“Sono diversa?”: La storia di empowerment di Abbia Maswi

I n compagnia di Abbia Maswi abbiamo guardato negli occhi frasi che rischiano di costituire grossi limiti alla felicità. L’esempio della nostra talent dimostra come sia possibile trovare nelle proprie passioni il riscatto di cui si è in cerca.

“Sono diversa?”

“Non penso di riuscire.”

“Ma cosa ti aspetti?!”

“Hai solo un bel faccino.”

Sono parole che ci feriscono e, al tempo stesso, ci lanciano una sfida. Sfida che la make-up artist e beauty creator Abbia Maswi dimostra di aver vinto quando pronuncia una domanda semplice ed estremamente significativa: “Perché il colore della mia pelle dovrebbe essere un limite?”.

Nata in Tanzania da una famiglia modesta e arrivata in Italia all’età di tre anni, come lei stessa ci racconta niente è stato facile. Si è sentita sempre fuori posto finché, attraverso il lavoro, non è arrivato un vero e proprio riscatto. Il make-up, che le ha consentito di acquisire tanta sicurezza, è infatti diventato la sua professione. La prima lezione che possiamo imparare da lei? L'uso del trucco non per nascondere le diversità, bensì per valorizzarle.

Il resto è parte della storia di Abbia, fatta di ricerca dei prodotti più adatti alla dark skin e di una visione del make-up come potente strumento di empowerment. Un cammino di vita, il suo, che continua intrecciandosi a quelli degli altri. “E se io con mani e pennelli posso contribuire a far sentire anche solo una persona bene con se stessa”, afferma, “avrò sempre la certezza di aver fatto la scelta giusta”.

Credits

Talent: Abbia Maswi

Creative direction: Francesca Merlo

Regia e videomaking: Maurizio Poletti

Aiuto alla regia: Alice Priante