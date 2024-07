I prodotti virali di skincare coreana che devi assolutamente provare e dove comprarli

S tai tentando un primo approccio alla skincare coreana perché sei incuriosita da tutti i prodotti virali che vedi su TikTok? Qui ti raccontiamo quali sono quelli del momento e dove comprarli

La skincare coreana non perde un colpo e giorno dopo giorno continua ad accrescere la propria schiera di seguaci. Su TikTok, ma non solo. Il suo successo è merito sia della qualità dei prodotti che dei risultati che si ottengono.

Perché proprio la skincare coreana

Prima di tutto la skincare coreana è davvero low cost. Certo, ci sono anche brand lussuosi e quindi più cari, ma tendenzialmente nasce per essere alla portata di tutti. Ebbene sì, secondo la filosofia coreana, tutti meritano una pelle bella e sana, indipendentemente dal budget a disposizione.

La k-beauty, diventata famosa per la sua skincare routine estensiva fatta di 12 step, ha dapprima conquistato il mondo come novità e poi è rimasta perché ha dato risultati pazzeschi. Sì, stiamo parlando proprio dell’effetto glass skin o glazed skin , cioè la pelle radiosa che ha conquistato chiunque, anche le it-girl come Hailey Bieber.

Dove comprare i prodotti di skincare coreana

Da nicchia a fenomeno di massa, la k-beauty ci ha travolto come uno tsunami. Il lato positivo è che diventa sempre più facile reperire i prodotti, sia in negozi fisici che online. Il lato negativo è che ci sono cosi tanti prodotti virali che diventa difficile riuscire a capire e scegliere quali sono davvero adatti a noi e alle esigenze della nostra pelle.

Per chi vive nelle grandi città come Milano e Roma è più facile trovare negozi fisici di k-beauty. A Milano, tra le mete imperdibili, c’è Soul4Skin, boutique dove si trovano circa 50 brand di skincare coreana, tra prodotti virali e brand di nicchia. Il valore aggiunto è l’expertise di Ezio Sola, cosmetologo e co-founder.

Per chi invece vuol fare da sola e non si trova a Milano, da dm- drogerie markt e da OVS c’è una bella selezione di brand virali di skincare coreana, Beauty of Joseon incluso. E poi ovviamente ci sono i brand venduti da Sephora (sia in store che online) e Douglas 8solo online).

Tra i siti dove comprare skincare coreana segnaliamo invece thekbeauty.com di Ilaria Toscano, che da anni selezione e rivende cosmetici coreani biologici e vegani. Ma per chi vuole fare shopping direttamente nella Mecca della k-beauty c’è il sito di Olive Young. Qui e possibile navigare tra i best seller che i coreani usano davvero e poi è possibile trovare tutti, ma proprio tutti (a meno che non siano sold out) i prodotti di skincare coreana virali su TikTok. L’altro sito, famoso per avere sempre numerosi prodotti in offerta, è Stylevana.

I prodotti virali di skincare coreana

Oltre alla skincare che è virale già da tempo, come la Snail Mucin Essence di COSRX o la protezione solare di Beauty of Joseon, si sono aggiunti altri prodotti che hanno attirato l’attenzione delle k-beauty lovers.

VT Reedle Shot 100 Essence

Uno di questi è la Reedle Shot 100 Essence di VT, un trattamento booster per migliorare la circolazione e rigenerare la pelle. La sua azione mimica quella del dermaroller ed è disponibile con diversi livelli di intensità. Il più intenso è il 700.

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule

Il siero idratante arricchito con centella asiatica, perfetto per lenire la pelle e mantenerla elastica , con l’ulteriore beneficio di rafforzare la barriera cutanea e prevenire le irritazioni.

Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

Un olio struccante eudermico, fondamentale per la doppia detersione, che rimuove impurità e sebo ossidato dalla pelle.

mixsoon Bean Essence

La Bean Essence non è l’unico prodotto di mixsoon che vale la pena provare, ma questo è diventato famoso perché controlla la produzione di sebo e rimuove le impurità quando lo si massaggia sulla pelle.

AXIS-Y Dark Spot Correcting Glow Serum

Siero must-have per depigmentare le macchie scure e le cicatrici da acne.

Mediheal Toner Pads

L’ultima ossessione dei coreani riguarda i toner pads. Questi prodotti di skincare coreana viralissimi e sempre sold out sono da usare come pre-trucco o nella routine serale. Ce ne sono di sette tipi diversi: idratanti, illuminanti, calmanti, a base di collagene, al retinolo, idratanti e anti impurità.