Sandy Blonde, la nuance morbida ricordo d’estate

I mmaginare di tingere la mano in un secchio di vernice pieno di colori estivi e passarla tra i capelli, illuminandoli con i riflessi della sabbia baciata da sole. Per ammirare questo risultato non è necessario sognare. È sufficiente far brillare la chioma con i toni del Sandy Blonde.

Il biondo sa farsi amare per un’infinita lista di ragioni. Illumina il viso, facendo risaltare il colore degli occhi, riscalda l’incarnato, è disponibile in un elevatissimo numero di sfumature, adattandosi a moltissime esigenze di stile. Osservare i look che popolano i social network e individuare quello che si vorrebbe sfoggiare sulla propria chioma? Un hobby che non finisce con l’estate. L’autunno ci consente non solo di dedicarci alla scoperta di nuovi trend, ma anche di portare con noi un po’ della magia dei giorni di vacanza grazie a una nuance che ricorda la bellezza del tempo trascorso in spiaggia. Si tratta del Sandy Blonde, una soluzione in tema hairlook perfetta per tenere a bada la nostalgia delle ferie.

Che colore è il biondo sabbia?

La sabbia si rinfresca grazie all’acqua del mare, ma può anche rivelarsi calda, caldissima, quando la luce del sole la accarezza. Di conseguenza il suo colore muta, stampandosi nella lista dei ricordi estivi con sfumature diverse a seconda del momento della giornata. Il Sandy Blonde, che aspira a farci sfoggiare in autunno almeno alcune di queste tonalità estive, si può analogamente interpretare in più di una maniera. Chi associa al periodo delle vacanze le tinte dorate della spiaggia nelle ore pomeridiane può servirsi del trend per non dimenticarne le venature. Viceversa, chi preferisce passeggiare sul bagnasciuga a sole ormai tramontato ne amerà le sfumature più fredde, ugualmente adattabili a tanti, tantissimi tagli.

Biondo sabbia freddo

Il biondo cenere e il castano chiaro sono tra le ispirazioni “colpo di fulmine” di chi punta a illuminare l’incarnato evitando di scaldarlo. Possiamo aggiungere alla lista il Sandy Blonde che, in versione fredda, richiama alla memoria l’impalpabile sabbia bianca di spiagge apprezzatissime. Parlando di capelli, possiamo addirittura scegliere come personalizzare la nuance e renderla ancor più affine ai nostri desideri. Recarsi presso il proprio salone di fiducia non solo per ricordare l’estate, dunque, ma anche per valorizzare l’immagine con una tonalità soft che, nonostante la sua polverosità, o proprio in virtù di questa caratteristica, consente al viso di brillare.

Biondo sabbia caldo

Indovina un po’? Se ami le sfumature avvolgenti del miele e del caramello, puoi pensare di regalare alla tua chioma il tiepido biondo sabbia dorato. Ovviamente ci immergiamo in un’atmosfera molto diversa rispetto a quella dipinta dalle nuance fredde. Qui l’ispirazione è quella dei colori del paesaggio al tramonto, o del sole che speriamo splenda in cielo a ferragosto. Va da sé che una tonalità del genere è perfetta per valorizzare le beach waves, disegnando un look capelli che celebra l’estate in ogni minimo dettaglio.

Sfumature biondo sabbia

Chi è in cerca di una trasformazione all’insegna di sfumature delicate e di grande effetto può trovare la soluzione in una proposta biondo sabbia. Lo spunto in questione è un balayage Sandy Blonde che permette di rendere radiosa la capigliatura senza rinunciare alla peculiarità del proprio colore naturale, sia esso il biondo scuro o il castano chiaro.

Capelli biondo sabbia: con quale taglio?

Vivacizza l’immagine sia che si amino i colori caldi, sia che si preferiscano quelli freddi. Inoltre può essere interpretato in chiave balayage, per valorizzare il colore naturale senza stravolgere il look. Le qualità del Sandy Blonde finiscono qui? Assolutamente no! Tra i pregi che è possibile annoverare, c’è anche il fatto che è luce adatta a pressoché qualsiasi haircut.

Abbiamo visto che la sua luminosità sa vestire le beach waves con assoluta maestria. Per restare in tema, aggiungiamo che queste onde da spiaggia possono brillare alla grande su tagli medi e su capelli lunghi. Se non ci si separa mai dalla piega capelli lisci, pure in questo caso le nuance del biondo sabbia funzionano benissimo, in quanto si adattano all’aspetto levigato della chioma conferendole un tocco di tridimensionalità. Se i tuoi tagli preferiti sono quelli medio-corti, potresti prendere in considerazione il bob: una versione di caschetto perfetta per accompagnare il ritorno in città.