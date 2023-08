I migliori struccanti in circolazione per occhi e viso, bifasici, oleosi e per pelli sensibili

L a detersione è uno degli step più importanti della skincare, quindi è fondamentale farlo con i prodotti giusti. Vediamoli insieme.

Cosa vogliamo da un prodotto struccante? Indubbiamente deve essere in grado di sciogliere ogni tipo di trucco, anche waterproof, deve essere delicato sulla pelle sensibile e soprattutto non far bruciare gli occhi. Tutto questo ovviamente eliminando anche ogni residuo di sporco che si è depositato sul viso durante la giornata e possibilmente deve essere in grado di farlo con il minor sbattimento possibile.

Ebbene sì, quando si tratta di scegliere il miglior struccante sul mercato abbiamo decisamente degli standard molto elevati che ogni prodotto deve rispettare per poter entrare nella top 10 dei nostri struccanti preferiti. Poi non dimentichiamoci che ogni struccante deve riuscire a soddisfare le diverse esigenze di ognuna di noi, che sia la rimozione del make-up waterproof o le tracce di solari e microparticelle di inquinamento che osa occludere i nostri pori.

Essere esigenti quando si tratta di struccanti e detergenti però non è un atteggiamento snob, piuttosto è indice di rispetto nei confronti della nostra pelle: più sporco e trucco riescono a eliminare - facendo attenzione a non usare prodotti troppo aggressivi che possono danneggiare la barriera cutanea - più la nostra pelle sarà libera da impurità e di conseguenza sarà minore il rischio di vedere la comparsa di brufoli e di pelle secca e disidratata (e ovviamente di rughe).

Ricordiamoci però che riuscire a valutare la performance di ogni struccante secondo valori assoluti è praticamente impossibile: ciò che sulla carta può essere perfetto viene percepito diversamente a seconda di chi ne fruisce. La tipologia di pelle e la sensibilità degli occhi sono diversi da persona a persona e non sono fattori che possono essere sottovalutati.

I migliori struccanti viso e occhi

Uno struccante che fa tutto ci permette di risparmiare tempo e fatica, ma soprattutto di dover comprare troppi prodotti. L’ideale per struccare e detergere il viso la sera rimane sempre la doppia detersione, che richiede una fase oleosa e una schiumogena. La fase oleosa - sotto forma di burro o olio - scioglie ogni tipo di trucco, anche quello waterproof, mentre la fase schiumogena elimina ogni eventuale residuo rimasto, lasciando la pelle perfettamente pulita e pronta a ricevere la skincare serale.

Per struccare viso e occhi non c’è niente di meglio di balsami, burri e oli che ti aiutano a eliminare il trucco efficacemente, restando però gentili sulla pelle.

Elemis Pro-Collagen Rose Cleansing Balm

It Cosmetics Bye Bye Makeup

The Organic Pharmacy Carrot Butter Cleanser

Micro biome Cosmeceuticals Cleansing Power C Viso e Occhi

Diego dalla Palma Milano Strucca Tutto

Nuxe Crème Fraîche 3-in-1

Glov Guanto Struccante (su Amazon)

Il migliore struccante da supermercato

Come abbiamo ripetuto molte volte, il prezzo elevato di un cosmetico non ne garantisce automaticamente la qualità e l’efficacia, ecco perché è possibile trovare ottimi struccanti anche tra gli scaffali del supermercato e delle catene beauty low-cost ch riservano sempre sorprese interessanti.

Garnier Acqua Micellare Gel Purificante

Lycia Acqua MIcellare Bifase 3-in-1

Il migliore struccante occhi waterproof

Un trucco che rimane immacolato tutto il giorno è possibile, ma ovviamente richiede l’impiego di un makeup pensato per durare a lungo e resistere a sudore & co e quindi molto più difficile da rimuovere con l’uso di un’acqua micellare o di un detergente schiumogeno. In questo caso serve l’artiglieria pesante e lo struccante deve essere in grado di sciogliere tutto il trucco. Ancora una volta è necessario quindi uno struccante in olio o in burro, meglio in combinazione con un detergente schiumogeno che garantisce una pulizia profonda della pelle.

Sephora Collection Waterproof Eye Makeup Remover

ECooking Eye Makeup Remover

Miglior Struccante Bifasico

Se invece l’unico trucco waterproof presente sul viso è quello degli occhi, allora non puoi fare a meno di uno struccante bifasico, con una parte oleosa e colorata che serve a sciogliere meglio le sostanze liposolubili e una trasparente, per sciogliere e rimuovere quelle idrosolubili tonificando la cute.

Collistar Soluzione Bifasico Struccante

Melvita Bouquet Floral Detox Struccante occhi bifasico waterproof

Il migliore struccante oleoso

Pixi EOD Cleansing Oil

ISDIN Essential Cleansing

Dermalogica Oil to Foam Total Cleanser

First Aid Beauty Cleansing Oil + Makeup Remover

Mulac Mu-Bye Smoothy Oil olio-gel latte struccante

Fenty Skin Melt Awf Jelly Oil Makeup Melting Cleanser

Il migliore struccante schiumogeno

Dr.Jart+ Pore Remedy Renewing Foaming Cleanser

Innisfree Green Tea Hydrating Amino Acid Cleansing Foam

Il migliore struccante economico

The Ordinary Glucoside Foaming Cleanser

Byoma Melting Balm Cleanser

ASTRA Skin Gel Detergente

Il miglior struccante naturale

Red Saffron Milano Latte Detergente arricchito con liposoma di zafferano

Ringana Fresh Cleanser

Biofficina Toscana Oleogel Struccante

Omnia Botanica Struccante Oleoso Solido

Con estratto di Avena e Burro di Illipé, strucca viso e occhi e deterge delicatamente.

Miglior struccante da farmacia

La Roche-Posay Cicaplast Lavant B5

CeraVe Detergente Crema-Schiuma idratante

HAAN Face Cleanser Peptide Nourishing Gel con complesso prebiotico

Miglior struccante pelli sensibili

Bioderma Sensibio H 2 O

Dermon Latte Detergente alla Vitamina E

Fresh Kombucha Cleansing Treatment

Comfort Zone Remedy Cream to Oil detergente delicato