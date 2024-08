Ingredienti Sostenibili: quali sono gli attivi più utilizzati nella bellezza green?

L a provenienza e la natura degli ingredienti presenti nei nostri cosmetici sono fattori essenziali per capire se un ingrediente è sostenibile o no. Quali sono dunque le materie prime più utilizzate nella bellezza green?

Negli ultimi anni l’attenzione verso la sostenibilità in campo cosmetico è cresciuta esponenzialmente, riflettendo l’impegno non stop del mercato beauty verso l’uso e l’incremento di pratiche più ecologiche, così come verso il riciclo e la riduzione degli sprechi legati ai packaging, l’utilizzo di tecnologie e pratiche che minimizzano le emissioni di CO2 e l’uso sempre più costante di risorse rinnovabili.

Ma non solo: anche gli ingredienti che troviamo nei cosmetici che utilizziamo ogni giorno giocano un ruolo fondamentale nel processo sempre in divenire verso la sostenibilità, che vengono scelti sempre più responsabilmente nel rispetto dell’ambiente.

Per essere definito green, al giorno d’oggi un prodotto deve infatti contenere quanti più ingredienti derivati da piante e minerali possibili, tenendo conto anche della provenienza delle materie prime coinvolte e della natura del loro processo di produzione, che deve avvenire attraverso metodi di lavorazione ecosolidali e che rispettino il pianeta. Ma, per orientarsi più facilmente nel mercato, esistono generalmente alcuni ingredienti specifici - che andremo a scoprire ora assieme - che sono sinonimo di sostenibilità e che vengono utilizzati principalmente per la loro natura eco, rappresentando delle alternative valide e efficaci ai tradizionali componenti della skincare.

Ingredienti sostenibili: oli, grassi e burri vegetali

Gli oli, i burri e i grassi vegetali sono tutti ingredienti che derivano generalmente da piante, semi o frutti. I più comuni - se prodotti in modo etico e sostenibile - che possiamo trovare nei cosmetici green sono generalmente l’olio di cocco, così come olio di girasole, olio di canapa e olio di avocado e l’olio di jojoba, senza dimenticare il tanto amato burro di karité, ricavato dalle noci dell'albero di karité.

Ingredienti sostenibili: alghe marine

Ricche di minerali, vitamine e tantissimi antiossidanti, le alghe marine sono ingredienti vegetali e sostenibili che aiutano a idratare, detossificare e rigenerare la pelle, riducendo anche le infiammazioni e migliorando l'elasticità cutanea. Ma non solo: grazie alle loro proprietà seboregolatrici e anti-age aiutano a ridurre i pori dilatati e a controllare l'eccesso di sebo sulla pelle. Fra le più utilizzate in cosmetica troviamo l'alga kelp (conosciuta anche come laminaria), un’alga bruna super ricca di iodio che aiuta a stimolare la circolazione ed è nota per le sue proprietà idratanti e lenitive (che la rendono ideale per la pelle secca e sensibile) e la spirulina, dalle proprietà antinfiammatorie e rigeneranti e detossificanti, che purificano la pelle e combattono i radicali liberi.

Ingredienti sostenibili: bambù

Forse poco conosciuto, il bambù è in realtà una risorsa altamente rinnovabile e un ingrediente amato per le sue proprietà anti-infiammatorie e anti-batteriche, che contribuiscono anche a migliorare la texture della pelle e a diminuire e trattare l’acne. Ricco di vitamina e minerali, stimola inoltre la produzione di collagene e rallenta l’invecchiamento precoce grazie alle sue proprietà anti-age.

Ingredienti sostenibili: ginseng rosso

Il ginseng rosso è un altro ingrediente sostenibile rinomato per le sue molteplici proprietà. Energizzante, anti-age, nutriente e illuminante questa radice rassoda la pelle, aiuta a ridurre l'aspetto delle rughe e delle linee sottili e, grazie all’alta concentrazione di principi attivi come i ginsenosidi, svolge una potente azione antiossidante ideale per pelli secche, mature e segnate dall’età e dai segni dello stress, riducendo in modo visibile i segni dell’invecchiamento.

Ingredienti sostenibili: aloe e altri estratti vegetali

Fra gli ingredienti green più gettonati troviamo anche gli estratti vegetali, a partire dalla più usata e conosciuta aloe, particolarmente apprezzata per le sue proprietà lenitive e idratanti (e utilizzata moltissimo nei cosmetici anti scottature solari), passando per la calendula e la rosa canina, dalle proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e calmanti, all’artemisia e il biancospino, fino ad arrivare alla camomilla - nota per le sue proprietà calmanti - e il tè verde, ricco di antiossidanti e ideale contro eczema, dermatiti e infiammazioni cutanee.

Ingredienti sostenibili: oli essenziali

Gli oli essenziali sono oli ottenuti generalmente per distillazione da elementi naturali e sono utilizzati nei cosmetici per le loro proprietà antivirali, anti-infiammatorie e antibatteriche. Tra i più famosi troviamo l’olio essenziale di lavanda, noto per i suoi benefici calmanti, protettivi e riparatori, l’olio di tea tree, l’olio di rosmarino, l’olio di di rosa e di geranio, adatti a pelli secche e disidratate e infine quello di camomilla, ideale per lenire le infiammazioni e le irritazioni.

Ingredienti sostenibili: squalene vegetale

A differenza dello squalene di origine animale, lo squalene vegetale deriva dall'olio di oliva rappresentando una versione più sostenibile ed etica di questo ingrediente. Fra le sue principali caratteristiche annoveriamo le sue proprietà antiossidanti, capaci di proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi e dall’ossidazione, quelle lenitive, che lo rendono ideale per le pelli sensibili o irritate e quelle idratanti. Lo squalene è infatti un emolliente naturale che, penetrando nello strato corneo della pelle, migliora notevolmente l’idratazione profonda.