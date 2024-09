Idee di balayage per mantenere ed esaltare le schiariture del sole

P er conservare il più a lungo possibile gli effetti benefici dell'estate anche il giusto colore capelli gioca un ruolo fondamentale. L'obiettivo è mantenere quelle delicate e naturali sfumature che danno luce alla chioma e al viso anche post-vacanze.

L'estate e le sue vacanze sono il momento atteso tutto l'anno nel quale godersi il sole e il mare in assoluto relax. Può capitare che sui capelli, naturali e non, tutto questo si rifletta con delicate schiariture, che subito illuminano il look, abbinandosi perfettamente alla pelle dorata. Ma come fare per mantenere questi highlight anche una volta tornata alla vita di tutti i giorni e conservare quella sensazione di benessere che ci fa sentire subito più belle? Semplice, con un balayage da rientro: sfruttando la tecnica più di tendenza, che imita proprio l'effetto del sole sui capelli, manterrai un look estivo tutto l'anno, soprattutto se si sceglie la sfumatura e l'intensità giusta in base alla tua base di partenza.

Sunkissed balayage

Il balayage sunkissed è perfetto se vuoi mantenere l'effetto delle schiariture estive nella maniera più naturale possibile o intensificarle leggermente. Le sfumature sono leggere e dorate, e sono realizzate su tutta la chioma con qualche ciocca che parte dalle radici, in particolare nella zona intorno al viso. Il risultato è molto fresco, come se fossi appena tornata dalla spiaggia e può essere ritoccato con facilità oppure mantenuto solo per qualche mese post-mare.

Sfumature caramello su base scura

Per chi ha una base castana media o medio-scura, per un effetto ancora più naturale il balayage caramello è un'ottima opzione: le sue tonalità calde e avvolgenti danno profondità e dimensione ai capelli, creando luce dove serve ma senza stravolgere il look. Questa variante è ideale se stai pensando a un cambiamento visibile per iniziare la nuova stagione ma non vuoi qualcosa di troppo drastico.

Balayage biondo sabbia

Se il tuo obiettivo è mantenere un biondo estivo, il balayage biondo sabbia è quello che fa per te. Infatti, mescola sfumature fredde a sabbiose per creare un look scandi-chic molto di tendenza. È perfetto per chi ha una base bionda o castano chiaro, o un balayage precedente, e vuole mantenere un aspetto luminoso e brillante anche in autunno. Va studiato e calibrato in base alla propria carnagione.

Il miele per un look caldo

Il balayage miele è quello che richiama l'"effetto sole" ma con un tocco di intensità in più: combina sfumature dorate e ramate per creare un look caldo e vibrante. Questo stile è particolarmente adatto ai capelli castano chiaro o biondo scuro e per aggiungere profondità, anche in maniera sfumata e più chiara sulle punte.

Balayage bronzo per le more

Se hai una base scura, le schiariture bronzo sono molto interessanti perché spaziano dal rame al castano dorato, creando un colore molto ricco. Questo balayage è perfetto per traghettarti verso l'autunno enfatizzando anche le più delicate schiariture lasciate dal sole e renderle più evidenti anche se i capelli hanno una tonalità molto profonda. Si può realizzare anche aggiungendo qualche ciocca senza riflessi caldi se la tua carnagione è più fredda o semplicemente preferisci questo mood.

Come mantenere un balayage post-vacanze

Una volta scelto il balayage perfetto per te, è importante prendersene cura per mantenere le schiariture luminose ed evitare che virino verso l'arancio. Il consiglio è quello di idratare e nutrire molto i capelli, che essendo già stressati da sole e mare rischiano di seccarsi più velocemente e il colore di ossidare. Meglio in questa fase ridurre l'utilizzo di strumenti caldi e infine utilizzare prodotti specifici protettivi, da alternare con parsimonia a quelli anti-giallo, che se applicati troppo spesso potrebbero andare in conflitto con i riflessi volutamente caldi.