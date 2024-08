È l’estate degli space bun 2.0

S ono super cute e ti verrà voglia di sfoggiarli in spiaggia, la sera e a concerti e festival.

Nel 2016 gli space bun erano la cifra stilistica delle influencer, che non perdevano l’occasione di indossarli in tutti i luoghi e in tutti i laghi. Quasi come segno di appartenenza a una cricca esclusiva.

Per quanto siano finiti nella stanza dei ricordi (anche abbastanza velocemente) e non si vedono più così frequentemente nell’uso quotidiano, questa acconciatura è ancora un must da festival e concerti.

Oggi però ci sono dei segnali di ritorno, ma che nessuno osi pensare che siano tali e quali a quelli del 2016.

La versione 2.0

I bun hair sono in origine due chignon simmetrici realizzati nella parte alta del capo, ma nel tempo si sono evoluti, diventando decisamente più kawaii. Sono morbidi, realizzati con i capelli sciolti, e danno più l’idea di una pettinatura manga piuttosto che un hairdo che avrebbe sfoggiato la sorella di Heidi.

E non si tratta nemmeno più di avere due mini chignon laterali, quanto piuttosto di due piccole mezze code fermate con un elastico, rovesciate su loro stesse per creare il rigonfiamento e poi tenute aperte a ventaglio con l’uso di forcine. Lo space bun tutorial qui sopra dimostra quanto sia semplice realizzarli e che bel risultato si può ottenere.

Space bun capelli sciolti: i tutorial

Stabilito che questa pettinatura ci piace molto di più con i capelli sciolti, ecco qui un altro paio di varianti, super cute e romantiche, da poter sfoggiare con orgoglio.

La prima variante trasforma i buns in un fiocco. Si inizia sempre con le due mezze code, alte e ben poste ai lati, da riversare su loro stesse, creando una forma simile alla cruna di un ago e la si tiene in posizione fermandola con un elastico. A questo punto, invece che aprirla a ventaglio, la si divide in due parti uguali, facendo passare in mezzo la ciocca ancora libera. Perché i bun hair a fiocco siano simmetrici, la ciocca libera va fatta passare dal basso verso l’alto da entrambi i lati del fiocco e poi si arrotola, ben stretto intorno all’elastico, ciò che è avanzato della ciocca e si ferma con una forcina.

La seconda variante è super romantica ed è da salvare come acconciatura di San Valentino. In questa versione servono due elastici e si può fare sia con le mezze code che con due code laterali piene.

Si inizia spazzolando i capelli verso l’alto e sempre in posizione un po’ esterna, ma simmetrica. Con il primo elastico si crea la coda o la mezza coda, poi con il secondo si ferma una sezione di capelli a circa 8/10 centimetri dalla base. Si procede dicendo questa sezione a metà e si fa fare un giro passando dall’alto e in avanti, atterrando con il secondo elastico sulla nuca e la forma a cuore si è creata da sola. Blocca tutto con una forcina e il gioco è fatto.