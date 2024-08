Skin tint: il segreto per un make-up naturale e luminoso in estate

L eggere ed impalpabili, le Skin Tint sono la soluzione perfetta per chi non vuole rinunciare alla base make up anche in estate.

Con l’arrivo del caldo estivo, le beauty addicted si dividono in due fazioni: c'è chi abbandona i prodotti per la base perché li reputa troppo pesanti da portare, e chi, nonostante le temperature torride, non rinuncia a una full face, utilizzando fondotinta compatti, correttori e ciprie long-lasting. Fortunatamente, da quando è scoppiata la tendenza della skinification e della clean girl aesthetic, c’è una nuova opzione per quanto riguarda il make-up: le skin tint.

Cosa sono le skin tint?

Le skin tint sono prodotti multitasking che uniscono le proprietà dei trattamenti skincare con un tocco di colore tipico dei prodotti make-up per la base. A differenza dei normali fondotinta, offrono una copertura più leggera con un finish naturale. Non coprono discromie ed imperfezioni, ma sono il prodotto ideale per chi, in estate, desidera uniformare l’incarnato senza la sensazione di discomfort tipica dei fondotinta.

Formulazioni sempre più ibride

Le skin tint moderne sono formulate con ingredienti come acido ialuronico, vitamina E, squalane e niacinamide. In commercio è possibile trovare una skin tint adatta per ogni esigenza della pelle. Questi prodotti offrono un velo di colore e contemporaneamente lavorano sulle problematiche del viso senza appesantirlo con formule cakey.

Un filtro beauty

Grazie ai pigmenti incapsulati o in sospensione, le Skin Tint non si depositano nelle rughe sottili, non ostruiscono i pori e non si ossidano nel corso della giornata. Questo le rende perfette per un aspetto naturale, effetto "filtro beauty", fondendosi armoniosamente con la pelle e donando un effetto luminoso e radioso, quasi come se non ci fosse trucco.

Inoltre, nella maggior parte di questi cosmetici di ultima generazione è presente un filtro solare 30 o 50, per proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB, fondamentale quando si parla di estate e fotoprotezione.

Anastasia Beverly Hills - Beauty Balm

La prima skin tint solida potenziata con siero, che offre una copertura leggera e modulabile. Grazie a otto ingredienti che fanno bene alla pelle, regala un finish naturale.

Charlotte Tilbury - Unreal Skin Sheer Glow Tint

Ricco di Collageneer™, acido ialuronico, olio di semi di ravanello bianco e vitamina E, questa Skin Tint in stick mantiene la pelle idratata fino a 24 ore offrendo una copertura da leggera a media.

Essence - skin tint

Formulata con acido ialuronico e aloe vera, questa Skin Tint offre una coerenza modulabile da leggera a media, senza ostruire i pori.

Westman Atelier - Vital Skincare Complexion Drop

Una texture leggera ed impalpabile con ingredienti skin care a base di Olio di tsubaki, ginseng ed estratto di melograno che nutrono la pelle.

Hourglass - Veil Hydratating Skin Tint

Aumenta l'idratazione della pelle del 52% all'istante e per tutto il giorno, mentre regala un bagliore fresco e sano. La sua formula si fonde all'istante per offrire una tenuta confortevole per tutto il giorno, creando un velo trasparente che minimizza le imperfezioni e uniforma l'incarnato mentre rimpolpa e leviga visibilmente la pelle.

Fenty beauty - Eaze Drop

Un fluido colorato che sublima e leviga istantaneamente la pelle. Il suo complesso HydraBlend mantiene la pelle costantemente idratata e fornisce un effetto levigante istantaneo

Dolce & Gabbana - BLUEBERRY NUTRI-TINT

Una crema colorata per la pelle ideata per garantire 24 ore di idratazione e un effetto naturalmente radioso. Ha una coprenza da leggera a modulabile e un effetto uniformante. La sua formula fresca lascia respirare la pelle ed è arricchita con Mirtilli del Cilento, che ne sublimano la radiosità, e Glyceryl Glucoside, dalle proprietà idratanti.

Florence by Mills - Like A Skin Tint

Una crema colorata idratante che dona la lucentezza al viso. Gli oli a base vegetale come la schiuma di prato e il jojoba mantengono la pelle idratata e luminosa, mentre le creme idratanti nutrienti rendono la pelle più liscia e morbida come una goccia di rugiada.