propri confini come mai prima: nuovi prodotti e nuovi attivi, affiancati a tante pratiche e tecniche diventate famose grazie a Instagram e TikTok, hanno fatto il giro del mondo in pochissimi click fino a conquistare il nostro feed, gli scaffali di tutti i negozi e, senza alcun dubbio, anche le nostre beauty bag. Ma, dopo un periodo nel quale la sovrapproduzione ha raggiunto i limiti del possibile, i consumatori, costantemente bombardati da nuove uscite e da una marea di prodotti che, più che aiutarli, creava solo confusione, hanno nuovamente iniziato a prediligere delle routine che consistessero in pochi ma semplici step e che si concentrassero su prodotti che davvero funzionassero per la loro pelle.

Snellire la routine e renderla minimale ed essenziale è infatti il nuovo trend controcorrente del 2024, che si prefigge l’obbiettivo di creare una skincare in pieno stile less is more che, non solo fa bene alla nostra pelle, ma anche all’ambiente.

Questo approccio non è dunque solo migliorativo per la nostra cute - che, sottoposta a un uso eccessivo di prodotti e a un mix continuo di attivi rischia di infiammarsi e sensibilizzarsi, sperimentando side effect come arrossamenti, reazioni avverse e dermatiti - ma anche per il pianeta. Eliminare difatti gli acquisti superflui e invertire la rotta delle tendenze è un piccolo passo verso la realizzazione di un mercato più sostenibile e ci permette di limitarne in parte l’impatto ambientale causato dalla produzione e il consumo massiccio di prodotti skincare.

Infine, privilegiare la qualità rispetto alla quantità è utile anche per noi e il nostro portafogli: investire in troppi prodotti senza criterio può risultare dispendioso e totalmente inefficace, soprattutto se non vengono utilizzati nel modo corretto o fanno "a botte" fra di loro.

Semplificare la skincare è un buon modo per monitorare la reazione della nostra pelle a un determinato prodotto, osservare gli eventuali miglioramenti e decidere se ricomprarlo.

Come creare una skincare minimale, step 1: analizza la tua pelle

Conoscere a fondo la tipologia e le esigenze della nostra pelle è fondamentale per creare routine mirate, efficaci e personalizzate. Non serve infatti a nulla "sovraccaricare" la pelle con una miriade di attivi e prodotti diversi solo per il gusto di farlo, seguendo la falsa convinzione che equivalgano a una pelle migliore. È importante identificare la propria tipologia di pelle (secca, grassa, mista, acneica) e le sue necessità specifiche (ridurre le imperfezioni, aumentare l’idratazione, levigare rughe e linee sottili) per poi costruire una skincare che risponda realmente ai suoi bisogni per riuscire effettivamente a notare dei risultati o dei miglioramenti e per evitare di, al contrario, danneggiarla, irritarla o infiammarla.

Come creare una skincare minimale, step 2: scegli quali attivi usare

Per prima cosa devi capire che la pelle ha una capacità limitata di assorbire e processare i nutrienti e gli attivi applicati: utilizzarne troppi contemporaneamente rischia di “sovraccaricarla” e irritarla oltre a minimizzare, come side effect, l’effetto degli attivi stessi, che non riusciranno a penetrare bene al suo interno e si accumuleranno sulla superficie, ostruendo i pori e causando imperfezioni. In più, sempre l’uso eccessivo di troppi attivi - soprattutto se molto concentrati - può sensibilizzare la pelle, alterare il suo microbioma cutaneo e renderla così più vulnerabile e incline a una maggiore sensibilità agli agenti esterni e a contrarre infezioni e dermatiti. Inoltre, usare nella stessa skincare routine molti attivi aumenta il rischio di incompatibilità fra loro, che possono interagire negativamente e causare secchezza, reattività e desquamazione, oltre a rendere più difficile capire quale prodotto o ingrediente specifico possa essere il responsabile di quella reazione avversa.

Concentrati quindi su pochi attivi, ma buoni, scegliendoli in base alle reali esigenze della tua cute e introducili piano piano nella skincare, possibilmente uno alla volte, monitorando la reazione della tua pelle a ognuno.

Come creare una skincare minimale, step 3: elimina i prodotti non essenziali

Ora che hai eliminato il superfluo in materia di ingredienti e attivi, passiamo a eliminare il superfluo in materia di prodotti: una skincare minimale si basa infatti sull’uso di pochi prodotti, ma davvero essenziali. Detergente, siero, crema notte e SPF quindi saranno fondamentali all’interno della tua routine e potranno essere accostati - al bisogno - a esfolianti, maschere e trattamenti specifici, che però non ne diventeranno parte integrante, bensì rappresenteranno un plus extra con il quale coccolarsi ogni tanto.

Con questi prodotti, se scelti con criterio e con degli attivi che coprano tutte le esigenze della tua pelle, potrai quindi riuscire a creare una routine intera ed efficiente senza bisogno di altri trattamenti: se per esempio la tua pelle è grassa e tendente alle imperfezioni, basterà scegliere un detergente delicato con all’interno attivi come AHA o BHA; un siero purificante con all’interno magari della niacinamide e dell’acido ialuronico per fornire comunque la dose necessaria di idratazione e un SPF oil control con ingredienti perfezionanti. Lo stesso vale per le pelli sensibili e secche che presentano già qualche rughetta e linea sottile, che dovranno costruire una routine basata sull’uso di un detergente delicato idratante, un siero nutriente (magari con vitamina E, ceramidi o peptidi) ed eventualmente, una crema notte con retinolo o bakuchiol da alternare, di giorno, a un SPF lenitivo.

Nulla ti vieta poi di utilizzare in casi particolari un esfoliante, una maschera o una crema contorno occhi (anche se basta scegliere una crema viso che sia specificatamente formulata per anche per la zona perioculare per ovviare al problema) ma come vedi, non serve una grande quantità di prodotti per coprire a tutto tondo ciò che la nostra pelle richiede.