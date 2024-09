Every day make-up: è tempo di pensare al back to school

M anca poco al rientro in classe, scopri come realizzare un every day make-up look

Con l’arrivo del mese di settembre, l’aria si riempie di nuove energie e buoni propositi per riprendere la normale routine post-vacanze. Per chi è alle prese con la scuola o l’università, la fine del mese di agosto significa solo una cosa: il suono della prima campanella. Infatti, dopo mesi di vacanze, è tempo di puntare nuovamente la sveglia, riprendere le lezioni, rivedere i propri compagni in aula e tornare a riempire borse e zaini con libri e quaderni. Ma il back to school è anche una valida opportunità per sperimentare con il trucco e realizzare un everyday make-up perfetto per il gran rientro in classe.

Le emozioni contrastanti del rientro a scuola

Come tutti i nuovi inizi, anche il back to school porta inevitabilmente un mix di emozioni contrastanti: c’è la curiosità di conoscere i nuovi insegnanti, la felicità di rivedere il proprio compagno di banco, ma anche quell’ansia tipica dei cambiamenti e delle nuove sfide. Questo mix di sentimenti può essere travolgente, ma iniziare a pensare al proprio everyday make-up può rivelarsi utile per mantenere sotto controllo l’ansia da rientro e aiutarti a gestire meglio queste emozioni.

Make-up semplice e sobrio per la scuola

Ovviamente, la scuola non è il luogo ideale dove poter sperimentare con tonalità e texture eccentriche, quindi la prima cosa che devi tenere a mente è sicuramente quella di puntare su colori nude e look sobri. Realizzare un trucco leggero, che esalti la tua bellezza senza risultare troppo appariscente, è la soluzione ideale per affrontare le lunghe giornate in aula.

Base Viso

Parti con un primer che ti permetta di prolungare la durata del tuo make-up e di lucidarti il meno possibile. Successivamente, opta per fondotinta o skin tint leggere e impalpabili, che vadano a uniformare l’incarnato senza risultare spesse o full coverage. Se la mattina hai i minuti contati prima di uscire di casa, affidati a blush e contour in crema; la loro texture ti permette di sfumarli velocemente con le dita senza il rischio di creare macchie. Ricorda di fissare i prodotti per la complexion con una cipria compatta, perfetta da tenere sempre con te nello zaino per un touch up al volo.

Trucco occhi

Per quanto riguarda lo sguardo, la regola è "Less is more". Se non vuoi rinunciare agli ombretti, utilizza solo tonalità nude o pescate, che donano un aspetto fresco e naturale. Lascia sulla tua make-up station le palette di ombretti con colori troppo scuri o brillanti. Se desideri un po' di definizione in più, una matita marrone lungo la linea delle ciglia superiori può essere una scelta glam e discreta; ricorda di sfumarla bene per un effetto naturale. Prosegui con un mascara allungante o volumizzante, ma applicalo con moderazione per evitare grumi e un effetto troppo drammatico. Per completare il look, non dimenticare di curare le tue sopracciglia; utilizza una matita o un gel colorato, riempiendo eventuali spazi vuoti con tratti leggeri e naturali.

Make-up labbra

Per le labbra, la migliore opzione è quella di scegliere lip balm o lip oil, facili da riapplicare nell’arco della giornata e declinati nelle tonalità del rosa tenue o nude. Questi prodotti, oltre a regalare un tocco di colore, contengono ingredienti skincare che si prendono cura delle tue labbra, mantenendole idratate e morbide per tutto il giorno.