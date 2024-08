Capelli lunghi? Come gestirli al meglio in estate

I capelli lunghi sono difficili da gestire già quotidianamente, figuriamoci in estate. Tra caldo, salsedine, cloro e sole diventa davvero un’impresa prendersene cura come si deve. Per fortuna però, esistono alcuni accorgimenti che possono aiutarci

I capelli lunghi sono indubbiamente affascinanti e donano grandi soddisfazioni quando sono ben tenuti e curati ma, durante l’estate, questo “amore per le lunghezze” può leggermente venire meno a causa del caldo e della difficoltà di gestione che ci riservano. Punte secche e inaridite, lunghezze che si spezzano e si disidratano e, ultima ma non ultima, l’afa, sono tutti motivi che ci invogliano a darci un taglio il prima possibile (l’hai capita la battuta?). Non serve però necessariamente passare a misure drastiche per saper gestire i capelli lunghi in estate, bensì fare propri alcuni accorgimenti e tecniche che ci possono aiutare.

Come gestire i capelli lunghi in estate?

Ecco qualche consiglio utile se hai i capelli lunghi e non sai come gestirli in estate.

Lega più che puoi i capelli

Avere i capelli lunghi può essere bellissimo ma, la loro gestione, è sicuramente più impegnativa di quella di un caschetto o un bob. Un modo facile e istantaneo per riuscire sia a scappare dal caldo estivo - che ammettiamolo, è ancora meno piacevole con i capelli lunghi - sia a prendersi cura della nostra chioma come si deve è legarli ogni qualvolta possiamo. In estate infatti i capelli vengono esposti in continuo ai raggi UV e al sole e, legarli con acconciature morbide che non li spezzino o stressino, minimizza la loro esposizione agli agenti esterni. Mentre li proteggiamo dunque da eventuali danni, riusciamo anche a trovare soluzioni creative e originali per sfuggire all’afa e sperimentare con i nostri capelli. In più, più lunghi sono i capelli, più “peso” il cuoio capelluto deve sorreggere e, legarli, riduce anche la tensione alla quale è sottoposto in continuo.

Non dimenticarti di legare i capelli anche durante la notte

Anche la notte è nostra amica nella gestione dei capelli lunghi: come di giorno, anche mentre dormiamo, legare i capelli in una treccia morbida o in uno chignon basso può prevenire nodi e rotture che si creano mentre ci muoviamo durante il sonno e ci risparmia un bel po’ di caldo.

Usa un detangler

Capelli lunghi = più nodi. E questo è un dato di fatto. Per far fronte a questa problematica, ricorda di utilizzare un detangler prima di entrare in doccia e di procedere con la solita routine: l'uso di un prodotto districante aiuta infatti a eliminare nodi e grovigli e rende i capelli più facili da pettinare. Il che è utile soprattutto prima dello shampoo, che rischia di aggrovigliare le lunghezze e renderle difficili da lavare come si deve.

Usa un termoprotettore

Proteggere i capelli dai raggi UV e dell’esposizione solare è importantissimo e, se, volendo, riusciamo a coprire la maggior parte dei capelli sotto a un berretto o a un foulard se la loro lunghezza è ridotta, difficilmente riusciamo a fare altrettanto con i capelli lunghi. Per questo motivo, per evitare che punte e lunghezze si inaridiscano, rovinino e sfibrino, ogni volta che ti esponi al sole (ma questo consiglio è valido anche per quando entri nell’acqua del mare e della piscina) ricorda di utilizzare un termoprotettore che schermi i raggi solari.

Dormi su federe di raso o seta

Dormire su federe di seta o raso negli ultimi anni è diventata una vera e propria pratica haircare: la superficie liscia di questi materiali riduce infatti l'attrito tra i capelli e la federa, facendoli scivolare facilmente sul cuscino e minimizzando così il rischio di formazione di doppie punte, nodi e grovigli che spesso si creano quando dormiamo su federe di cotone tradizionali. In più la seta non assorbe l’umidità né priva i capelli dei loro oli naturali, aiutando a mantenere alta l’idratazione naturale della chioma durante tutta la notte e ad evitarci capelli secchi, crespi e opachi.

Fai tante maschere

Che si tratti di hair oiling o di maschere in crema, la regola è solo…farne quante più si può.

Nutrienti, idratanti, condizionanti e riparatrici, le maschere - che sono dei trattamenti intensivi d’urto e cura dei capelli - sono sempre un’ottima pratica da inserire nella haircare. Ancora di più se a quei lunghissimi capelli non abbiamo dato una sfoltita da un po’ troppo tempo!