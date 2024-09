Pelle sensibilizzata? I migliori prodotti per lenire, calmare e rafforzare la barriera cutanea danneggiata

T utti i migliori prodotti in commercio per pelli sensibilizzate che, dopo un periodo in cui l'esfoliazione è diventata una pratica un po' troppo abusata, hanno bisogno di essere lenite e rafforzate

Negli ultimi anni, il mondo del beauty è stato dominato principalmente dal trend dell’esfoliazione: peeling chimici, maschere esfolianti, cleanser enzimatici e prodotti ricchi di acidi come l’acido mandelico, l’acido lattico, l’acido salicilico e l’acido glicolico sono stati al centro dell’attenzione per moltissimo tempo rendendo virale una pratica che non ha riguardato solamente la produzione di mercato, ma che ha anche influenzato le tendenze sui social media, dove piattaforme come TikTok e Instagram sono state invase da video, guide pratiche e tutorial su come esfoliare al meglio la pelle.

LEGGI ANCHE - La bellezza del rientro: tutti i consigli

Tuttavia, il grande successo di queste routine ha spinto molti consumatori a esagerare con l'uso di prodotti e trattamenti esfolianti, il cui uso eccessivo ha portato nel tempo a sviluppare tutta una serie di effetti collaterali come irritazioni, rossori, infiammazioni e danni alla barriera cutanea, causando una sensibilizzazione sempre più crescente e, in alcuni casi, anche irreversibile della pelle.

Di fronte a queste problematiche quindi, il settore beauty ha ora spostato l'attenzione verso una nuova tendenza di mercato che ruota attorno a prodotti lenitivi e riparatori, concentrandosi sull’idratazione e il nutrimento. Prodotti che prima difficilmente coprivano le esigenze della pelle sensibilizzata e reattiva sono diventati nel tempo un must di moltissime linee beauty, che hanno formulato nuovi lanci specificatamente pensati per calmarne e ristabilirne l’equilibrio.

LEGGI ANCHE - Sandy Blonde, la nuance morbida ricordo d’estate

Qualche consiglio per lenire una pelle sensibilizzata

Trattare una pelle sensibilizzata e con la barriera cutanea danneggiata è tutta questione di equilibrio: non esiste una vera e propria regola magica che vale per tutti, quanto una serie di accorgimenti da mettere in pratica con costanza e pazienza.

Oltre ai prodotti che ti mostreremo fra poco, che sono essenziali per ristabilire l’equilibrio di una pelle che è stata per troppo tempo sottoposta a uno stress cutaneo dovuto all’esfoliazione, esistono anche alcuni piccoli escamotage che ti potranno aiutare in una azione mirata e a tutto tondo, sublimando l’effetto dei prodotti lenitivi e amplificandone i benefici.

Per esempio ti consigliamo di sospendere per un po’ tutti i prodotti che potrebbero risultare troppo aggressivi per la stato della tua pelle in questo particolare momento e tutti i prodotti che contengono ingredienti esfolianti e, per andare sul sicuro, meglio anche eliminare quelli con fragranze, che rischiano di causare quasi sempre una reazione cutanea avversa (come dermatiti, infiammazioni e rossori) e di sensibilizzare ancora di più la pelle nel tempo. In secondo luogo opta per detergenti delicati dalle texture cremose o oleose e lascia da parte quelli in gel o schiumogeni e ogni qualvolta senti la pelle che tira, utilizza dell’acqua termale o una mist con ingredienti lenitivi da vaporizzare sul viso. Infine, ricordati di applicare sempre la protezione solare soprattutto ora che passiamo molte ore al sole e di utilizzare al bisogno una combo crema + olio per un boost d’emergenza.

LEGGI ANCHE - Il prezzo della bellezza: quanto costa essere “belli” nella società moderna?

I migliori prodotti per pelle sensibilizzata

Scopri la nostra selezione a prova di pelle sensibile!

Byoma, Barrier+ Repair Treatment - Trattamento viso riparatore

Un trattamento viso leave-on riparatore che combina umettanti, emollienti e sostanze occlusive per riparare e ricostruire la barriera cutanea, oltre a fornire un'idratazione profonda e mirata alla pelle, in grado di calmare rossori e infiammazioni varie.

Dermalogica, Barrier Repair Ultracalming crema

Una crema idratante che rinforza la pelle sensibile e sensibilizzata. Formulata senza acqua e con l’UltraCalming Complex di Dermalogica, contrasta le infiammazioni e contribuisce a ridurre al minimo fastidi, bruciore e prurito. Ma non solo: questo trattamento ripristina la barriera cutanea grazie all’olio di Enotera, all’olio di semi di borragine e alle vitamine C ed E, agendo sui radicali liberi che provocano infiammazioni e irritazioni.

Drunk Elephant, Bora Barrier Repair Cream

Una crema viso ultra-ricca e arricchita di lipidi che è capace di lenire anche le pelli più sensibili e fragilizzate grazie a un complesso composto da lipidi, ceramidi, minerali naturali e composti antiossidanti che migliora la barriera cutanea. In più, è anche formulata senza oli essenziali, siliconi o profumi, per essere ancora più delicata sulla cute.

La Roche-Posay, Lipikar Toleriane Ultra Dermallergo Siero Toleriane

Un siero, facente parte della linea Toleriane de La Roche-Posay - formulata specificatamente per pelli sensibilizzate, reattive e allergiche - che dona sollievo immediato, idrata e ripara la funzione della barriera cutanea. Arricchito con Neurosensine, un ingrediente attivo di riferimento in dermocosmesi che dona sollievo alla pelle sensibile, aiuta anche a minimizzare il rischio di reazioni cutanee.

Rhode, Glazing Milk

Il famosissimo tonico di Hailey Bieber: il Glazing Milk.

Formulato con un trio di ceramidi che rafforzano la barriera cutanea, beta-glucano che aiuta a trattenere l'umidità e a calmare la pelle e una miscela di magnesio, zinco e rame che difende la cute dai radicali liberi, questo tonico lattiginoso è ideale per lenire e fortificare le pelli sensibili e sensibilizzate.

Comfort Zone, Remedy Serum

Un siero adatto a pelli sensibili e a pelli soggette a rossori cutanei diffusi e/o localizzati dall'azione lenitiva e fortificante che non contiene alcuna fragranza ed è particolarmente indicato soprattutto in seguito all’esposizione solare.

Erborian, Centella Crème - Crema idratante lenitiva anti-arrossamenti

Una crema dall'azione lenitiva e anti-arrossamento arricchita con acido ialuronico e centella asiatica che in sinergia lavorano per idratare e rimpolpare la pelle, calmando i rossori e gli stati infiammatori.