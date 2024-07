Powder cleanser: la soluzione ideale per la tua skincare in vacanza

M ultitasking e travel friendly, i powder cleanser sono perfetti da mettere in valigia per le vacanze estive

L'estate è sinonimo di vacanze: il momento ideale per viaggiare, scoprire nuovi luoghi o tornare nei posti del cuore. Tuttavia, il grande dilemma di questo periodo riguarda i limiti del bagaglio. Quando il viaggio supera una settimana, è spesso necessario ridurre i cosmetici all'essenziale o optare per pratiche mini size, confezioni travel-friendly che occupano poco spazio.

Skincare in viaggio: la soluzione dei detergenti in polvere

Se con il make-up è semplice, poiché con il caldo tendiamo a truccarci di meno, la skincare richiede una cura particolare. I detergenti viso, infatti, per rimuovere accuratamente dalla pelle impurità, sebo, residui di make-up e SPF necessitano di un doppio utilizzo quotidiano e di una quantità superiore a quella offerta dalle mini size.

Fortunatamente, esistono i detergenti in polvere, prodotti innovativi che, a contatto con l'acqua, si trasformano in una schiuma densa, garantendo una pulizia profonda e completa.

Questi cleanser sono perfetti per chi viaggia, poiché uniscono efficacia e praticità, occupando pochissimo spazio in valigia.

Caratteristiche dei detergenti in polvere

La caratteristica principale dei detergenti in polvere è l'assenza di acqua. All'interno delle confezioni si trova una polvere finissima, solitamente composta da ingredienti di origine vegetale come riso o avena, arricchita con elementi purificanti come l'argilla bianca, illuminanti come la vitamina C o esfolianti come l'acido lattico.

Powder cleanser: cosmetici multitasking

I detergenti in polvere sono cosmetici multitasking davvero versatili, perfetti per una skincare completa anche quando si è in viaggio. Possono essere usati per la pulizia del viso, ma non solo: grazie agli ingredienti presenti nella formulazione, possono trasformarsi in maschere purificanti o illuminanti. Con l'aggiunta di poco acqua, invece, possono essere utilizzati come un leggero scrub per il viso.

Kylie skin - Glow Powder Cleanser

La sua formula in polvere, che a contatto con l’acqua si attiva diventando una schiuma, svolge una doppia azione detergente ed esfoliante che elimina le cellule morte della pelle, le impurità e i residui di make-up. Questa polvere ultra-fine e non irritante svolge un’azione delicata, rinforzando la barriera cutanea senza aggredire o seccare la pelle.

Dr Barbara Sturm - Enzyme Cleanser

Una schiuma detergente ed esfoliante 2 in 1 che pulisce in profondità ma con delicatezza, ed è ideale per la pelle grassa e mista. Mescolata all'acqua, la polvere a grana fine si trasforma in una delicata schiuma. Un insieme di enzimi lavora in sinergia per rimuovere la pelle secca e morta, il trucco, l'inquinamento e altre impurità dai pori. La pelle appare rivitalizzata e liscia immediatamente dopo la pulizia.

Chanel - N°1 DE CHANEL Mousse Detergente In Polvere

La mousse in polvere N°1 DE CHANEL è un detergente viso arricchito con estratto e con olio di camelia rossa. La sua formula è composta al 93% da ingredienti di origine naturale.

A contatto con l’acqua, la polvere si trasforma in una mousse cremosa ed elimina le impurità. La pelle è perfettamente detersa, morbida e luminosa.

Kiehl's - Rare earth deep pore minimizing polishing powder cleanser

Un detergente in polvere concentrato per la disostruire i pori con un doppio potere esfoliante che aiuta a eliminare le impurità, a ridurre il sebo in eccesso e a minimizzare l'aspetto dei pori per lasciare la pelle visibilmente più liscia e ridefinita.

Natura Siberica - Vitamin C Renewal Foaming Face Powder

A contatto con l'acqua, questa cipria detergente forma una soffice schiuma e rimuove lo sporco e i residui di trucco dalla pelle idratandola e rinforzandola. Gli acidi BHA hanno un effetto antinfiammatorio sui pori, levigano le rughe e rimuovono efficacemente le cellule morte della pelle.

Evolve Organic Beauty - Enzyme + Vitamin C Cleanser Powder

Questa polvere deterge perfettamente il viso grazie all'inulina, un prebiotico naturale, e ad un efficace enzima proveniente dalla papaia, la papaina. La delicata schiuma che forma affina i pori, rafforza la barriera protettiva della pelle e assicura un colorito uniforme. La vitamina C contenuta rimuove le macchie da pigmento e dona alla cute una splendida luminosità.