Soluzioni d’urto per eliminare i brufoli velocemente

I brufoli hanno il brutto vizio di comparire nei posti e nei momenti meno opportuni, ma abbiamo una soluzioni per eliminarli velocemente e soprattutto senza che lascino segni sul viso.

Siamo tutte qui a chiederci quale sia il metodo migliori per eliminare i brufoli velocemente. Anche chi non ha grossi problemi di pelle si è prima o poi ritrovato nella situazione di doversi interfacciare con un mostro che ha deciso all’improvviso di fare capolino sul viso e tendenzialmente anche in un punto ben visibile.

Non stiamo parlando di brufoli scatenati dagli ormoni, come in fase di pre-ciclo, ma proprio di quelli che sono frutto dello stress e arrivano, più puntuali delle tasse, la sera prima o addirittura la mattina stessa di un evento importante.

Non disperare, ormai è lì e l’unica cosa che puoi fare è trovare un modo per eliminare il brufolo velocemente ed efficacemente, ma soprattutto senza lasciare segni. Ergo, sai già che devi accantonare ogni malsana idea di aghi, unghie e spremiture varie.

Come eliminare i brufoli in una notte

Se proprio non si può evitare, spera che il brufolo ti compaia la sera prima di andare a letto, così che tu possa agire per tempo, anche se hai solo la sensazione che ci sia qualcosa sotto pelle pronto ad esplodere. In questo caso hai a disposizione il miglior alleato che il genere umano abbia creato contro i brufoli, ovvero la skincare. I trattamenti localizzati contro i brufoli sono super potenti ed efficaci e spesso sono in grado di sgonfiarli durante la notte, così che al mattino quando ti svegli ci sia solo un’ombra della tragedia che avrebbe potuto essere.

I trattamenti localizzati contro i brufoli sono a base di acido salicilico o tea tree, abbinati alla niacinamide che è un perfezionatore dell’incarnato e aiuta contro la pelle impura, ma spesso anche lo zinco, che ha proprietà antinfiammatorie. Lo zinco non ha efficacia sull’acne ormonale o sull’acne grave, ma fa meraviglie come trattamento d’urto sui brufoli occasionali. Se ce l’hai già in casa, non sarebbe una cattiva idea fare anche una bella maschera all’argilla che ti aiuta a depurare la pelle.

E se ti svegli con un brufolo?

In questo caso non hai molto tempo per reagire. Il meglio che puoi fare è cercare di disinfiammare la parte con creme che contengano ingredienti calmanti, come può essere il pantenolo, e applicare un patch sul brufolo. I patch per i brufoli ti servono per tre motivi. Primo, contengono il principio attivo che agisce sui brufoli per eliminarli in fretta; secondo, ti impediscono di toccarlo e farlo infiammare ancora di più; terzo, puoi mettere sopra correttore e cipria per camuffare il brufolo in questione.

Metodi naturali per eliminare i brufoli

Se dovessi ritrovarti in casa senza alcun trattamento SOS antibrufoli, puoi provare un paio di metodi naturali. Molti di quelli che si leggono in giro preferiamo non suggerirli, perché con la pelle del viso non si scherza e non si fanno esperimenti, tantomeno se basati su leggende metropolitane. Bere tanta acqua può aiutarti, ma non è una soluzione efficace se hai poco tempo a disposizione per eliminare i brufoli. Quello che puoi fare con i metodi naturali è cercare di ridurre l’infiammazione, magari con ingredienti che hai già in casa.

Il primo è il tè verde. Oltre a berlo puoi congelare un po’ dell’infuso e applicare il cubetto di ghiaccio speciale sulla zona interessata per far diminuire l’infiammazione. Il secondo invece è il miele, che ha notoriamente proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, ma aiuta anche a lenire la pelle e a facilitare il processo di guarigione. Puoi fare un impacco localizzato con il miele e lasciarlo agire sul brufolo per circa 30 minuti, così da poter avere dei benefici.

I prodotti da provare per eliminare i brufoli velocemente

