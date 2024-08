Siero bifasico: una volta provato non potrai più farne a meno

S ono efficaci e idratanti, perché assolvono più funzioni ma rimangono leggeri su pelle di viso e corpo, ma anche sui capelli. I sieri bifasici hanno texture morbide, ma non troppo dense e usarli è un vero piacere. Vediamo come funzionano

Il siero bifasico non è una novità tra i prodotti di bellezza, ma ancora suscita curiosità e spesso non è ancora chiaro come va utilizzato e perché si dovrebbe preferire questa formula a una classica.

Ma piuttosto che parlare solo di sieri parleremo però di prodotti bifasico in generale. Questo tipo di formula è spesso usato per struccanti, solari e sieri viso e corpo. Talvolta anche nei prodotti di hair care. Insomma, target diversi, ma il concetto alla base è sempre lo stesso.

Siero bifasico a cosa serve

I prodotti bifasici si riconoscono a colpo d’occhio. Di solito sono contenuti in flaconi trasparenti e il liquido contenuto al suo interno è suddiviso in due parti, ognuna di un colore diverso. In altri casi il flacone è diviso verticalmente e contiene due camere, ognuna delle quali contiene una delle due fasi del siero.

La prima parte, quella trasparente, è la soluzione acquosa e contiene ingredienti idratanti e lenitivi. La parte oleosa di un siero bifasico invece è sempre quella colorata. In questa soluzione si trovano gli ingredienti più attivi della formula. Per capirci meglio: in un solare bifasico ci sono i filtri UV, in un siero di trattamento c’è l’ingrediente attivo e negli struccanti bifasici è la parte che scioglie il trucco.

Come si usa

Per sfruttare a pieno le funzioni del siero è fondamentale agitare bene il flacone, cosa che invece non serve per quelli con le camere ad aria, perché le due fasi si uniscono quando fuoriescono dall’erogatore. In questo modo, quando preleviamo il prodotto con la pompetta o lo spruzziamo, siamo certi di avere una giusta ed equa distribuzione del prodotto.

Una maggiore attenzione è richiesta quando si tratta dei solari bifasici: è meglio shakerarli qualche secondo in pi che in meno, perché come abbiamo già detto, è nella parte oleosa che sono contenuti i filtri. Se la soluzione non si mescola bene, ma rimane anche solo un po’ separata si rischia di perdere l’efficacia del solare.

Un’altra distinzione da fare, ma solo perché la formula all’interno del flaconcino si presenta in modo simile a quella dei sieri bifasici, è con quella di alcuni trattamenti spot per i brufoli. Queste formule sono composte da una parte liquida e una più densa, come una pasta, depositata sul fondo. In questo caso le due parti non si devono mischiare, ma solo prelevare con un cotton fioc e poi vanno applicate sul brufolo.

Sieri bifasici viso, corpo, capelli, solari e struccanti 1/11 Doposole bifasico con attivatore di melanina, RougJ. Lozione bifasica doposole per prolungare l’abbronzatura. La texture si assorbe velocemente ed è in grado di decongestionare, idratare e rinfrescare la pelle dopo una giornata di sole. La formula contiene Acetyl Tyrosina, attivo in grado di attivare e stimolare la naturale produzione di melanina, per ottenere un’abbronzatura dorata, uniforme e duratura. La sua formula a rapido assorbimento unisce il nutrimento di un olio alla leggerezza di un fluido, lascia la pelle idratata ed elastica e riduce il rischio di spellatura. 2/11 Siero Viso Nature Firming, Dermalogica. Siero bifasico che ripristina e protegge la natura della pelle, riducendo la comparsa dei segni dell’invecchiamento prematuro. Raddoppia la luminosità della pelle dopo la prima applicazione e eiduce l’aspetto delle linee sottili. 3/11 Anti-Âge Globale Concentrato Bifasico Rigenerante Notte, Yves Rocher. Siero Notte dalla texture bifasica, arricchita di oli preziosi. L’incarnato è luminoso, i tratti appaiono levigati e le rughe sono meno visibili. Inoltre la pelle risulta più soda, rigenerata e riparata. Corregge tutti i segni dell’età. 4/11 Meso Perfect Olio Siero Bifasico Antietà Globale, RVB LAB. Trattamento tonificante ad azione antietà per il corpo che ammorbidisce, elasticizza e tonifica. Rinforza il collagene di tutti gli strati della pelle e preserva l’architettura dermica, contrastando il rilassamento cutaneo causato dal passare del tempo e dai cambiamenti di peso. 5/11 D-Clar Micropeeling Concentrato, Rilastil. Trattamento esfoliante, levigante e schiarente intensivo che accelera il ricambio cellulare. La texture in latte bifasico consente la migliore penetrazione degli attivi, ottimizzando la tollerabilità del prodotto. Contiene acido mandelico e un complesso schiarente brevettato. 6/11 Hydra Tonico Gel Viso, World of Beauty. Tonico bifasico per viso, collo e décolleté, ideale per equilibrare il pH della pelle. Supporta il naturale metabolismo di idratazione della pelle con effetto elasticizzante, di comfort massimo e protezione dei capillari, grazie al collagene vegetale, camomilla blu mediterranea e vitamina E naturale. 7/11 Balsamo Spray Bifasico, Biofficina Toscana. Districante-ammorbidente, senza risciacquo. Nella formula anche urea e molecole condizionanti per contrastare la perdita d’acqua causata da sale, cloro e raggi UV. Lasica i capelli morbidi e reidratati. 8/11 Setter CEO Spray Bifasico Idratante Illuminante, Mulac. Spray fissante, rinfrescante e illuminante, caratterizzato da una formula bifasica arricchita da oli che, una volta miscelata, dona idratazione e freschezza al viso. Grazie all’aggiunta di perle rosa, il prodotto dona all’incarnato un effetto radioso, fissando il make-up attraverso agenti fissanti e filmogeni contenuti all’interno della formula e idratando la pelle attraverso l’olio di mandorle. 9/11 Fotoprotector Hydrolotion SPF 50, ISDIN. Fotoprotettore corpo bifasico che protegge con un SPF50 e detossina la pelle. Grazie alla Chlorella Maris protegge la pelle dallo stress ossidativo causato dall’esposizione solare. 10/11 Siero Capelli Anticaduta, L’Occitane. La formula bifasica, leggera e di facile assorbimento, utilizza una miscela di oli essenziali che promuovono un’esperienza aromatica combinata con un complesso di ingredienti di origine vegetale. 11/11 Eyes and lips soft cleanser Struccante bifasico contorno occhi e labbra, Terme di Saturnia. Struccante bifasico per occhi e labbra con acqua termale liposomiale. Associa una fase oleosa ad una fase acquosa ed agevola la rimozione delicata di mascara waterproof, senza seccare o stressare la cute perioculare e le labbra. Arricchito di Niacinamide, assicura una detersione delicata anche delle zone più sensibili. PREV NEXT