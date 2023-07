Mezzo raccolto, coda alta, chignon spettinato o torchon con mollettone, trecce e wet look: acconciare i capelli al mare è semplice e chic. Idee per sfidare sudore e caldo, senza rinunciare a un tocco glam

Le temperature estive rendono acconciare i capelli una sfida, per non parlare del tentativo di mantenere la chioma in ordine al mare, quando a sudore e caldo si sommano vento e salsedine. Una scusa perfetta per trovare pettinature adatte ai capelli al mare, che possano unire ispirazioni fashion alla praticità di tenere i capelli lontani dal viso durante l'applicazione della crema solare. A rendere i raccolti per la spiaggia divertenti, poi, pensano gli accessori per i capelli, per dare un tocco giocoso, ma utilissimi anche per rendere l'acconciatura long lasting. Come creare le pettinature migliore per il mare? Ispirandosi alle star, che hanno già ceduto a bikini e giornate in spiaggia.

Acconciature capelli al mare: il semiraccolto

C’è chi ama tenere i capelli sciolti anche al caldo, ma non sopporta le ciocche ribelli davanti al viso. Ecco allora che il semiraccolto diviene l'acconciatura ideale. Mezza coda e half bun, ad esempio, sono l'ideale per mantenere l'equilibrio tra capelli sciolti e raccolti, aggiungendo persino un inaspettato effetto lifting al viso.

Il messy bun è l'acconciatura comoda da mare

Pratico e adatto anche ad allontanare dal viso i capelli più lunghi, lo chignon spettinato è l'alleato ideale per tenere i capelli composti e dimenticare il caldo. Un'acconciatura casual e chic, da realizzare senza troppe pretese e lasciare spettinato, per ottenere un look sbarazzino e vivace. Una soluzione adatta anche ai capelli ricci e mossi proprio grazie all'allure fintamente effortless, che permette di mantenere intatto il volume e di raccogliere i capelli lasciandoli morbidi.

Capelli al mare: le trecce country

Dal sapore country e haute couture al tempo stesso, le trecce sono la soluzione perfetta in spiaggia. In versione boxer braids, ma anche raccolte basse, vicino alla nuca, divengono una cornice perfetta attorno al viso e, soprattutto, vi regaleranno un frisé molto glam.

I codini in abbinamento al caschetto

Sui capelli medi e corti, sfruttare le lunghezze è fondamentale per realizzare delle acconciature che tengano i capelli lontani i capelli senza perdere originalità. La modella Elsa Hosk, ad esempio, opta per i codini, pettinatura divertente e dal fascino infantile.

Lo chignon elegante e raffinato anche al mare

Trasversale e versatile, lo chignon castigato si porta facilmente anche al mare. La sua caratteristica principale sono le radici tirate e sleek, che non lasciano il posto nemmeno a una minuscola ciocca ribelle. Una scelta ideale per chi proprio non sopporta di avere una chioma disordinata e pretende capelli sempre scolpiti da gel e lacca. Il vantaggio di questa acconciatura anti-caldo? Ti accompagnerà facilmente fino all'aperitivo.

Wet look sui capelli corti al mare

Gestire i capelli al mare, specialmente se corti, può rilevarsi piuttosto problematico: le lunghezze mini, infatti, non consentono acconciature troppo fantasiose. Un vero classico salva-chioma, però, è l'effetto wet. Il look bagnato, infatti, consente di dare alla chioma uno stile sofisticato e, contemporaneamente, di allontanare le lunghezze dal viso. Un mix pratico e divertente, da provare in spiaggia quanto per una serata particolare.

Capelli al mare: la treccia laterale

Realizzarla è semplicissimo: si fa la riga di lato e poi si intrecciano i capelli in una treccia laterale, da appoggiare con leggerezza alla spalla. In questo modo, si riuscirà facilmente a liberare la nuca dal peso - e dal calore - generato dalle lunghezze, sfruttando l'intreccio anche per non dover fare i conti con una chioma mossa dal vento o annodata.

La coda di cavallo alta per una chioma sportiva

Se hai i capelli lunghi, la coda di cavallo ha un fascino tutto suo. Si tratta, probabilmente, della pettinatura più semplice da realizzare in assoluto, anche in spiaggia e con i capelli bagnati. Per farlo, infatti, occorre semplicemente fermare i capelli con un elastico, lasciando le lunghezze libere di muoversi. Attenzione, però, a non creare una coda troppo stretta e, soprattutto, per un periodo di tempo molto prolungato: il risultato potrebbe essere un'alopecia da trazione.

Raccogliere i capelli al mare con la fascia

Recentemente tornata di moda, la fascia per capelli è l'ideale per chi desidera lasciare i capelli sciolti, ma non vuole rinunciare a un pizzico di disciplina. Da scegliere nera, bianca o colorata, infatti, la fascia per capelli sostituisce un ben più classico cerchietto, diventando un'alleata insostituibile per prendere il sole sul viso senza doversi preoccupare che un soffio di vento scompigli la chioma.

Il raccolto floreale per sentirsi ai Caraibi

Gli accessori sono la soluzione migliore per dare personalità alla chioma senza troppi sforzi. Su uno chignon attorcigliato, ad esempio, bastano dei fiori per ottenere un'acconciatura caraibica, adatta a movimentare leggermente un'acconciatura altrimenti molto classica.